Pradedamas skelbti „30 geriausių restoranų“ Lietuvoje sąrašas

„Į „30 geriausių restoranų“ reitingą, kaip ir kasmet, patenka savo koncepcija ir maistu išsiskiriantys restoranai, pelnę didžiausias savo svečių simpatijas už tiekiamą maistą, svetingumą, kuriamą aplinką. TOP30 yra savotiškas gidas tiems, kurie nori pačių geriausių gurmaniškų atradimų, besikeičiantis kasmet ir atspindintis pačios maitinimo rinkos pokyčius“, – apie jau septintą kartą sudaromą reitingą pasakoja Gero maisto akademijos įkūrėjas Linas Petrukaitis.
Atskleisti trys iš penkių naujokų
Šių metų „30 geriausių restoranų“ sąraše iš viso sutiksime penkis naujokus, trys jų pateko į trečiąjį dešimtuką. Tai Birštone įsikūręs modernios europietiškos virtuvės restoranas „Pievos“ (29 vieta), Palangoje veikiantis lėtą gyvenimo ritmą ir sezoninę virtuvę propaguojantis „Monist“ (27 vieta) ir Italian fusion makaronų baras „Le Travi“ Vilniuje (23 vieta).
„Kiekvienas apsilankymas „Pievose“ gali tapti vis kita patirtimi. Mums patiems visą laiką norisi daryti kažką naujo, todėl atėję ketvirtadienį galite gauti vieną patirtį, o šeštadienio vakarą – jau visai kitą. Ir šis netikėtumo faktorius yra esminis mūsų restorane“, – pasakoja „Pievos“ virtuvės šefas Dominykas Baronas.
„Restoranas „Monist“ yra neatsiejama mūsų filosofijos dalis – čia viskas kyla iš lėto gyvenimo ritmo, sezoniškumo ir pagarbos produktui. Restorane svečiai kviečiami mėgautis ramiu valgymo procesu – nuo ilgų pusryčių iki vakarienių, kuriose svarbiausia tampa laikas ir buvimas“, – pasakoja Rokas Navickas, SPA VILNIUS grupės vadovas.
Iš dviejų į TOP30 reitingą sugrįžusių restoranų vienas atskleistas jau trečiajame dešimtuke – tai Vilniuje ir Nidoje veikiantis „Bizarre“ (22 vieta).
Reitinge – senbuviai ir kelis metus skaičiuojantys restoranai
Tarp kitų į trečiąjį dešimtuką patekusių restoranų – ir rinkos senbuviai, šiemet švenčiantys 20 metų sukaktį („Saint Germain“ – 24 vieta), ir palyginti naujos vietos, skaičiuojančios kelerių metų istoriją („Protėviai – 28 vieta).
Restorano „Saint Germain“ vadovas Dainius Vasiliauskas sako, kad taip ilgai dinamiškoje restoranų rinkoje jie išsilaiko dėl savo pastovumo ir ilgalaikių ryšių su restorano svečiais. „Vertiname ilgalaikius dalykus, nesimėtome su meniu, turime užmezgę ryšius su pastoviais klientais. Svečiai pas mus visada žino, ką ras ir ateina pas mus gerai pažįstamų patiekalų“ – sėkmės formulę įvardina jis.
Porą metų sostinėje veikiančio restorano „Protėviai“ atstovai sako, kad per šiuos metus pasikeitė – užaugo kartu su savo svečiais. Virtuvėje įgijo dar daugiau patirties, o salėje atsirado dar daugiau žmonių, kurie sugrįžta. „Išgryninome, kas mums svarbiausia – kokybiška mėsa, tikra ugnis ir nuoširdus bendravimas – šiandien tuo gyvename kasdien“, – pabrėžia jie.
Į trečiajį reitingo dešimtuką pateko ir dešimties metų prekės ženklo istoriją skaičiuojantis žinomo virtuvės meistro Vytauto Samavičiaus „MOMO grill“ (26 vieta). Šis restoranas reitinge išsilaikė visus septynerius metus.
„MOMO grill“ svečius jau kurį laiką pasirinka ir atsinaujinusiu prekės ženklu.
„Mūsų prekės ženklui jau buvo 10 metų, tad atnaujinimas buvo natūrali brandaus etapo dalis. Per pastaruosius metus pasikeitė ne tik mūsų svečių lūkesčiai, bet ir tai, kaip patys matome savo restoranus – jie tapo brandesni, tikslesni, labiau apibrėžti. Naujas vizualinis identitetas atspindi mūsų vertybes: kokybę be pertekliaus, šiuolaikišką paprastumą ir pagarbą produktui“, – pasakoja Kristina Kasputytė, restoranų grupės vykdančioji vadovė.
Susipažinkite su visu lig šiol atskleistu „30 geriausių restoranų“ sąrašu:
TOP30 reitingas, 21–30 vietos
21. „Numan“, Kaunas
22. „Bizarre“, Vilnius, Nida
23. „Le Travi“, Vilnius
24. „Saint Germain“, Vilnius
25. „Somm“, Vilnius
26. „Momo grill“, Vilnius
27. „Monist“, Palanga
28. „Protėviai“, Vilnius
29. „Pievos“, Birštonas
30. „La Capital“, Vilnius
Daugiau informacijos apie kiekvieną restoraną ir jų nuotraukų galerijas rasite https://30geriausiurestoranu.lt/restoranai
Kaip buvo vertinami restoranai?
Reitingą organizuoja Gero maisto akademija kartu su Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Lietuvos vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacija ir žurnalu „Geras skonis“.
Restoranai iš 50 kandidatų sąrašo vertinami atsižvelgiant į patiekiamą maistą ir gėrimus, kuriamą aplinką, aptarnavimo kultūrą ir kokybę. Didžiausias balas restoranams tenka už atskleistus maisto skonius.
Restoranus vertinti turi teisę apie 100 vertintojų, tarp jų – visi restoranai-kandidatai bei žinomi ir profesionalūs HORECA industrijos atstovai.