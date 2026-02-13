Ikoninių IKEA mėsos kukulių 40-mečio proga – įdomūs faktai ir meniu naujienos Švediškame restorane

Kelionė, kuri tęsiasi nuo 1960-ųjų
IKEA meilė maistui prasidėjo 1960 metais, kai Švedijos mieste Elmhulte atsidarė pirmasis Švediškas restoranas. Šiandien ikoniniu laikomas mėsos kukulių receptas buvo sukurtas 1985 metais – jis atrinktas iš daugiau nei 100 skirtingų variantų po 10 mėnesių trukusio kūrybos proceso, kuriam vadovavo aukštos klasės restorano šefas iš Švedijos.
Šiandien IKEA savo mėsos kukulius vadina „demokratiniu dizainu, kurį galima valgyti“ – tai kokybės, prieinamumo ir kasdienio malonumo simbolis. Švediškų maisto prekių parduotuvėje jie parduodami pakuotėse su pavadinimu HUVUDROLL, kuris iš švedų kalbos verčiamas kaip „pagrindinis vaidmuo“.
Kukuliai neatsiejami nuo tradicijų, tačiau lengvai pritampa įvairiose kultūrose ir prisitaiko prie skirtingų pasaulio skonių: pavyzdžiui, Italijoje jie valgomi su pomidorų padažu, Vokietijoje – su kariu, o Jungtinės Karalystės gyventojai į šį patiekalą išdrįso pažiūrėti dar išradingiau ir švenčių proga iškepė milžinišką kalakuto dydžio kukulį.
Nauja kukulių versija – falafeliai
Susidomėjimas augalinės kilmės maistu, įskaitant ir kukulius iš daržovių, auga ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio mastu. Reaguodamos į šią tendenciją, už maisto asortimentą atsakingos IKEA komandos visame pasaulyje vis daugiau dėmesio skiria naujų patiekalų kūrimui – pastarieji turi būti ne tik skanūs, bet ir vizualiai patrauklūs.
Todėl nuo sausio vidurio Švediškų restoranų valgiaraščius papildys avinžirnių kukuliai, arba kitaip – falafeliai.
„Ši naujiena glaudžiai susijusi su IKEA pastangomis į valgiaraštį įtraukti vis daugiau augalinės kilmės patiekalų, įkvepiančių žmones rinktis tvaresnę alternatyvą. Pagrindinis ingredientas falafelių sudėtyje yra avinžirniai – tai reiškia, kad šiuose kukuliuose gausu baltymų, kurie suteikia sotumo jausmą ir yra puikus energijos šaltinis, o kartu leidžia išlaikyti daugeliui prieinamą kainą. Avinžirnių kukuliai patiekiami su kuskuso garnyru, turinčiu daug skaidulų ir baltymų, tad rezultatas – sotus ir visavertis patiekalas“, – sako IKEA Maitinimo paslaugų skyriaus vadovas Mindaugas Šiaulys.
Naujieji falafeliai – tai traškūs išorėje ir minkšti viduje augalinės kilmės kukuliai iš avinžirnių, cukinijų ir svogūnų, pagardinti prieskoniais ir patiekiami su kuskusu, ajoliu bei citrinos skiltele, kurių porciją Vilniaus parduotuvėje veikiančiame Švediškame restorane galima įsigyti už 3,79 Eur. Baltijos šalių parduotuvėse taip pat verta paragauti ir kitų rūšių švediškų kukulių: mėsos, vištienos ar augalinių.
Apskritai IKEA yra viena didžiausių restoranų valdytojų pasaulyje: 63 rinkose veikia 473 Švediški restoranai, kuriuose kasmet aptarnaujama daugiau nei 710 milijonų lankytojų.
Trumpa IKEA maisto istorija
IKEA įkūrėjas Ingvaras Kampradas puikiai suprato, kad sotūs pirkėjai – laimingi pirkėjai. Todėl 1985 metais pakvietė švedų šefą Severiną Sjöstedtą prisijungti prie komandos ir sukurti mėsos kukulius, kurie galėtų būti parduodami visame pasaulyje. Po 10 mėnesių kruopščių bandymų gimė galutinis receptas – per 40 metų tik vos vos patobulintas, jis naudojamas iki šiol.
Švedų šefas prisimena, kad Ingvaras turėjo ypatingą nuojautą, kas patiks IKEA pirkėjams, o tradicinių švediškų mėsos kukulių įvedimas buvo viena geriausių jo idėjų. Iki karjeros IKEA‘oje S. Sjöstedtas dirbo aukštos klasės restoranuose, todėl iššūkis sukurti vieną receptą, kuris patiktų daugeliui ir atlaikytų laiko išbandymus, jį labai sudomino.
Šefas pripažįsta, kad teko išbandyti bent šimtą receptų, kol buvo išrinktas nugalėtojas. Dešimtajame XX amžiaus dešimtmetyje IKEA valdomi Švediški restoranai ėmė plisti po visą pasaulį, siūlydami nebrangius švedų virtuvės patiekalus, pritaikytus vietiniams skoniams.
2006 metais Švediškų maisto prekių parduotuvėje atsirado šaldytų mėsos kukulių, padažų ir kitų pamėgtų skandinaviškų produktų, suteikiančių žmonėms galimybę gaminti švediškus patiekalus savo namuose.