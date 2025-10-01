Floristas M. Vasiliauskas sukūrė valgomą suknelę: prireikė trijų kilogramų baravykų ir voveraičių

Dalį grybų floristas pakaunės miškuose rado pats, bet maždaug pusę suknelei reikiamo kiekio teko įsigyti iš kitų grybautojų.
„Šiemet miške tuštoka, o Dzūkijoje grybai netgi brangesni nei Kaune“, – pastebi floristas.
Jis pasidžiaugė, kad daugelis jo kūrinių yra tvarūs – iš natūralių medžiagų, kurios suyra arba gali būti suvalgytos. Toks, pajuokavo M. Vasiliauskas, buvo ir grybų suknelės likimas.
Jos pristatymas tapo dovana šįmet dvidešimties metų jubiliejų švenčiančiai Kabelių kaimo bendruomenei ir jos lyderiui ūkininkui Petrui Margeliui. Pastarojo įkurtas ūkis taip pat mini dešimties metų veiklos sukaktį.
P. Margelis pasakojo, jog bendruomenei priklauso apie pusšimtis žmonių, tačiau į šventę atvyko ir svečių.
Ne vieną sėkmingą visuomeninį projektą sukūręs ir įgyvendinęs pašnekovas sako, jog kaimuose žmonės pasigenda valdžios dėmesio bei didesnio palaikymo.
„Atgaivinau kultūros centrą, ėmėme organizuoti užsiėmimus, bet tik tiek, kiek galime. Bendruomenė neturi etatinių darbuotojų, kurie už atlygį rūpintųsi kaimo kultūra ar gerbūvio gerinimu. Darome patys. Bet valdžia net pasveikinti su sukaktimi neatvyksta“, – stebėjosi P. Margelis.
Jis pasidžiaugė, kad žmonės galėjo gyvai stebėti, kaip gimsta neįprastais sumanymais garsėjančio kauniečio M. Vasiliauskas sprendimai.
Daugelis šio floristo sumanymų yra įrašyti kaip Lietuvos rekordai. Pirmasis fiksuotas 2002 m., kai jis pagamino suknelę iš 10 tūkst. JAV dolerių: drabužiui papuošti panaudojo 100 po 100 dolerių banknotų. Suknelė papildomai dekoruota lapais ir orchidėjų žiedais. Tais pačiais metais jis pasiūvo dar vieną suknelę ir prie jos pritvirtino 5132 lietuviškas vieno cento monetas.
Išskirtinių M. Vasiliausko apdarų galerijoje taip pat yra rekordinis drabužis iš dviejų su puse tūkstančio graikinių riešutų, iš aštuonių tūkstančių lietuviškų centų monetų sukurta palaidinė su sijonu. Dar vienas rekordas – suknelė iš dvidešimties tūkstančių moliūgų sėklų. Ne mažiau provokuojantis sprendimas – apdaras iš vytintų žuvų, kuriam panaudoti šeši kilogramai stintų, plekšnių ir didstinčių.
Floristas savo kūryboje pristatė ir visą seriją „gyvų“ ar netikėtų medžiagų suknelių: iš trijų tūkstančių ramunių žiedų, dvidešimties kilogramų braškių, daugiau kaip tūkstančio prezervatyvų, keturių šimtų penkiasdešimties švirkštų, dviejų tūkstančių keptų koldūnų, šešių šimtų kiaušinių, šešiasdešimties kilogramų supjaustytų metalinių kanalizacijos dangčių, aštuonių tūkstančių sidabrinių drebulių lapų ir pusės tūkstančio povų plunksnų. Jo rekordų sąraše – ir karūnos bei kiti galvos papuošalai, komponuoti iš daugybės įvairiausių gėlių žiedų. Įspūdingu reginiu tapo ir dainininkės Donatos Virbilaitės papuošimas – jai skirta kompozicija iš dviejų šimtų tūkstančių augalų žiedų.
Kūrėjo rekordai neapsiriboja vien drabužiais. Jis yra sukūręs šukuoseną iš trijų tūkstančių orchidėjų žiedų, pagaminęs didžiausią bokalą iš septynių tūkstančių alaus kamštelių, sakurą papuošęs penkiasdešimčia tūkstančių baltų šokoladinių žiedų, tortui panaudojęs dešimt tūkstančių saldainių. Jo darbų sąraše – šimtas penkiasdešimt kilogramų sveriantis ąžuolų lapų vainikas, šešių metrų aukščio eglė iš agurkų ir širdis, sudėta iš pusantro milijono gintaro gabalėlių.
Šiuos įspūdingus projektus įkūnyti padėjo ir žinomos moterys – be Donatos Virbilaitės, jo darbų veidais tapo atlikėjos Irma Jurgelevičiūtė ir Gintarė Karaliūnaitė, grupės „69 danguje“ narės Goda Alijeva, Karina Krysko ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė, grupės „Mango“ narės Viktorija Perminaitė, Rima Petrauskytė, Justina Dovydenė ir Gabija Sruogiūtė, „Mis Lietuva 2013“ Rūta Elžbieta Mazurevičiūtė-Pitkauskienė, grožio konkursų dalyvės ir nugalėtojos Ksenija Lomakina, Ana Jarmalajeva bei Monika Baliūnaitė, verslininkė Inga Budrienė, drabužių dizainerė Aurelija Jurkšaitytė, stilizuotų medalių kūrėja Irina My My, taip pat moterų krepšinio komandos „LKKA-Aistės“ narės.
