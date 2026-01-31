MaistasGurmanų klubas

Ypatingas vaišių meniu: atskleidė, ką valgė Lietuvoje viešėję Zelenskiai ir Danijos karališkoji pora

2026 m. sausio 31 d. 13:10
Lrytas Premium nariams
Pastarosiomis dienomis didelio visuomenės susidomėjimo ir atgarsio Lietuvoje sulaukė aukšto rango užsienio valstybių vadovų vizitai Lietuvoje. Sekmadienį visuomenė nekantriai sekė kiekvieną Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir pirmosios ponios Olenos Zelenskos viešnagės detalę. Ne mažiau aptarinėjamas buvo ir dvi dienas trukęs Danijos karališkosios poros – karaliaus Frederiko X ir karalienės Mary – valstybinis vizitas. Portalas Lrytas pasidomėjo, kokiais patiekalais Prezidentūroje buvo vaišinami ypatingi svečiai.
Daugiau nuotraukų (50)
PrezidentūraVolodymyras ZelenskisDanijos karalienė Margrethe II
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.