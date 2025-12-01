Konkursas „Šventinis meniu“: dalinkitės savo patiekalų receptais ir laimėkite „Lidl“ prizus

Stalus nuklojame įvairiausiais valgiais – nuo tradicinės baltos mišrainės, silkės, žuvies patiekalų ar įmantrių antienos kepsnių ar pyragų. Kiekvienoje šeimoje patiekalai skirtingi, kiekviena šeimininkė turi, kuo pasigirti ir nustebinti.
Ta proga portalas Lrytas ir prekybos tinklas „Lidl“ skelbia konkursą „Šventinis meniu“.
Dalinkitės savo šeimos ir draugų pamėgtais šventiniais arba advento laikotarpio receptais ir laimėkite vertingus prizus. Daugiausia dėmesio sulaukusių receptų autoriai bus apdovanoti „Lidl“ dovanų kortelėmis už 100 Eur, 50 Eur ir 30 Eur.
Receptus su nuotraukomis ir aprašymais siųskite skonis@lrytas.lt,
Receptų lauksime iki sausio 1 d. Laimėtojus skelbsime sausio 6 dieną. Su laimėtojais organizatoriai susisieks asmeniškai ir susitars dėl prizų atsiėmimo.
KalėdosKonkursasšventiniai receptai
Rodyti daugiau žymių