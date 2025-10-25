Palangiškės Vidos garaže saugomos ne uogienės, o 25 metus rinkti receptai: pasidalino geriausiais

Nors meilė maistui gimė Vidos vaikystėje, kolekcionuoti nemokamų lankstinukų bei savaitraščių iškarpas pastūmėjo 90-aisiais kamavęs deficitas.
„Tuo metu visko trūko. Trūko ir produktų. O parduotuvėse visada buvo ingredientų, reikalingų pačių parduotuvių leidiniuose siūlomiems receptams. Tuo metu tai buvo neregėti šedevrai,“ – atvirauja Vida.
Moteris dalijasi, kad kai kuriose parduotuvėse, norint gauti receptų leidinių, tekdavo pirkti už 50 litų, tačiau „Iki“ jie būdavo nemokami. Daugiau nei 30 metų mokykloje dirbusiai moteriai maisto gamyba būdavo pramoga, poilsis nuo namų ruošos darbų. Vida juokauja, kad ši veikla atpalaiduoja panašiai kaip baseinas.
„Maistas yra žmogui svarbiausia. Ypač, jeigu tas maistas yra ekologiškas, be pesticidų, atrinktas. Tai čia yra puiku,“ – sako Vida.
Receptų leidinius Vida nustojo rinkti, kai pradėjo aktyviai naudotis internetu. Moteris juokauja, kad dabar viskas paprasčiau – net ir tolimiausių kraštų tradicinės virtuvė skoniai pasiekiami per keletą minučių.
Moteris įdėjo daug valandų ir pastangų kolekcionuodama leidinius – kai kurie receptai priminė gausias šeimos vakarienes, kiti brangias šventes su žmonėmis, kurių jau nebėra, tad išmesti kolekcijos nedrįso.
Paskutinius metus knygos rymojo garaže slepiamose dėžėse. Vida prisiminė juos, kuomet pateko į prekybos tinklo „Iki“ Klientų valdybą. Moteris atsivežė savo rankomis klijuotą knygelę į klientų valdybos posėdį ir įteikė komunikacijos vadovei Gintarei Kitovei.
„Buvau priblokšta ponios Vidos, kuri iš rankinės išsitraukė šūsnį mūsų receptų. Dalies jų net nebuvau mačiusi – kai kurios iškarpos buvo iš leidinių, kurie buvo leisti prieš daugiau nei 20 metų. Džiaugiuosi, kad jau tiek metų esame kiekvieno pirkėjo virtuvėje.
Ar tai dešimtmečius skaičiuojantys receptai, ar asortimentas, kuris yra mūsų lentynose – siekis būti arčiau klientų ir išgirsti jų poreikius yra vienas iš mūsų prioritetų. Būtent dėl to ir gimė Klientų valdyba, kurios narė Vida yra. Tokios istorijos mus įkvepia ir parodo, kad judame teisinga kryptimi ir buriame bendruomenę, kuri parduotuvėje lankosi nuo pat mūsų atidarymo,“ – džiaugiasi G. Kitovė.
Kolekcionuoja ne tik receptus, bet ir prisiminimus su šeima
Prieš knygoms nugulant užtarnauto poilsio garaže, dalį kolekcijos Vida spėjo perduoti į užsienį gyventi išvykusioms atžaloms. Šiuos receptus šeima mėgsta ir naudoja iki šiol.
„Yra tik du vertingi dalykai, kuriuos paliekame vaikams – šaknys ir sparnai“, – sako ponia Vida.
Moteris juokauja, kad receptų kolekcionavimą apleido dėl vaikų išvykimo ir dėl parduotuvių pokyčių – dabar gali nusipirkti ir skanauti viską, ko geidžia širdis. Vida išduoda, kad labiausiai iš parduotuvių asortimento mėgsta Kijevo kotletą. Tik grįžus artimiesiems ji raitojasi rankoves, nupučia dulkes nuo likusios kolekcijos dalies ir drauge renkasi, ką gamins šį kartą.
Vida dalinasi kelių mėgiamų patiekalų receptais, kurie skaičiuoja jau kelis dešimtmečius, tačiau išlieka aktualūs ir šiandien.
Salotos su rūkyta skumbre
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 20 min.
Reikės:
- 2 šaltai rūkytų skumbrių,
- 450 g bulvių,
- 2 v. š. krienų,
- 2 v. š. grietinės,
- 1 v. š. citrinų sulčių,
- 4 v. š. alyvuogių aliejaus,
- 2 obuolių,
- 100 g salotų.
Salotų gaminimas:
Išvirkite bulves pasūdytame vandenyje.
Dubenėlyje sumaišykite krienus, grietinę, citrinų sultis ir aliejų. Galite paskaninti maltais pipirais.
Obuolius ir dar šiltas bulves supjaustykite stambokais kubeliais, sumaišykite dubenyje ir apliekite padažu.
Ant viršaus plėšykite salotų lapus ir padėliokite skumbrių gabalėlius.
Ispaniškas daugiaryžis
Porcijos: 4
Jums reikės:
Ispaniško daugiaryžio gaminimas:
Puode išlydykite sviestą, suberkite paprikos miltelius, aitriąją papriką, ciberžolę, šafraną ir smulkintus česnakus.
Kaitinkite minutę, suberkite smulkiai supjaustytus svogūnus.
Suberkite kubeliais supjaustytą vištieną ir iškepkite.
Suberkite ryžius ir supilkite vyną.
Maišydami kaitinkite, kol ryžiai sugers visą skystį.
Sudėkite pomidorų pastą, smulkintas petražoles, tarkuotą apelsino žievelę ir supilkite apelsino sultis.
Įpilkite samtį sultinio ir maišydami virkite, kol ryžiai sugers skystį. Taip samtis po samčio pilkite sultinį ir maišykite, kol ryžiai sugers visą skystį ir bus „al dente“ struktūros – išvirę, bet standūs.
Dėkite daugiaryžį į lėkštes, pabarstykite čiobrelių lapeliais ir šviežiais maltais pipirais.
Itališkas obuolių pyragas
Gaminimo laikas: 20 min. ruošimo, 1 val. laikymo šaldytuve, 40 min. kepimo
Jums reikės:
- 6 obuolių,
- stiklinės cukraus,
- 3 kiaušinių,
- 2 stiklinių miltų,
- 1 a. š. kepimo miltelių,
- 1 stiklinė razinų,
- riešutų ir apelsinų žievelių mišinio.
Obuolių pyrago gaminimas:
Obuolius supjaustome kubeliais, sudedame į dubenį ir apibarstome cukrumi.
Ten pat sudedame stiklinę razinų, riešutų ir apelsinų žievelių mišinio. Paliekame valandai šaltoje vietoje.
Miltus sumaišome su kepimo milteliais. Suberiame į indą su obuoliais.
Įmušame 2 kiaušinius. Visus komponentus išmaišome mediniu šaukštu.
Ištepame skardą riebalais, pabarstome miltais ir perdedame tešlą.
Kepame iki 200 °C įkaitintoje orkaitėje apie 40 min.
receptaiKolekcijamaisto gaminimas
Rodyti daugiau žymių