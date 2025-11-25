Antalieptėje varžysis gaspadinės ir gaspadoriai – lepins skaniausiais patiekalais

Kasmet šventėje dalyvauja ne tik vietos šeimininkės, bet atvyksta dalyviai iš viso rajono – Antazavės, Sadūnų, Salako, Vajasiškio, Dusetų, Turmanto, taip pat ir kaimyninio Utenos rajono, Daugailių miestelio.
Pernai vykusioje šventėje „Kruopų fiesta“ buvo padengta dvylika stalų, ant jų kruopos „kalbėjo“ visomis pasaulio kalbomis – nuo lietuviško grikio iki rytietiško kuskuso, bulguro ir balandos...
Ant dalyvių stalų, kad ir vidutinio dydžio, vos išsiteko šeimininkių sumeistrauti visokių pavidalų kruopų patiekalai: pikantiškų ir saldžių skonių užkandukai, šiltos košės ir troškiniai, vėdarai su kruopų įdaru, manų kruopos, pavirtusios į angelų košę, kruopomis kimšta antis, lydeka ir japoniško sodo temą atliepiantys sušiai ir t.t.
Šios šventės sumanytojos yra dvi ūkininkės – Irina Zalubienė, Antalieptės bendruomenės pirmininkė ir Regina Čiegienė. Į pirmąjį konkursą 2009 m. atvyko 13 dalyvių—11 gaspadinių ir 2 gaspadoriai.
Pirmuosius du metus šventės vyko Antalieptės vidurinėje mokykloje, vėliau, nuo 2011 metų—naujajame daugiafunkciame pastate. 2020 – 21 metais šventės nevyko dėl Covid-19 pandemijos. Gaspadinių šventė Antalieptėje tapo tradicine, šiemet švenčiama jubiliejinė – 15-oji.
Kasmet šventė vis didėja, dalyvių daugėja. Jau dabar užsiregistravusių dalyvauti yra aštuoniolika. Šeimininkių ūpas auga, o noras pasimatyti, susitikti, pabendrauti ir paskanauti jungia visų kartų žmones.
Jubiliejinėje šventėje dalyvaujančių patiekalus vertinančios komisijos nebus, rinkimai vyks slaptu balsavimu – kiekvienas dalyvis galės balsuoti už jam labiausiai patikusį patiekalą. Surinkusiems daugiausia balsų bus skirtos trys prizinės vietos.
Šventėje gros Antalieptės kapela „Un ta lieptą“. Renginį ves Olga Raugienė, Antalieptės F. Kiršos bibliotekos vyr. bibliotekininkė, pernai metais pelniusi geriausios gaspadinės vardą.
Parengė Loreta Lileikienė
