Kultinis aktorius S. Tucci atskleidžia itališko maisto paslaptis: čia susipykti galima net dėl makaronų formos

Antrajame „Stanley Tucci Italijoje“ sezone žiūrovai išvys penkis naujus Italijos regionus – ir nė vienas jų nepasakojamas paviršutiniškai. Tai ne turistinis gidas, o gyvas pasakojimas apie žmones, jų kasdienybę ir tai, kaip maistas atspindi istoriją, socialinius pokyčius ir net politines nuotaikas.
„Italijoje maistas yra rimtas reikalas“, – skamba viena iš serialo minčių, puikiai apibūdinanti bendrą toną.
Įdomu tai, kad kai kuriuose regionuose net iki šiol galioja nerašytos „taisyklių knygos“ – pavyzdžiui, tam tikri makaronai gali būti patiekiami tik su konkrečiu padažu, o jų derinimas kitaip laikomas kone kulinarine nuodėme.
Tradicinis itališkas patiekalas „Fettuccine alla Romana“
S. Tucci kelionė – ne apie prabangius restoranus, o apie tikrus žmones ir jų kasdienius skonius.
„Norint suprasti šalį, reikia pradėti nuo jos maisto“, – sako jis.
Kiekvienas patiekalas čia tampa pasakojimu – dažnai net be užrašyto recepto, perduodamu tik iš kartos į kartą.
Italijoje net makaronai turi charakterį
Šį sezoną S. Tucci sąmoningai renkasi mažiau turistinius maršrutus. Jis lankosi Le Marche regione – vietoje, kurią pats vadina viena labiausiai nepelnytai pamirštų Italijoje. Čia atsiskleidžia paprasta, bet itin gili itališkos virtuvės filosofija – „kuo mažiau, tuo geriau“.
Jis ragauja patiekalus, kurių dažnas keliautojas net nėra girdėjęs, pavyzdžiui, rankomis formuojamus makaronus ar senovinius troškinius, kurių receptai perduodami iš kartos į kartą be jokių užrašų. Būtent tokiuose regionuose atsiskleidžia tikroji „lėto maisto“ filosofija, gimusi Italijoje kaip atsakas į greito maisto kultūrą.
Kampanijoje ir Neaplyje jis tyrinėja ne tik garsųjį gatvės maistą, bet ir atgaivintą vynuogių veislę, kurios istorija beveik išnyko. Būtent tokios istorijos – kai iš kelių likusių vynmedžių atgimsta tradicija – aktorių domina labiausiai. Veneto regione aktorius su humoru pasineria į rimtą kulinarinį ginčą – kas iš tiesų sukūrė tiramisu? Ir, kaip juokaujama seriale, šis klausimas Italijoje gali būti pavojingesnis nei politika.
Nuo gatvės maisto iki ilgaamžiškumo paslapčių
Sardinijoje jis ieško atsakymo į klausimą, kodėl vietos gyventojai gyvena ilgiau nei daugelyje kitų pasaulio vietų – ši sala laikoma viena iš vadinamųjų „mėlynųjų zonų“, kur šimtamečių skaičius neįprastai didelis. Čia maistas tampa ne tik malonumu, bet ir ilgaamžiškumo formule. O Sicilijoje aktorius atskleidžia, kaip skirtingos kultūros – nuo arabų iki normanų – per šimtmečius suformavo vieną įdomiausių virtuvių Europoje – čia net desertai pasakoja istorijas apie užkariautojus ir prekybos kelius.
Kinas lėkštėje: kuo išskirtinis šis serialas
Serialas, kuris nuo gegužės 12 d. bus rodomas per „Disney+“, o nuo gegužės 16 d. – per „National Geographic“ kanalus, išsiskiria ne tik turiniu, bet ir forma – kiekvienas epizodas kuriamas tarsi kino pasakojimas, kuriame maistas tampa siužeto ašimi. Stalas čia – pagrindinė scena, o pokalbiai prie jo dažnai atviresni nei bet kuriame interviu. Pokalbiai su ūkininkais, šefais ar paprastomis šeimomis neretai atskleidžia daugiau nei bet kuris istorijos vadovėlis.
Įdomu, kad filmavimo komanda dažnai dirba itin mažomis grupėmis, kad išlaikytų autentiškumą ir netrukdytų vietinių kasdienybei, o kai kurios vakarienės filmuojamos realiu laiku, be pakartojimų.
Pats S. Tucci šiame projekte – ne tik vedėjas. Italų kilmės aktorius, vaikystėje gyvenęs Florencijoje, kiekvienoje kelionėje atskleidžia savo asmeninį ryšį su šalimi.
„Aš čia ne tik ragauju – aš bandau suprasti“, – tokia jo laikysena jaučiama viso serialo metu.
Jis ne kartą yra sakęs, kad būtent Italijoje išmoko vertinti paprastą, kokybišką maistą – pavyzdžiui, pomidorus, kurie, pasak jo, „skonio prasme net nepalyginami su daugeliu kitur ragautų“. Skirtingai nei daugelyje kelionių laidų, čia aktorius nevaidina – jis diskutuoja, ginčijasi, prisimena šeimos istorijas ir kartais net atvirai stebisi tuo, ką atranda. Kaip pats yra sakęs, būti savimi prieš kamerą jam net sudėtingiau nei atlikti vaidmenį filme.
