„PASAKA GELATO“ pristato naują desertų patirtį: kuo gelato skiriasi nuo įprastų ledų?

Pasak gamintojo, ši naujiena kurta ne vienus metus: prieš ledams pasiekiant parduotuvių šaldiklius, jų receptūros buvo ilgai tobulinamos, ieškant skonių ir tekstūrų, leidžiančių pasiūlyti gelato patirtį.
Gelato ištakos siekia Italiją, kurioje ši ledų rūšis išpopuliarėjo dėl švelnios tekstūros ir sodraus skonio. Nuo tradicinių ledų gelato skiriasi gamybos būdu – ilgas maišymas ir šaldymas, įterpiama mažiau oro, todėl desertas yra tankesnis, kremiškesnis ir burnoje tirpsta lėčiau, dar gelato ledai dažniausiai yra mažesnio riebumo.
Visų šių dedamųjų visuma leidžia skoniams atsiskleisti ryškiau ir ne tik atsigaivinti, bet ir iš tikrųjų mėgautis kiekvienu kąsniu.
„Ieškojome ne tiesiog naujų skonių, o sprendimo, kuris leistų sukurti tikrą gelato pojūtį – nuo tekstūros iki skonio gylio. Tam reikėjo daug bandymų, degustacijų, receptūros korekcijų ir netgi konsultacijų su gelato tradiciją išmanančiais ekspertais iš Italijos“, – sako bendrovės „Pieno žvaigždės“ inžinierė technologė Vitalija Masiulienė.
Šeši nauji skoniai
„PASAKA GELATO“ linijoje pristatomi šeši skoniai, apimantys tiek gelato klasiką, tiek modernesnius derinius. Tiems, kurie mėgsta pažįstamus ir laiko patikrintus skonius, siūlomi vaniliniai ir šokoladiniai gelato. Greta jų atsirado ir sodresni skoniai – vaniliniai su avietėmis bei karameliniai su migdolais.
Linijoje atsirado vietos ir netikėtesniems pasirinkimams. „PASAKA GELATO“ yra ir įdomių, neįprastų skonių derinių. Matcha gelato derinamas su braškėmis, o vasaros uogų gelato papildytas spanguolių ir raudonųjų serbentų įdaru, suteikiančiu natūraliai gaivesnį, kiek rūgštesnį skonį. Šie ledai yra be glaisto, galvojant apie vartotojus, kurie labiausiai vertina pačių ledų skonį, tekstūrą ir nori kuo grynesnės gelato patirties.
„Norėjome sukurti liniją, kuri atlieptų skirtingus lūkesčius – nuo klasikos mėgėjų iki tų, kurie ieško naujų skonių ir vertina kokybę. Juk „PASAKA GELATO“ ir yra apie kokybę: kremiškumą, išraiškingą skonį ir dėmesį detalėms. Tai naujiena tiems, kurie iš ledų šiandien tikisi daugiau“, – sako V. Masiulienė.