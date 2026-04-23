Lietuvoje viešėjusi britė paragavo keptos duonos: prisipažino atvirai

„Mano mėgstamiausia populiarėjanti Europos Sąjungos kryptis siūlo alų už 3 Eur ir vasarą 30 laipsnių šilumos“, – rašė britė.
„Dauguma britų vasaros atostogoms vis dar renkasi Vakarų Europą – tokias šalis kaip Prancūzija ar Ispanija.
Tačiau taip jie praleidžia gražias ir, svarbiausia, pigesnes viešnages Rytuose, pavyzdžiui, Lietuvoje. Lietuva iki šiol nebuvo įprasta britų atostogų kryptis, tačiau turistų skaičius čia sparčiai auga.
Nustebinkite savo mamą gardžia grilyje kepta duona!
Praėjusiais metais Lietuva buvo sparčiausiai auganti Europos kryptis – tarptautinių turistų skaičius išaugo 21 proc., ir ji tampa vis patrauklesne alternatyva 2026 metams.
Aplankiusi Lietuvos sostinę Vilnių praėjusių metų pabaigoje galiu patvirtinti – tai puiki vieta trumpai išvykai. O pavasarį ir vasarą čia dar maloniau, kai temperatūra gali pakilti iki 30 laipsnių.
Nors mano apsilankymo metu (2025 m. gruodį) buvo šalčiau (net snigo), vis tiek pajutau miesto atmosferą – radau pigių gėrimų ir jaukių turgelių.
Pačioje sostinės širdyje yra gražus senamiestis su akmenimis grįstomis gatvėmis, paslėptais kiemeliais ir daugybe barų.
Miesto panoramoje dominuoja įspūdingos bažnyčios – vien senamiestyje jų yra apie 40. Gatvės vingiuotos, pilnos parduotuvių, kavinių ir restoranų. Atradau barą „Vynomanai“, kuriame kava kainavo 2 Eur, o alus – 3 Eur.
Vienas užkandis, kurį būtina paragauti – vietinis delikatesas „kepta duona“. Paragavus sustoti bus sunku. Iš esmės tai kepta duona su česnaku – savotiškas lietuviškas „kiaulių uodegėlių traškučių“ atitikmuo.
Jei norisi ko nors prabangesnio, Vilniuje yra net keturi „Michelin“ žvaigždutėmis įvertinti restoranai su degustaciniais meniu.
Didelis kontrastas – modernioji Vilniaus dalis, kur gausu žaliųjų parkų, muziejų, meno galerijų ir prekybos centrų.
Ieškantiems kažko išskirtinio verta apsilankyti Lukiškių kalėjime – čia galima apžiūrėti kameras.
Po uždarymo ši vieta buvo panaudota filmuojant kalėjimo scenas serialo „Stranger Things“ ketvirtajame sezone.
Dabar tai kultūros centras, atviras lankytojams.
Norint pajusti tikrą miesto atmosferą, verta sekmadienio rytą anksti pasivaikščioti po senamiestį – galima išgirsti skambančius bažnyčių varpus, o gatvės tuo metu beveik tuščios.
Ieškantiems poilsio Lietuva taip pat puikus pasirinkimas – čia gausu SPA centrų.
Praėjusiais metais Lietuva net buvo pripažinta geriausia vieta pasaulyje sveikatingumui pagal „ITB Health Tourism“.
Tokiuose kurortiniuose miestuose kaip Druskininkai rasite dar daugiau galimybių – čia įsikūręs Dineikos sveikatingumo parkas.
Šis nedidelis kurortas siūlo lauko treniruoklius, viešą pirtį prie upės ir daug žaliųjų erdvių pasivaikščiojimams.
Įėjimas į parką yra nemokamas, o procedūrų kainos prasideda vos nuo 12 Eur.
Lankytojai gali mėgautis purvo voniomis, burbulinėmis voniomis ar masažais, kurių kainos prasideda nuo 20 Eur.
Lietuvos pakrantė nėra ilga – apie 57 mylias, tačiau čia yra gražių paplūdimių.
Populiarios vietos su baltu smėliu – Neringa, Palanga ir Smiltynė.
Kadangi pakrantė trumpa, daugelis renkasi maudynes gėlo vandens ežeruose, tokiuose kaip Žalieji ežerai ar Balžis.
Skrydžiai į Vilnių taip pat pigūs – balandį galima rasti vienkryptį skrydį iš Londono Lutono vos nuo 18 Eur su „Ryanair“, o kelionė trunka mažiau nei tris valandas“, – rašė „The Sun“kelionių reporterė Alice Penwill.
