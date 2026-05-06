Šiltasis sezonas įsibėgėja: ką poilsiui gamtoje renkasi „Pigu.lt“ klientai?

2026 m. gegužės 6 d. 14:45
Kartu su savaitgalį kilusia oro temperatūra kilo ir turizmo prekių paklausa e. prekybos centre „Pigu.lt“. Gegužės pirmosiomis dienomis daugiausia pirkėjų dėmesio sulaukę pirkiniai rodo, kad gyventojai jau pradėjo aktyvias veiklas gamtoje.
„Šylant orams matome labai aiškų pirkėjų elgsenos pokytį – žmonės ruošiasi laikui gamtoje, savaitgalio išvykoms ir vasaros sezonui. Gyventojai ne tik planuoja atostogas, bet ir ieško praktiškų sprendimų aktyviam laisvalaikiui: nuo patogių kelioninių reikmenų iki prekių stovyklavimui, iškyloms ar poilsiui lauke“, – teigia Nerijus Mikalajūnas, „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas.
Anot jo, geras oras tampa vienu svarbiausių veiksnių, skatinančių sezoninius artėjančios vasaros pirkinius, o e. prekybos centras užtikrina galimybę jų įsigyti patogiai ir greitai.
Populiariausiomis turizmo prekėmis ilgąjį savaitgalį tapo gertuvės, pripučiami čiužiniai ir baldai, turistinės viryklės, dujų balionai bei turistiniai baldai.
Tarp perkamiausių prekių šioje kategorijoje dominavo „Trizand“ kempingo lova, pripučiamas čiužinys „Bestway“ su integruota kojine pompa, tualetas su dangčiu „Branq“ ir skirtingų modelių turistinės dujinės viryklės su dujų balionėliais.
Turizmo ir laisvalaikio produktams vieno apsipirkimo metu pirkėjai vidutiniškai išleido 30 eurų.
„Mūsų praktika rodo, kad turizmo prekių paklausa artimiausiu metu tik augs. Įsibėgėjant šiltajam sezonui pirkėjai vis aktyviau ieškos ne tik būtiniausių kelioninių reikmenų, bet ir patogesnių sprendimų ilgesnėms išvykoms bei poilsiui gryname ore“, – sako N. Mikalajūnas.
Šiuo metu turizmo prekių asortimentas e. prekybos centre sudaro apie 40 000 skirtingų produktų.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.
