Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
MaistasGurmanų klubas

Išrinko, kur skaniausi pasaulyje mėsainiai – ar esate čia buvę?

2025 m. rugsėjo 24 d. 21:17
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę vykusioje ceremonijoje buvo paskelbtas 101 geriausias pasaulio kepsnių restoranas.
Daugiau nuotraukų (1)
Atskiroje kategorijoje varžėsi mėsainių gamintojai – paskelbti 25 pasaulio restoranai, kur galima rasti pačius skaniausius „burgerius“.
Nors Lietuvos atstovai į reitingą nepateko, čia pakliuvo nemažai Europos restoranų. Ar esate valgę mėsainį kuriame nors iš jų?
Geriausi pasaulyje mėsainiai, anot maisto ekspertų, gaminami čia:
1. „Hundred Burgers“, Valensija (Ispanija)
2. „Bleecker Burger“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
3. „Black Bear Burger“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
4. „Popl Burger“, Kopenhaga (Danija)
5. „Funky Chicken“, Stokholmas (Švedija)
6. „Gasoline Grill“, Kopenhaga (Danija)
7. „La Birra Bar“, Buenos Airės (Argentina)
8. „Hawksmoor“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
9. „Burger & Beyond“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
10. „Next Door“, Sidnėjus (Australija)
11. „Dove“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
12. „Gidley“, Sidnėjus (Australija)
13. „Sip & Guzzle“, Niujorkas (JAV)
14. „Charrd“, Melburnas (Australija)
15. „Nowon“, Niujorkas (JAV)
16. „All or Nothing Burger“, Alikantė (Ispanija)
17. „Gui's Burger“, Ašija (Japonija)
18. „11. Woodfire“, Dubajus (Jungtiniai Arabų Emyratai)
19. „The Loyalist“, Čikaga (JAV)
20. „Salt Shed“, Braitonas (Jungtinė Karalystė)
21. „Red Hook Tavern“, Niujorkas (JAV)
22. „Reburger“, Florencija (Italija)
23. „4 Chalres“, Niujorkas (JAV)
24. „Amboy“, Los Andželas (JAV)
25. „Heard“, Londonas (Jungtinė Karalystė)
Parengta pagal worldbeststeaks.com
mėsainiaiGeriausi restoranai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.