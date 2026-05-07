 „Michelin“ gidas Lietuvoje – jau trečią kartą: birželį paaiškės nauji įvertinimai.

„Lietuvos gastronomija šiandien išgyvena vieną ryškiausių savo augimo etapų – ji tampa vis svarbesne šalies turizmo ir tarptautinio įvaizdžio dalimi. Augantis tarptautinių vertintojų dėmesys rodo, kad Lietuva vis labiau matoma kaip patraukli gastronominė kryptis. Tokie įvertinimai kaip „Michelin“ ne tik didina šalies žinomumą, bet ir prisideda prie turizmo augimo“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Trečiosios „Michelin“ selekcijos intriga
Praėjusiais metais paskelbta antroji „Michelin“ gido selekcija Lietuvoje parodė nuoseklų šalies gastronomijos augimą. Po vieną žvaigždę išlaikė keturi restoranai – „Demo“, „Džiaugsmas“, „Pas mus“ ir „Nineteen18“, o į „Michelin“ gido rekomenduojamų vietų sąrašą iš viso buvo įtraukti 37 restoranai.
„Geriausias“ Vilniuje: nuo „Michelin“ gido įvertintų patirčių iki kūrybinių iššūkių
Šių metų selekcija žada dar daugiau intrigos. Birželio 5 dieną paaiškės, ar restoranams pavyko išlaikyti turimas žvaigždes, ar Lietuvos gastronomijos žemėlapyje atsiras naujų įvertinimų, galinčių dar labiau sustiprinti šalies pozicijas tarptautiniame kontekste. Šių rezultatų laukia visa restoranų bendruomenė.
„Deep Roots“ šefas Andrius Kubilius, anksčiau vadovavęs „Nineteen18“ restoranui, kuris kelerius metus iš eilės buvo įvertintas „Michelin“ žvaigžde, sako, kad šio gido atėjimas į Lietuvą svarbus ne tik jau pripažintiems restoranams, bet ir naujai kulinarų kartai.
„Jauniems virtuvės žmonėms „Michelin“ žvaigždžių atėjimas į Lietuvą siunčia labai aiškią žinutę – jų sunkus darbas, ilgos valandos ir atidumas net menkiausiai detalei yra prasmingi ir gali būti įvertinti aukščiausiu pasauliniu lygiu neišvykstant iš Lietuvos. Tai neabejotinai suteikia profesijai milžinišką prestižą. Darbas virtuvėje nebėra tik amatas ar aptarnavimo sfera – tai aukšto lygio profesionalumo, kūrybos ir disciplinos reikalaujanti karjera, turinti aiškią ir labai apčiuopiamą viršūnę“, – sako A. Kubilius.
Lietuvos gastronomija – tarptautinio dėmesio centre
Pastarieji metai rodo, kad Lietuvos gastronomija sparčiai stiprina savo pozicijas tarptautinėje rinkoje. Šalį pradėjo vertinti vienas įtakingiausių Europos gastronomijos gidų „Falstaff“, Lietuvos komanda pirmą kartą dalyvavo prestižiniame kulinariniame konkurse „Bocuse d’Or“, o Vilniuje rengiamas „Baltic Gastro Summit“ subūrė regiono profesionalus diskusijoms apie sektoriaus ateitį.
A. Kubiliaus teigimu, „Michelin“ gido dėmesys rodo ne tik atskirų restoranų pasiekimus, bet ir platesnę Lietuvos gastronomijos brandą.
„Lietuvos gastronomija jau išaugo iš etapo, kai bandėme aklai kopijuoti Vakarų Europos klasiką ar Skandinavijos tendencijas vien tam, kad įtiktume tarptautiniam skoniui. Šiandien „Michelin“ gidui galime pasiūlyti savo autentiškumą – miškų gėrybes, fermentacijos tradicijas, daugiakultūrį paveldą ir vietinius produktus, pateiktus per modernios technikos prizmę. Nebediktuojame taisyklių vien dėl maišto – tiesiog turime pakankamai pasitikėjimo savimi rodyti tai, kas esame iš tikrųjų“, – sako A. Kubilius.
Pasak jo, „Michelin“ gido atėjimas tapo savotišku patvirtinimu, kad Lietuvos gastronomijos ekosistema subrendo. Šią brandą kuria ne tik šefų talentas, bet ir visa ją palaikanti grandinė – ūkininkai, tiekėjai, augantis svečių smalsumas ir vis aukštesni kokybės lūkesčiai. Todėl Lietuva vis rečiau suvokiama tik kaip įdomus regiono atradimas – ji tampa savarankiška gastronomine kryptimi, į kurią keliautojai gali vykti dėl pačios restoranų kultūros.
„Tarptautinis dėmesys Lietuvos gastronomijai vis labiau atsispindi ir pačioje rinkoje – restoranai drąsiau formuoja savo kryptį, ieško savito braižo ir kuria išskirtines patirtis. „Michelin“ gidas šiame procese tampa vienu svarbiausių kokybės orientyrų – jis ne tik padeda įvertinti restoranų lygį, bet ir stiprina pasitikėjimą Lietuva kaip gastronomine kryptimi“, – sako VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova.
