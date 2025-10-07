Dubajaus šokolado mada paveikė ir kitus skanėstus

Jau klasika laikomas originalusis Dubajaus šokoladas buvo sukurtas 2021 m. Jungtinių Arabų Emyratų šokoladinėje „Fix Chocolatier“. 2023-aisiais jis tapo sensacija socialinėje žiniasklaidoje. Sodraus ir pataikūniškai malonaus skonio šokolado plytelę sudaro tirštas pieniško šokolado „kiautas“ su įprastiniu pistacijų (ir dažnai tahinio – sezamų pastos) kremo įdaru, sumaišytu su traškia ir susmulkinta filo tipo tešla, vadinama kadajifu.
Tiek pasauliniai prekių ženklai, tiek smulkios kepyklos jau „džiazuoja“ šia koncepcija kruasanų, pieno kokteilių ir kt. produktų gamyboje. Įdarui pasitelkiamas žemės riešutų sviestas, želė, krekeriai su zefyrais ir šokoladu ir mačia.
„Aš to nebevadinu mados tendencija – tai visiškai naujas dalykas“, – sakė Dinas Allallas, kurio šeimos verslui „The Nuts Factory“ priklauso apie 150 parduotuvių JAV. Jose parduodami riešutai, džiovinti vaisiai ir saldainiai.
Stebima Dubajaus šokolado manija netgi prisidėjo prie to, kad šiemet pritrūko pistacijų, kaip pranešė Irano riešutų tiekėjas „Keinia“. Pasak bendrovės, pagrindinė trūkumo priežastis – „sparčiai išaugusi paklausa, kurią paskatino žaibiškai išpopuliarėję socialinės platformos „TikTok“ įrašai apie Dubajaus šokoladą ir dar labiau padidino tiekimo apribojimai“.
D. Allallas siūlo 12 skonių Dubajaus šokolado plytelių, taip pat Dubajaus šokoladu aplietas ir pistacijomis apibarstytas datules, Dubajaus šokoladu padengtus skrudintus riešutus, sluoksniuotą Dubajaus šokolado ir braškių parfė bei Dubajaus „Auksinį“ šokoladą su 24 karatų valgomuoju auksu už 79,99 JAV dolerių (įprastos maždaug 184 g svorio plytelės kainuoja po 18,99 JAV dolerių).
D. Allallo teigimu, Dubajaus šokoladas skiriasi nuo kitų ne tik skoniu, bet ir plytelės struktūra – „didele, tiršta, su daug įdaro“.
Mada seka ir didieji Amerikos mažmenininkai ir restoranai
Bakalėjos parduotuvių tinklas „Trader Joe’s“ prekiauja „Patislove“ gaminamu Dubajaus šokoladu. Blyninių tinklas „IHOP“ rugpjūtį kai kuriose parduotuvėse pristatė riboto galiojimo Dubajaus šokolado blynų rinkinį. Ledų ir pyragų gamintojas „Baskin-Robbins“ savo meniu siūlo keletą Dubajaus šokolado įkvėptų ledų rūšių, o didmeninės prekybos tinklas „Costco“ parduoda įvairius Dubajaus šokolado pagrindu pagamintus saldumynus, įskaitant šokoladinį pyragą. Dubajaus šokoladu prekiauja ir JAV .mažmeninės prekybos milžinė „Walmart“ bei televizijos prekybos tinklų lyderė „QVC“.
Šveicarijos šokolado gamintojas „Lindt“ taip pat siūlo įsigyti Dubjaus šokolado, sulaukusio didelio susidomėjimo praėjusį rudenį, kai prekyboje Europoje pasirodė ribotas plytelių kiekis.
Dubajaus šokoladas traukia ypatingo lepinimosi ir pasaulietiškumo pojūčių deriniu. Pistacijos, rožės, šafranas ir kardamonas suteikia šokolado skoniui prabangos, kelionių ir egzotiškumo.
Nepaisant didokos šokolado kainos, „per 50 metų prekybos patirtį niekada nemačiau, kad ką nors taip gerai pirktų“, – sakė Stew Leonardas Jaunesnysis, maisto prekių parduotuvių tinklo „Stew Leonard“ Niujorko metropoliteno regione vadovas.
Kovo mėnesį „BeeMax Dubai“ šokoladu prekiauti pradėjęs tinklas pastebėjo, kad pirkėjai greitai jį išgraibsto, tad vėliau išleido savo prekės ženklo versiją, kurią gamina „Chocopologie“. Tinklas pristatė šventinę Dubajaus šokolado dovanų dėžutę su mažyčiais Dubajaus ledų rageliais, Dubajaus pralinė ir dvi šokolado plytelėmis.
Be galo populiaraus skanėsto pardavėjams tenka susidurti su iššūkiais dėl naudojamo pavadinimo. 2025 m. birželį Kelno teismas priėmė galutinį verdiktą, kad Dubajaus šokoladas yra geografinė nuoroda, todėl taip vadinami produktai turi būti pagaminti Dubajuje, tuomet rašė naujienų agentūra DPA. Motyvuodamas klaidinančiu pavadinimu teismas uždraudė mažų kainų parduotuvių tinklui „Aldi Süd“ pardavinėti Turkijoje pagamintas Dubajaus šokolado plyteles.