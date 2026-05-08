Prasidėjo 21-osios „Vyno dienos“: tūkstančiai maisto ir gėrimų gurmanų susirinko į „Litexpo“ parodų centrą

„Gyvename įdomiais laikais, kai ypač svarbus žmonių atsparumas, stiprybė ir pasitikėjimas pačiu žmogumi. Tokiu, kuris galvoja savo galva ir savarankiškai priima sprendimus. Sveikindamasis su Jumis žinau, kad čia, į Vyno dienas, susirenka būtent tokie žmonės: pasitikintys savimi, savo galva, atsparumu ir labai atvirai žiūrintys į pasaulį bei priimdami jį tokį, koks jis yra,“ – kalbėjo vicemeras V. Mitalas. – „O šios parodos organizatoriai, kaip vynmedžių augintojai, kasmet stropiai atlieka misiją skatinti žmogaus sąmoningumą ir vyno kultūrą, ačiū „Vyno klubui“ už tai“.
Sveikinimo žodį tarė ir Rumunijos ambasadorė Lietuvoje Adriana Čiamba, džiaugdamasi didžiuliu Rumunijos stendu parodoje, kuriam čia atsirasti padėjo valstybės investicijų ir užsienio prekybos agentūra: „Esame dvi šalys, kurios turi labai gerus santykius ir nežinau, kiek lietuviai žino apie Rumunijos vyndarystės tradicijas, bet tikiuosi, po šios parodos atsiras norinčių aplankyti mūsų valstybę ir pažinti vyndarystę joje“.
Kviečia susitikti ir pažinti vyno kultūrą gyvai
Daugybę medalių šiemet pelnę Lietuvos vyninės „Geri metai“ vyndariai atkreipė dėmesį, kad licencijuoto mažojo vyndario kelias Lietuvoje nėra lengva užduotis. „Turime didesnį akcizo mokestį, nei kaimyninės šalys, o kai pasakojame apie savo pasiekimus ir gamybą, rizikuojame būti nubausti vien todėl, kad rankoje laikome vyno taurę.
Todėl šiandien su pavydu žvelgiame į Rumunijos jungtinį stendą, kaip į labai gerą pavyzdį, kaip valstybė didžiuojasi savo vyndariais, juos skatina ir vienija, bei suteikia galimybes pristatyti jų gaminamą produktą kaip puikią eskporto prekę“, – sakė vyninės atstovė Irma Kaukienė.
Tradiciškai „Vyno dienų“ parodos atidarymo metu ant scenos atidaromas ir simbolinis pirmasis parodos butelis – šiemet tai padarė Rumunijos delegacijos atstovė, UGIR-1903 gėrimų sektoriaus prezidentės Andreea Lica rankose.
Susirinkusius parodos lankytojus, vyndarius ir gėrimų ekspertus pasveikino ir parodos organizatoriai, „Vyno klubo“ įkūrėjai Arūnas ir Rasa Starkai.
„Kasmet parodos sudėtis keičiasi, nes kinta ir gėrimų rinka,“ – sakė A. Starkus. – „Tačiau nesikeičia visus čia susirinkusius vienijantis bruožas – noras pažinti, išmokti, susipažinti. Žmogaus juslės išlieka svarbiu mus nuo mašinų skiriančiu bruožu. Ir džiaugiamės, kad Lietuvoje tiek daug žmonių tai supranta“.
Per daugiau mei 20 parodos metų matydami besikeičiančius rinkos poreikius ir vyno pasaulio tendencijas, organizatoriai parodos šūkiu šiemet pakvietė – „Susitinkam gyvai!“. Vyno kultūra neatsiejama nuo žmogaus ir gyvo kontakto: nuo rankų, pasodinančių vynmedį ir kuriančių vyną, iki tų, kurie jį pristato, pasakoja jo istoriją ir kviečia pažinti gyvai.
Todėl gyvas susitikimas, pažinimas bendraujant ir jaučiant yra vienintelis vyno kultūros puoselėjimo kelias.
Apdovanoti geriausieji Lietuvos vyndariai
Kaip ir kasmet, parodoje Lietuvos someljė asociacija apdovanojo lietuviško vyno ir midaus čempionato nugalėtojus .
„Po gana prastų orų 2025-aisiais nesitikėjome tiek daug dalyvių“, – sakė Lietuvos someljė asociacijos prezidentas Arminas Darasevičius. – „Šiemet čempionatui pateiki 63 vynuogių vynai, 27 midūs, ir beveik šimtas vaisių, uogų, augalų vynų. Tarp kurių išsiskyrė šermukšnių vyno gausa. Vienintelį auksą pelnė saldus vynas iš šių šiaurės kraštų uogų.“
Jį padariusi licencijuota „Gerų metų“ vyninė dalyvauja „Vyno dienose“ kartu su medalius pelniusiais „Ilzenbergo dvaro“, „Anykščių vyno“, „Šušvės midaus“ Lietuvos gamintojais. Parodoje taip pat galima sutikti lietuviško ir latviško sidro, distiliatų gamintojus ir aludarius.
Programoje – užsienio ir Lietuvos rinkų dalyviai, dešimtys edukacijų
Pirmą kartą per parodos istoriją užsienio dalyvių stendai užima beveik tiek pat vietos, kiek lietuvių. Į parodą sugrįžo nacionalinis Austrijos stendas, vienijantis šios šalies gamintojus, taip pat susibūrė 10-ies gamintojų Rumunijos stendas. Vėl galima sutikti gamintojus iš Italijos, Prancūzijos ir daugybės kitų šalių.
Parodoje veikia trys salės, skirtos įvairioms gėrimų ir maisto edukacijoms, pristatymams, susitikimams su gamintojais, čia per dvi dienas įvyks daugiau nei 40 pažintinių sesijų. Jos apims ir klasikinių regionų apžvalgas, ir rinkos naujienas, nealkoholinių gėrimų tendencijas ir gėrimų bei maisto, kvapų ar muzikos pažinimo sesijas. Renginyje veikia parodos gidas, padedantis susiplanuoti apsilankymą.
Paroda skirta tiek mėgėjams, tiek rinkos profesionalams. „Vyno dienų“ dalyvių ir lankytojų skaičius auga kasmet – šiemet užpildė abi istorinio Litexpo rūmų salės, planuojama, kad parodoje apsilankys apie 6000 žmonių. Renginys vyksta šį penktadienį ir šeštadienį „Litexpo“ parodų ir kongresų centre.