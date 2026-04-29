„Vyno dienos“ ragina pakviesti mamas į pasimatymą ir skelbia parodos programą

Kviečia dovanoti laiką kartu
„Pavasaris gražus ne tik dėl sužaliuojančios gamtos ir pražystančių gėlių žiedų. Jį puošia širdžiai mielos šventės, skirtos mamai ir tėčiui – tai dienos, kuriomis norisi parodyti dėkingumą ir suteikti išskirtinį dėmesį žmonėms, kurie mus atvedė į pasaulį.
„Vyno dienas“ jau daug metų rengiame gegužės pradžioje, dažniausiai kitą savaitę po mamos dienos. Todėl tai gera proga padovanoti mamai laiką kartu. Kokybišką ir gerų emocijų kupiną. Apie bendravimą ir yra šių metų paroda, kurioje kviečiame susitikti gyvai“, – sako parodos iniciatorė, „Vyno klubo“ direktorė Rasa Starkuvienė.
Padovanoti mamai gurmanišką laiką kartu galima įsigyjant bilietus į 21-ąsias „Vyno dienas“ kakava.lt svetainėje – perkant juos gegužės 1–3 dienomis, galios ypatinga akcija. Du bilietai šiomis dienomis kainuos 88 eurus vietoj 110 eurų. O apsilankiusius parodoje su mama parodos organizatoriai kviečia įsiamžinti, pasidalinti akimirka socialiniuose tinkluose, pažymint parodos paskyrą (@vynodienos) ir taip sudalyvauti loterijoje, kurios viena laimingųjų porų bus apdovanoti pasirinkta vyno degustacija „Vyno klube“.
„Susitinkam gyvai“ su vyndariais, skoniais ir istorijomis
„Vyno dienos“ – 21-erius metus vykstanti paroda yra didžiausias gėrimų renginys Baltijos šalyse. Joje vyną, midų, sidrą, alų, stipriuosius ir nealkoholinius gėrimus pristato iš viso pasaulio atvykę gamintojų atstovai ir Lietuvos pardavėjai, platintojai, gamintojai.
Šiemet didelius nacionalinius stendus įsirengė Austrijos, Italijos, Rumunijos vyndarai, gausiai atstovaujami Lietuvos gamintojai, tarp jų ir nealkoholinių gėrimų. Susitikti gyvai, o ne telefonų ar kompiuterių ekranuose, išgirsti istorijas iš pirmų lūpų, pajusti ir suprasti skonius kviečia ir žymiausi šalies someljė, gėrimų ekspertai, ambasadoriai, edukatoriai.
Dvi „Litexpo“ rūmų sales užpildys svečių iš užsienio šalių ir Lietuvos gamintojų ir platintojų stendai. Taip pat veiks trys degustacijų salės, kuriose bus per 40 teminių degustacijų: Lietuvos someljė mokyklos vyno ABC, Lietuvos someljė čempionų rengiama aklojo ragavimo sesija, įvairių šalių ir regionų, gamintojų pristatymai, įdomios vyno ir desertų, vyno ir duonos, vyno ir muzikos derinimo sesijos.
Parodoje kaip ir kasmet dirbs parodos gidai, padėsiantys susiplanuoti laiką parodoje.
„Vyno dienose“ bus apdovanoti LSA Lietuviško vyno ir midaus čempionato nugalėtojai – geriausi šalies vynininkai, sidrininkai, midudariai. Vyks Lietuvos someljė mokyklos organizuojamas vyno spėjimo čempionatas „Nosis“.