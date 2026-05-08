TV laidų vedėjai E. Vaškelevičius ir Briga leidosi į skonių kelionę Alytuje: ypač nustebino dzūkiški patiekalai

Į Alytų atvykę laidos vedėjai Egidijus Vaškelevičius ir Brigita Po nusprendė miestą pažinti ne per turistinius lankstinukus, o per žmones, vietinių rekomendacijas ir autentiškas patirtis.
Pasak vedėjų, būtent tokios kelionės leidžia pamatyti tikrąjį miesto gyvenimą ir atrasti vietas, apie kurias dažnai žino tik vietiniai.
„Kartais važiuodamas galvoji, kad jau sunku kažkuo nustebinti, nes Lietuvoje esi aplankęs labai daug vietų. Bet būtent tokie miestai kaip Alytus parodo, kiek daug dar turime neatrasto. Čia jautėsi labai šilta atmosfera, žmonių paprastumas ir nuoširdumas“, – pasakojo E. Vaškelevičius.
Viešnagės metu komanda apsilankė restorane, kuriame ragavo Dzūkijos regionui būdingų patiekalų ir išskirtinių skonių. Didelio dėmesio sulaukė nealkoholinis alus bei tradiciniai dzūkiški valgiai, kuriuos vedėjai įvertino itin palankiai.
„Labai smagu matyti, kai vietos puoselėja savo tradicijas, bet tuo pačiu nebijo ieškoti naujų skonių ar pateikimo būdų. Ragauti patiekalai tikrai nustebino“, – šypsojosi Briga Po.
Kelionės metu laidos kūrėjai taip pat lankėsi jaukioje interjero ir augalų studijoje. Čia juos pasitiko ne tik gausybė įvairiausių augalų, bet ir originalios interjero detalės, rankų darbo akcentai bei kūrybiškai įrengta erdvė. Pasak komandos, tokios vietos miestui suteikia gyvybės ir išskirtinumo.
Dar viena aplankyta vieta nustebino savo universalumu – vienoje erdvėje čia sujungtos apgyvendinimo, sveikatingumo, grožio ir aktyvaus laisvalaikio paslaugos. Komanda pripažino, kad tokie šiuolaikiški sprendimai rodo, jog regionuose verslai tampa vis drąsesni ir modernesni.
„Smagu matyti, kaip miestai auga, keičiasi ir siūlo žmonėms daugiau kokybės. Tokiose vietose jautiesi laukiamas, o tai labai svarbu tiek užsienio turistams, tiek vietiniams“, – sako E. Vaškelevičius.
Kelionės pabaigoje komanda apsilankė kepyklėlėje, kur ragavo įvairių skonių šimtalapių. Anot laidų vedėjų, tai tapo saldžiu ir jaukiu visos išvykos akcentu.
Alytus paliko modernaus, tvarkingo ir gyvo miesto įspūdį, kuriame dera tiek tradicijos, tiek šiuolaikiškumas.
„Kiekvienas miestas turi savo istoriją, tačiau Alytus išsiskyrė tuo, kad čia labai jautėsi žmonių meilė savo veikloms ir miestui. Tokios kelionės dar kartą primena, kiek daug įdomių vietų turime Lietuvoje“, – kalbėjo E. Vaškelevičius.
Daugiau įspūdžių iš kelionės po Alytų žiūrovai galės išvysti jau šį šeštadienį per „Lietuvos ryto“ televiziją, laidoje „GERIAUSIAS“.
