Šaltibarščių festivalis lankytojams turi naujienų: kas keisis?

Pasak festivalį organizuojančios Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovės Dovilės Aleksandravičienės, šiemet rožinė šventė auga – daugiau dienų bei erdvių padės dovanoti ir daugiau emocijų.
„Per kelerius metus „Vilnius Pink Soup Fest“ tapo ryškiu sostinės įvykiu, kuris sulaukia didžiulio dėmesio ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje – vis daugiau užsienio svečių savo keliones į Vilnių planuoja būtent dėl šaltibarščių šventės. Tai rodo, kad šis renginys gali ir toliau stebinti, pritraukti lankytojus bei partnerius ir augti kartu su miestu, sustiprindamas jo rožinę dvasią“, – sako D. Aleksandravičienė.
Nuo specialiai kuriamų atrakcionų iki čiuožyklos nuo tilto Ketvirtą kartą organizuojamas „Vilnius Pink Soup Fest“ šiais metais vyks kitoje miesto vietoje – festivalio erdvė keičiasi dėl suplanuotų Maironio gatvės ir aplinkinių teritorijų atnaujinimo darbų. Tačiau šis pokytis festivaliui tampa ne apribojimu, o galimybe išplėsti veiklas ir pasiūlyti lankytojams dar daugiau patirčių.
Vienas ryškiausių naujos vietos akcentų yra tradicija tapusi rožinė čiuožykla, kuri šiemet pirmą kartą nusidrieks nuo Baltojo tilto. Dėl savo įspūdingo dydžio ji taps išskirtine vieta nuotraukoms, o adrenalino mėgėjams – viena įsimintiniausių festivalio pramogų.
Dar vienas svarbus akcentas – nauji, specialiai „Vilnius Pink Soup Fest“ kuriami atrakcionai. Festivalio erdvėje atsiras rožinis pramogų parkas po atviru dangumi, kurį išbandyti galės tiek vaikai, tiek suaugusieji.
Ilgesnė festivalio trukmė: kas laukia lankytojų
„Vilnius Pink Soup Fest“ šiemet vyks net tris dienas. Penktadienį, gegužės 29 d. vilniečiai ir miesto svečiai bus kviečiami į pirmuosius festivalio renginius mieste, tarp kurių ir koncertas Rotušės aikštėje, tapsiantis puikia įžanga į rožinį savaitgalį.
Pagrindinės festivalio veiklos vyks šeštadienį ir sekmadienį, kai bus atvertos renginio erdvės prie Baltojo tilto. Lankytojų čia lauks šaltibarščių įkvėpti patiekalai ir gėrimai, atrakcionai, poilsio, laisvalaikio zonos bei daugiau sportinių veiklų vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems.
Programą papildys jau tradicija tapę festivalio renginiai – rožinis padavėjų bėgimas, originaliausių kostiumų konkursas bei teminės zonos, kuriose pramogos vyks visą savaitgalį. Festivalio programoje numatytas ir šventinis šaltibarščių paradas mieste bei šeštadienio vakaro koncertas, sugrąžinantis visus dalyvius į Vilniaus centrą.
Sekmadienį antrą kartą vyks „IKI šaltibarščių ėjimo varžybos“. Pernai jose dalyvauti užsiregistravo 14,5 tūkst. entuziastų, o 10,5 km ilgio maršrutas vedė per Vilniaus gatves ir skverus. Į rožinį žygį leidosi šventiškai pasipuošusios šeimos, draugai ir net augintiniai. Šiemet tikimasi dar didesnio dalyvių skaičiaus ir aktyvaus lankytojų įsitraukimo.
Skaičiai, kurie kalba patys už save Praėjęs „Vilnius Pink Soup Fest“ tapo rekordinis – 2025 m. festivalyje apsilankė 93 tūkst. žmonių, beveik dvigubai daugiau nei metais anksčiau. Skaičiuojama, kad renginys miestui sugeneravo daugiau nei 3 mln. eurų ekonominės naudos.
Festivalis sulaukė ir išskirtinio tarptautinės žiniasklaidos dėmesio, o žinia apie rožinę sostinės šventę potencialiai pasiekė 637 mln. auditoriją visame pasaulyje. Tai dar kartą patvirtino, kad Vilnius drąsiai įsitvirtina pasauliniame gastronominių festivalių žemėlapyje ir geba per šaltibarščių idėją skleisti žinią apie Lietuvos sostinę.
Partneriai kviečiami registruotis Likus 100 dienų iki „Vilnius Pink Soup Fest“, organizatoriai kviečia prisijungti visus, norinčius savo idėjomis, veiklomis ar iniciatyvomis prisidėti prie festivalio kūrimo. Tai galimybė kartu su miesto bendruomene kelioms dienoms nudažyti Vilnių rožine spalva, papildyti festivalio programą netikėtomis šaltibarščių tematikos idėjomis ir tapti ryškiausios miesto šventės dalimi.
Festivalio metu prisijungusių veiklos bus integruotos į bendrą festivalio programą ir pažymėtos oficialiame renginio žemėlapyje.