Vertinantiems patogumą – didesnės „Rokiškio NAMINIS“ pakuotės, kurios leis dar ilgiau mėgautis mėgstamais produktais

Vartotojų patogumui – didesnės pakuotės
„Rokiškio NAMINIS“ – tai lietuviškų pieno produktų linija, kurią vienija natūralumas, patikima kokybė ir dėmesys vartotojų poreikiams. Šios linijos gaminiai simbolizuoja tikrą, lietuvišką pieno produktų skonį – tokį, kokiu galima mėgautis. Kiekvienas produktas – kefyras, pienas, grietinė, sviestas ar fermentinis sūris – tai ne tik pagarba tradicijoms, bet ir atsakomybė už kokybę bei rūpestis vartotoju.
„Rokiškio NAMINIS“ linija plečiasi, pristatydama tris naujus produktus didesnėse, patogesnėse ŠEIMOS PAKO pakuotėse. Vienas jų – aukštos kokybės sviestas, pagamintas iš pasterizuotos lietuviškos grietinėlės. „Rokiškio NAMINIS“ 500 gramų sviestas dėl didelio riebumo (82 proc. rieb.) yra sodraus skonio ir glotnios tekstūros. Tai pirmasis lietuviškas sviestas, siūlomas vidaus rinkoje didesnėje, 500 g pakuotėje, kuri iki šiol buvo būdinga tik importiniams produktams.
Kitos dvi naujienos: didesnės pakuotės – 500 gramų „Rokiškio NAMINIS“ fermentinis sūris bei 1 kilogramo varškė maišelyje. Puri, šviežia, natūralaus skonio varškė gaminama iš lietuviško pieno. Didesnės 500 gramų bei 1 kilogramo pakuotės atliepia vartotojų, vertinančių patogumą poreikius.
„Rokiškio NAMINIS“ linija – ilgaamžė ir tvirtai įsitvirtinusi Lietuvos pieno produktų rinkoje, skaičiuojanti jau beveik du dešimtmečius gyvavimo, per kuriuos pelnė vartotojų pasitikėjimą, pripažinimą ir tapo kokybės bei tradicijų simboliu. „Rokiškio NAMINIS“ linijoje galite rasti kefyrą, pieną, sviestą, varškę, grietinę, grietinėlę bei fermentinius sūrius.
Rinkoje sėkmingai įsitvirtinusios ir didesnio formato – 2 litrų „Rokiškio NAMINIS“ pieno pakuotės. Šie produktai vartotojų mėgstami dėl šviežumo, natūralaus skonio ir lietuviškos kilmės. Dviejų litrų pakuotės buvo pirmosios ŠEIMOS PAKO linijos sėkmės istorijos dalis, kurios pavyzdžiu dabar seka ir kiti šio prekės ženklo produktai, sukurdami vientisą ŠEIMOS PAKO produktų grupę, paremtą praktiškumo ir tvarumo principais.
Augantis poreikis didesnėms pakuotėms
„Rokiškio NAMINIS“ ŠEIMOS PAKO linija sukurta galvojant apie šiuolaikinį vartotoją – aktyvų, vertinantį kokybę, taupymą ir tvarumą. Visi linijos produktai leidžia patogiai planuoti pirkinius, mažinti pakuočių atliekas bei remti lietuviško pieno gamybą.
Iki šiol didesnių pakuočių segmentą šalies mažmeninėje rinkoje daugiausia užėmė užsienio gamintojų produktai. „Rokiškio NAMINIS“ linijos plėtra užpildo šią nišą pasiūlydama vietinius, aukštos kokybės produktus, gaminamus iš lietuviško pieno – be kompromisų skoniui ar kokybei. Didesnės pakuotės leidžia vartotojams taupyti laiką ir pinigus, rečiau lankytis parduotuvėje bei ilgiau mėgautis šviežiais produktais, kartu mažinant pakuočių atliekų kiekį ir prisidedant prie tvaresnio vartojimo.
Pastaraisiais metais Lietuvos pirkėjų elgsena parodė aiškų susidomėjimą produktais didesnėse pakuotėse — šeimos, mėgstantys dažnai gaminti namuose arba tiesiog besirūpinantys ekonomišku pirkimu vartotojai ieško sprendimų, leidžiančių rečiau lankytis parduotuvėje ir taupyti.
Augantis vartotojų susidomėjimas didesnio formato produktais rodo aiškią rinkos tendenciją – todėl tikimasi, kad „Rokiškio NAMINIS“ ŠEIMOS PAKO idėja ir toliau nuosekliai augs stiprindama lietuviškų produktų pozicijas konkurencingoje pieno produktų rinkoje.
Šeimos pakuočių koncepcija
Papildžius asortimentą trimis naujais produktais, „Rokiškio NAMINIS“ pristato vientisą didesnio formato produktų šeimą – sprendimą, kuris palengvins pirkinių planavimą ir kasdienę vartoseną šeimoms bei tiems, kas mėgsta gaminti daugiau ir dažniau.
„Rokiškio NAMINIS“ ŠEIMOS PAKO plėtra yra atsakas į aiškias rinkos tendencijas: vartotojai nori didesnių, kokybiškų produktų, pagamintų iš vietinės žaliavos. Nauji pusės ir vieno kilogramo formatai suteikia galimybę lietuviškam gamintojui stipriau atstovauti „maxi“ segmente, pasiūlyti pirkėjams didesnį pasirinkimą ir prisidėti prie tvaresnių pirkimo įpročių.
„Rokiškio NAMINIS“ – tai ne tik produktai, tai gyvenimo būdas, primenantis, kad geriausi dalykai kuriami iš paprastumo, natūralumo ir nuoširdumo.
„Rokiškio NAMINIS“ – laimingoms šeimoms!