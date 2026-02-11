Kainos Santaros klinikų kavinėje privertė išsižioti

Mokytojai, medikai, rečiau gaisrininkai ir policininkai.
Nežinau kaip pas mokytojus, gaisrininkus ar policininkus paskutiniu metu su atlyginimais, bet medikams, manau, skųstis tikrai nereikėtų.
Na, bent „Santaros klinikų“ medikai, spėju, pinigų stygiaus nejaučia.
Kodėl taip galvoju?
Tokios mintys kilo po apsilankymo „Santaros klinikų“ kavinėje.
Valgančių tikrai daug, kavinė jauki, visur švaru, kaip operacinėje.
Įstaiga save įvardina kavine, nors sukurta vidinė svečių aptarnavimo sistema labiau primena valgyklą. Maitinimo įstaigoje aptarnavimas vyksta ne prie staliukų ir maistą gamina ne jums užsakius, o įdeda jau pagamintą iš „marmitų“.
Vienintelį logišką paaiškinimą tokiam pavadinimui randu tik tokį – aukštos kainos, kurios nieko bendro su valgykla neturi.
Už pietus dviems „Santaros kavinėje“ sumokėjome beveik 20 Eur ir išėjome alkani.
Ir to priežastys beskonis maistas.
Žuvies frikadelių sriuba – 2,50 Eur.
„Žuvies frikadelių“ sriubos išvaizda puikiai atitinka jos skonį. Pirma mintis, kuri kilo vos paragavus vieną šaukštą šios sriubos buvo, kad vakar Santaros klinikose pietums buvo žuvis, o jos pacientams nesuvalgius ir viską sumalus į vientisą masę, gimė šis „gleivėtas šedevras“ – „Žuvies frikadelių“ sriuba.
Bus tokių, kurie bandys komentaruose rašyti – kiek moki, tiek gauni.
Noriu jums priminti: mano vieną apžvalgą, kurioje sriuba kainavo 2 Eur, ir joje buvo lašišos gabaliukų.
Dienos sriuba (lašišos) – 2,00 Eur.
Skirtumas tik tas, kad tai ne Vilnius, o Šiauliai, bet Šiauliuose man nereikėjo prisikrovus padėklo sliūkinti su juo prie laisvo stalelio, mane aptarnavo prie staliuko…
Kapotos vištienos kepsnelis – 6,20 Eur.
Šiame vištienos patiekale, kaip ir maitinimo įstaigos pavadinime, manau, buvo atliktas eilinis žodžių žaismas, tam, kad maltą vištienos masę su neaiškiu įdaru būtų galima parduoti brangiau pavadinant ją – kapota vištiena.
Prapjovęs kapotos vištienos kepsnį gali įžvelgti paukštienos tekstūrą, kurią kapojant nesigauna taip susmulkinti kaip tai padaroma ją sumalant.
Sterko filė – 7,20 Eur.
Kaip ir kiti prieš tai minėti patiekalai, taip ir sterko filė priminė, kad randamės „Santaros klinikose“, o tiksliau, kokiame tai su žarnyno problemomis besikamuojančių pacientų korpuse.
Prieskonių patiekaluose nerasta, o bulvių košė ir morkų salotos net su jaučiama rūgštele.
Dar viena svarbi detalė – išskyrus sriubas visi kiti patiekalai buvo šalti. Kam reikalinga šilumą palaikanti įranga, jei ji greičiausiai būna neįjungta?
Reziumuoju. Apibendrinant – tai, ką teko skanauti Santaros klinikų kavinėje ir pakurstė mintis apie tai, kad „Santaros klinikų“ darbuotojų algos tokios didelės, kad jie gali už panašius patiekalus mokėti taip brangiai ir gauti apgailėtino skonio maistą.
Kefyro stiklinės kaina už 1,20 Eur. mano spėjimus dėl didelių algų tik sustiprina.
Tiesa, yra toje kavinėje pasirinkimas ir taupumo režimą įjungusiems.
Trintos ryžių pomidorų sriubos mes atsisakėme neragavę, pakako ją puode pamaišyti samčiu.
Vienintelė paslaptis liko – virtų bulvių apkepas su mėsa, bet tie, kas yra dirbę maitinimo sferoje, puikiai žino, kaip gimsta „Žemaičių blynai“. Dažniausiai jiems gaminti idėją pamėtėja iš vakar likęs didžiulis kiekis virtų bulvių ir maltinių…
Neskubėkite rašyti, kad šios maitinimo įstaigos vadovai skūpi, nes mokėdami už sriubą ir virtų bulvių apkepą su mėsa – 5,50 Eur, papildomai kaip pridėtinę vertę jūs gaunate vandens su citrina.
Vertindamas „Santaros kavinę“ – 2/5 papildomą balą pridėjau už tvarką ir švarą kavinėje, bei malonų darbuotojų bendravimą priimant užsakymą.
Gavę Santaros klinikų komentarą straipsnį papildysime.