Išrinko, kur skaniausi pasaulyje mėsainiai – ar esate čia buvę?

Atskiroje kategorijoje varžėsi mėsainių gamintojai – paskelbti 25 pasaulio restoranai, kur galima rasti pačius skaniausius „burgerius“.
Nors Lietuvos atstovai į reitingą nepateko, čia pakliuvo nemažai Europos restoranų. Ar esate valgę mėsainį kuriame nors iš jų?
Geriausi pasaulyje mėsainiai, anot maisto ekspertų, gaminami čia:
1. „Hundred Burgers“, Valensija (Ispanija)
2. „Bleecker Burger“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
3. „Black Bear Burger“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
4. „Popl Burger“, Kopenhaga (Danija)
5. „Funky Chicken“, Stokholmas (Švedija)
6. „Gasoline Grill“, Kopenhaga (Danija)
7. „La Birra Bar“, Buenos Airės (Argentina)
8. „Hawksmoor“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
9. „Burger & Beyond“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
10. „Next Door“, Sidnėjus (Australija)
11. „Dove“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
12. „Gidley“, Sidnėjus (Australija)
13. „Sip & Guzzle“, Niujorkas (JAV)
14. „Charrd“, Melburnas (Australija)
15. „Nowon“, Niujorkas (JAV)
16. „All or Nothing Burger“, Alikantė (Ispanija)
17. „Gui's Burger“, Ašija (Japonija)
18. „11. Woodfire“, Dubajus (Jungtiniai Arabų Emyratai)
19. „The Loyalist“, Čikaga (JAV)
20. „Salt Shed“, Braitonas (Jungtinė Karalystė)
21. „Red Hook Tavern“, Niujorkas (JAV)
22. „Reburger“, Florencija (Italija)
23. „4 Chalres“, Niujorkas (JAV)
24. „Amboy“, Los Andželas (JAV)
25. „Heard“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
Parengta pagal worldbeststeaks.com