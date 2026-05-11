Iš Stambulo grįžusi lietuvė liko priblokšta turkų maisto: „Tai buvo patirtis, kurios nepamirši“

Mano pateiktose rekomendacijose bus porą vietų, kurios dar neturi žvaigždučių, bet tikrai nusipelno „Michelin“ dėmesio ir gali drąsiai varžytis su jau žymųjį raudoną ženklą turinčiais ir įvertintais restoranais.
Tai buvo kelionė, kuri paliko euforijos skonį burnoje. Apie kelionę jau dabar svajoju, kad mielai pakartočiau. Trumpam gurmaniškam savaitgalio pabėgimui dviese, su šeima ar draugų kompanija.
Štai mano rekomenduojami pačios išbandyti TOP 5 geriausi restoranai, dėl kurių verta skristi į Stambulą nors kelioms dienoms.
Keliaujame į kvepiančią Turkijos virtuvę
Skonių kelionė į Antiochiją: Casius Antioch Kitchen
Antiochijos regionas – viena seniausių ir ypatingiausių gastronominių kultūrų pasaulyje. Restoranas „Casius Antioch Kitchen“, kuriame harmoningai derinami tradiciniai ir šiuolaikiniai skoniai, įtrauktas į Michelin Guide „Bib Gourmand“ kategoriją.
Tai buvo vakarienė, kuri prasidėjo „wow“… ir baigėsi visišku įsimylėjimu. Vos atsisėdus prie stalo – jauki šviesa, šiluma, subtilus interjeras. Jokio pertekliaus. Bet kai pradeda keliauti vienas po kito patiekalai – supranti, kad čia viskas sukasi ne tik apie vaizdą lėkštėje, bet ir apie skonį.
Nuo vietinės duonos, kepamos akmeninėse krosnyse, mezes, humuso ir kitų aštrių užkandžių – iki lėtai ant žarijų keptos mėsos: kiekviena detalė yra šios kulinarinės kelionės ir tradicijos dalis.
Pirmas kąsnis – traškus, šiltas, lengvai rūgštelėjęs. Antras – salstelėjęs, su granatų natomis. Trečias – sodrus, gilus, beveik primenantis desertą, nors dar tik vakarienės pradžia. Norisi viską išragauti ir nieko nepalikti lėkštėse: nes juk negalima švaistyti maisto, ne bet kokio, o tokio prabangaus, išskirtinės kokybės ir skonio.
Ką būtina paragauti: molinėje krosnyje keptą firminę duoną – kelių rūšių pitas, tradicines turkiškas užtepėles, cukinijų blynelius, kepenėles su rūgščiu granatų padažu, firminius kebabus, daržovių patiekalus, kurie savo skoniu konkuruoja su mėsa, legendinį moliūgų desertą.
Susiję straipsniai
Tai vieta, kur supranti: tikra prabanga yra kokybėje ir skonyje. Vieta, kur susitinka tradicijos, šiuolaikiškumas ir ekologiški vietiniai produktai. Kur maistas tampa menu, kuriuo mėgaujiesi su kiekvienu kąsniu.
Lėčiausi ir prabangiausi pusryčiai gyvenime viešbučio HAN 1772 Olden restorane
Šiais begalinio skubėjimo laikais didžiausia prabanga yra sustoti ir mėgautis akimirka. Vos patekus į šio unikalaus viešbučio istorinį kiemelį supranti: Stambulas moka pradėti dieną prabangiai.
Viešbučio kiemelis – tarsi paslėpta ramybės oazė miesto širdyje, kur istorija susilieja su subtilia prabanga. Marmuru grįstas kiemelis, elegantiški laiptai, fontanas, palmės ir kiti egzotiški augalai, kuriantys žiemos sodo įspūdį, jaukią, bet kartu rafinuotą atmosferą.
Nors ši vieta labiau žinoma vietinių tarpe, ji dažnai minima kaip viena romantiškiausių vietų mieste (net „Reddit“ vartotojai ją rekomenduoja ypatingoms progoms).
