Ypatingas vaišių meniu: atskleidė, ką valgė Lietuvoje viešėję Zelenskiai ir Danijos karališkoji pora

Pastarosiomis dienomis didelio visuomenės susidomėjimo ir atgarsio Lietuvoje sulaukė aukšto rango užsienio valstybių vadovų vizitai Lietuvoje. Sekmadienį visuomenė nekantriai sekė kiekvieną Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir pirmosios ponios Olenos Zelenskos viešnagės detalę. Ne mažiau aptarinėjamas buvo ir dvi dienas trukęs Danijos karališkosios poros – karaliaus Frederiko X ir karalienės Mary – valstybinis vizitas. Portalas Lrytas pasidomėjo, kokiais patiekalais Prezidentūroje buvo vaišinami ypatingi svečiai.