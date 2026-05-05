„Vyno dienos“ sugrįžta į „Litexpo“: paskelbta šių metų programa

Pirmą kartą per „Vyno dienų“ istoriją užsienio dalyvių plotai praktiškai susilygino su Lietuvos gamintojų ir platintojų stendų plotu. „Užsienio rinkų dalyviai ieško rinkų“,– pasakoja parodos koordinatorė Justina Vingilė. – „Po daugelio metų sugrįžta nacionalinis Austrijos stendas, Rumunijos nacionaliniame stende – 10 vyninių. Anksčiau matydavome pavienius šios šalies gamintojus. Kaip visada – kelios salos Italijos vyndarių ir daugybė pavienių įvairių šalių atstovų“.
Tradiciškai savo produkciją pristatys ir Lietuvos gamintojai, gėrimų platintojai, gurmaniškų produktų gamintojai ir tiekėjai.
„Tikslingai pasirinkome šių metų parodos šūkį, kviečiantį susitikti gyvai. Viena yra apie gėrimus ir maistą skaityti, žiūrėti, klausyti ekranuose, bet visai kas kita yra gyva pažintis. 21-erius metus „Vyno dienas“ organizuojame ne šiaip sau. Darome tai žinodami, kad žmonėms svarbus gyvas bendravimas, tikros patirtys, emocijos ir juslinis pažinimas“,– sako parodos organizatoriaus „Vyno klubo“ steigėjas Arūnas Starkus.
Dviems dienoms dvi „Litexpo“ sales užpildys ekspozicijos, pristatymai ir susitikimai. Veiks trys teminių degstastacijų salės, kuriose suplanuota daugiau nei 40 pažintinių sesijų bei edukacinių renginių.
Programoje numatytos įvairių šalių ir regionų apžvalgos, maisto ir gėrimų derinimo temos, aklojo ragavimo pažintinės veiklos, įvairūs specialistų vedami pristatymai – nuo kvapų architektūros, nealkoholinių gėrimų tendencijų, gėrimų gamybos ypatumų ir netradicinių patirčių, pavyzdžiui muzikos, desertų, duonos derinimo su gėrimais sesijos.
Kaip ir ankstesniais metais, renginyje dirbs gidai, padėsiantys lankytojams susiplanuoti apsilankymą ir išsirinkti dominančias veiklas.
Renginio metu taip pat bus paskelbti Lietuvos someljė asociacijos Lietuviško vyno ir midaus čempionato nugalėtojai, o lankytojai galės dalyvauti tradiciniame Lietuvos someljė mokyklos vyno spėjimo čempionate „Nosis“.
