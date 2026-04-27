Žuvies mylėtojus į pajūrį sukvietė „Žiobrinės“: šventę vainikavo žuvies filė čempionatas

Šiemet šventės ritmą diktavo charizmatiškasis šefas ir televizijos laidų vedėjas Gian Luca Demarco.
Neringoje jis tapo ne tik „Žiobrinių“ vedėju, bet ir vienu iš Žuvies filė čempionato komisijos narių.
„Man labai gera būti Neringoje. Žmonės čia didžiuojasi viskuo, ką turi – žvejais, restoranais, folkloro ansambliais.
Neringoje ūžia Žiobrinių šventė: šefas atskleidė šios žuvies paruošimo paslaptį
Man atrodo, „Žiobrinės“ yra ne tik sezono pradžios, bet ir dėkingumo bendruomenei šventė“, – sakė Gian Luca.
Vienu ryškiausių šventės akcentų tapo Žuvies filė čempionatas, kuriame savo jėgas išbandė vietos žvejai, virtuvės šefai ir kiti žuvies paruošimo meistrai.
Nugalėtojo peilį ir geriausiojo vardą šiemet iškovojo Tadas Gailiūnas – Nidos restorano „Perlas“ šefas ir šeimininkas.
„Pernai kiek dvejojau, bet stebėjau čempionatą gyvai, o šiemet ir pats nusprendžiau jame dalyvauti. Labai geras renginys, rekomenduoju visiems, kurie dar svarsto. Kuo mūsų bus daugiau, tuo smagiau varžytis“, – ragino T. Gailiūnas.
„Reikia pripažinti šiemet dalyviai buvo išties pasikaustę. O kalbant apie nugalėtoją, nekilo jokių abejonių – jo filė galėtų atsirasti bet kurio restorano lėkštėje.
Nuo pirmos iki paskutinės filė – nuoseklu, jokios baimės ir aiškus žinojimas, koks tai produktas ir ką su juo reikia veikti“, – vertinimais dalijosi D. Praspaliauskas.
