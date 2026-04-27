Kyjivas kebabe ir salotose? „Iki Šefai“ pavasario naujienos nustebino pirkėjus

„Nuolat stebime klientų įpročius ir labai aiškiai matome, kaip keičiasi jų pasirinkimai. Todėl mūsų tikslas – ne tik sekti tendencijas, bet ir pasiūlyti tai, kas pirkėjams bus ir pažįstama, ir nauja tuo pat metu. Pirkėjų nuomonė visuomet yra mūsų pokyčių centre, todėl kuriant bei degustuojant naujienas bei sprendžiant dėl naujų skonių įtraukėme ir „Iki“ klientų valdybą“, – sako prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Kyjivo kotletas – klasika, įkvėpusi „Iki“ šefus pokyčiams
Vienas ryškiausių „IKI Šefai“ asortimento lyderių – Kyjivo kotletas, kuris jau ne vienerius metus išlieka pirkėjų favoritų sąrašo viršuje. Pernai prekybos tinklas „Iki“ pagamino net 3 milijonus Kyjivo kotletų, o tokie skaičiai tapo pagrindu ieškoti naujų šio patiekalo interpretacijų.
„Kai produktas taip pamėgtas, norisi su juo paeksperimentuoti ir pasiūlyti naujų skonių. Matome, kad pirkėjai labai vertina Kyjivo kotletą, todėl nusprendėme jį parodyti kitu formatu – ten, kur iki šiol jo nebuvo. Taip „IKI Šefai“ asortimente atsirado salotos su traiškytu Kyjivo kotletu – gaivus, pavasariškas pasirinkimas ieškantiems lengvesnio patiekalo – bei Kyjivo kotletu gardintas kebabas“, – sako G. Kitovė.
Naujienas dar prieš joms pasirodant lentynose įvertino ir „Iki“ klientų valdyba – dešimties skirtingų pirkėjų grupė, reguliariai padedanti formuoti kasdienius sprendimus taip, kad apsipirkimas būtų dar patogesnis ir labiau atlieptų realius klientų poreikius. Valdybos nariai ragavo ir naujuosius Kyjivo kotleto įkvėptus patiekalus – degustacijų metu jie tapo vienais ryškiausių favoritų ir sulaukė daug pagyrų dėl netikėtos, bet itin sėkmingos klasikos interpretacijos.
Valdybos narė Jurgita pastebėjo, kad salotas su Kyjivo kotletu pati drąsiai rinktųsi kasdienai: „Mielai jas rinkčiausi pietums ar vakarienei – tik Kyjivo kotletą šiek tiek pašildyčiau“. Anastasija šį patiekalą išskyrė kaip puikią alternatyvą tradicinėms salotoms prie vakarienės, kai norisi ko nors lengvesnio, bet vis tiek sotaus.
Dar daugiau nuostabos sukėlė kebabas su Kyjivo kotletu – valdybos nariai pripažino, kad apie tokį derinį patys nebūtų pagalvoję. Vis dėlto paragavus nuomonė buvo vieninga – netikėta kombinacija pasiteisino, o dalyviai teigė, kad tai patiekalas, kurį drąsiai rinktųsi ir dar kartą.
Pasaulis domisi pasaulio skoniais – Lietuva ne išimtis
Dar viena aiški „IKI Šefai“ pavasario naujienų kryptis – Azijos virtuvės įkvėpti patiekalai. Wok makaronai su daržovėmis arba vištiena sukurti atsižvelgiant į augantį susidomėjimą pasaulio skoniais, ypač tarp jaunų pirkėjų.
Azijos šalių įkvėpta virtuvė jau ne pirmą sezoną užima svarbią vietą „IKI Šefai“ lentynose – asortimentas šiame segmente nuolat atnaujinamas, ieškant naujų skonių ir netikėtų interpretacijų. „Iki“ atstovai pastebi, kad jau esantys makaronų patiekalai kasmet sulaukia vis didesnio pirkėjų dėmesio, tad natūraliai kilo sprendimas šį pasirinkimą dar labiau išplėsti. Taip pavasarį „Iki Šefai“ asortimentą papildė kelių skonių wok makaronai – skirtingiems skoniams ir progoms pritaikyti patiekalai.
„Matome, kad lietuviai, o ypač jaunimas, vis drąsiau renkasi Azijos skonius – jie ieško įvairovės, ryškumo ir patogaus sprendimo kasdieniams pietums. Wok patiekalai tampa logiška tęstine asortimento dalimi, atliepiančia jau nusistovėjusius pirkėjų įpročius“, – sako „Iki“ privačios etiketės skyriaus vadovė Elvyra Januškevičė.
Pavasarinėje „Iki“ klientų valdybos sesijoje būtent wok makaronų patiekalai buvo vertinami kaip idealus variantas pietums. Skaičiai kalba patys už save – klientų valdyboje visi dalyvavę nariai šį patiekalą įvardijo kaip puikų pietų pasirinkimą.
Maistas ne tik kasdienai, bet ir progoms
„Iki“ pavasario naujienų krepšelį papildo ir „Buffalo“ stiliaus vištų petukai – ryškaus skonio patiekalas, kuris, „Iki“ klientų valdybos vertinimu, idealiai tinka ne tik kasdieniams pietums, bet ir laisvalaikiui su draugais.
„Tai maistas dalijimuisi – prie futbolo ar krepšinio rungtynių, „Eurovizijos“ stebėjimo vakarų, draugų susibūrimų ar savaitgalio pasisėdėjimų, kai norisi kažko ryškesnio ir išraiškingesnio“, – pastebėjo klientų valdybos narys Martynas. Klientų valdybos vertinimu, tokie patiekalai tampa vis svarbesne apsipirkimo dalimi, kai maistas pasirenkamas ne tik dėl sotumo, bet ir dėl patogumo – ypač tada, kai norisi nebrangiai nudžiuginti draugų kompaniją, nepraleidžiant valandų virtuvėje.
Pavasario naujienų vertinimai parodė – „IKI Šefai“ kryptis pirkėjams artima ir suprantama. Naujieji patiekalai buvo įvertinti kaip patogūs, skanūs ir pritaikomi skirtingoms progoms, o klientų favoritai aiškiai išsiskyrė jau degustacijos metu. „Iki“ komunikacijos vadovės G. Kitovės teigimu, toks grįžtamasis ryšys padeda nuosekliai atnaujinti asortimentą ir pasiūlyti tai, kas pirkėjams svarbu šiandien.
