„Well Done“ naujiena – kokybiški duonos gaminiai: iš vietos gamintojų – tiesiai ant jūsų stalo

Tai svarbi vieno geriausiai Lietuvoje atpažįstamų privačių prekių ženklų „Well Done“ asortimento plėtra. Praėjusiais metais įmonės „Maxima International Sourcing“ užsakymu žiniasklaidos planavimo agentūros „Media House“ atlikta reprezentatyvi apklausa parodė, kad šį ženklą žino 83 proc. šalies gyventojų.
„Duona yra vienas dažniausių kasdienių pirkėjų pasirinkimų, todėl norėjome pasiūlyti jiems pažįstamus, Lietuvoje pamėgtus ir gamintus skonius su „Well Done“ ženklu – kokybiškus gaminius už nedidelę kainą. Naujajame „Well Done“ asortimente – 12 skirtingų gaminių, tarp kurių tamsi ruginė, sumuštinių, skrudinimo, baltymais praturtinta bei riekėmis pjaustyta ruginė duonos“, – sako „Maximos“ Šviežių maisto produktų pirkimų grupės vadovė Giedrė Katliorienė.
Kuriant naująją kategoriją, didelis dėmesys skirtas lietuviškai kilmei ir bendradarbiavimui su vietos gamintojais. „Dauguma naujųjų „Well Done“ duonos gaminių kepami Lietuvoje. Didžioji dalis receptūrų sukurta kartu su ilgamete partnere „Vilniaus duona“, todėl galime pasiūlyti pirkėjams pažįstamus skonius, lietuviškas duonos tradicijas ir kokybę, kurios jie tikisi kasdien“, – teigia G. Katliorienė.
Asortimentas – atitinkamas pirkėjų įpročiams
Pasak jos, „Well Done“ duonos asortimentas suformuotas taip, kad kiekvienas galėtų rasti sau tinkamą variantą – nuo tradicinės ruginės duonos iki patogios skrudinimo ar sumuštinių duonos kasdieniams pusryčiams.
„Kurdami asortimentą kartu su gilias duonos gamybos tradicijas turinčiais Lietuvos kepėjais daugiausia dėmesio skyrėme pirkėjų mėgstamų produktų sudėčiai ir pateikimo formai. Kruopščiai atrinkome geriausio skonio variantus ir tobulinome receptūras, kad duona būtų ne tik skani, bet ir kokybiška“, – G. Katliorienė.
Atsižvelgiant į augantį susidomėjimą baltymais ir skaidulomis gausesne mityba, asortimente atsirado ir tokių pasirinkimų, kurie tinka ieškantiems maistingesnių kasdienių produktų.
„Pirkėjams siūlome ir baltyminę skrudinimo duoną, tamsią duoną su sėklomis, ruginę sumuštinių duoną bei tamsią duoną su saulėgrąžomis. Šie gaminiai turi daugiau skaidulų, todėl padeda ilgiau išlaikyti sotumo jausmą ir palaikyti energiją. Jie sujungia tradicinį skonį ir funkcionalią mitybą“, – sako „Maximos“ atstovė.
Kokią duoną pirkėjai renkasi kasdien?
Duona Lietuvoje išlieka vienu svarbiausių kasdienio raciono produktų. „Maximos“ pardavimų duomenys rodo, kad pirkėjų įpročiai šioje kategorijoje mažai kinta, tačiau šalia tradicinių pasirinkimų vis labiau ryškėja poreikis praktiškiems kasdieniams sprendimams – supjaustytai duonai.
Palyginus pirmųjų ketvirčių duomenis, matyti, kad tiek 2025 m., tiek 2026 m. didžiausias augimas fiksuotas porcijinės duonos kategorijoje – tiek juodos, tiek šviesios. Palyginti su praėjusiais metais, šiemet taip pat daugiau parduota ekologiškos juodos duonos. Tarp nefasuotų gaminių augo tiek šviesios, tiek tamsios duonos pardavimai. Šios tendencijos rodo, kad pirkėjai ieško ne tik tradicinių skonių, bet ir duonos, kurią būtų patogu vartoti kasdien.
Duonos gaminių pardavimuose matyti ir aiškus sezoniškumas. Daugiausia jų „Maximos“ parduotuvėse parduodama vasarą, kai žmonės daugiau laiko leidžia lauke, dažniau ruošia iškylas gamtoje, planuoja keliones ar gamina grilio patiekalus.