Tai vieta, kur norisi padėti telefoną ir viskuo mėgautis. Bet tuo pačiu – viską fotografuoti ir įamžinti akimirkas. Gaila, kad neįmanoma įamžinti skonio, pojūčių ir emocijų.
Tai nebuvo tiesiog pusryčiai. Tai prabangus būdas pradėti dieną, kai laikas trumpam sustoja. Ant stalo atkeliauja dešimtys mažų lėkštučių. Kreminiai sūriai, alyvuogės, šilkinės tekstūros jogurtas, medus, kuris kvepia laukais, dar šilta duona, traškanti tarp pirštų, džemai, kumpiai, firminis omletas, šakšuka.
Tai ne „Michelin“ vieta, bet drąsiai jai duočiau žvaigždutę. Tai buvo patirtis, kurios nepamirši. Tai buvo patys lėčiausi, gražiausi ir prabangiausi pusryčiai gyvenime. Kai norisi ištarti: „Sustok, akimirka, žavinga!“.
Vakarienė grožintis saulėlydžiu virš Bosforo Ruby restorane
Tai neabejotinai viena populiariausių legendinių vietų Stambule, įtraukta į „Michelin Guide“ rekomendacijas.
Unikalūs vaizdai: vakarieniaujant grožiesi Bosforo sąsiauriu plaukiančiomis jachtomis, miesto panorama bei saulėlydžiu.
Čia kiekvienas patiekalas atrodo kaip meno kūrinys, o degustaciniai meniu leidžia pažinti Turkijos regionus per skonį. Klasikiniai Osmanų virtuvės patiekalai, tokie, kaip lėtai troškintas ėriukas ar baklažanų patiekalai, subtiliai pateikti jūros gėrybių patiekalai, neįtikėtinai skanios ir lengvos artišoko, avokadų ir žalumynų salotos, desertui – firminiai plikytos tešlos pyragėliai su kremu – profiteroliai.
„Ruby“ išsiskiria ne tik ypatingais skoniais, bet ir vaizdais, atmosfera – čia vakarienė natūraliai pereina į gyvybingą naktinį gyvenimą su DJ, kuriančiu Stambulo vakarėlių nuotaiką.
Pietūs, kuriuos valgė sultonai: Deraliye Ottoman Cuisine
Tai puiki „Michelin“ rekomenduojama vieta sustoti pietų po intensyvios ekskursijų dienos. Restoranas įsikūręs pačioje senamiesčio širdyje, vos keli žingsniai nuo įspūdingojo Sofijos soboro (Hagia Sophia) bei požeminės cisternos – Basilica Cistern (dažnai vadinamos „vandens muziejumi“).
Restoranas įtrauktas į „Michelin Guide“ sąrašą ir garsėja tuo, kad atgaivina autentiškus Osmanų imperijos rūmų receptus. Čia jau ne šiaip maistas – tai istorija lėkštėje.
Restorano savininkas ir šefas Necati Yilmaz yra surinkęs šimtus istorinių receptų, kurie kadaise buvo patiekiami sultonams.
Čia ragauji patiekalus, kuriuos kadaise mėgo sultonai: subtiliai saldžiarūgščiai mėsos troškiniai su džiovintais vaisiais, kvapnūs ryžių patiekalai su prieskoniais, migdolais ar pistacijomis bei unikalūs padažai, kuriuose jaučiamas rožių vanduo ar granatai.
Deraliye nėra tik restoranas – tai savotiška kulinarinė kelionė laiku. Jei nori ne tik pavalgyti, bet ir patirti dalelę Turkijos istorijos per skonį, ši vieta yra vienas įdomiausių pasirinkimų Stambulo centre.
Interjeras taip pat kuria ypatingą nuotaiką – elegantiškas, bet jaukus, su Osmanų laikotarpio detalėmis ir švelniu apšvietimu.
Pandemijos metu, kai kiti restoranai užsidarinėjo, „Deraliye“ restorano savininko dėka nebuvo atleistas nė vienas darbuotojas ir restoranas tik išaugo.
Prabangi turkiškos grilio tradicijos interpretacija: Perran Ocakbaşı
Jei nori patirti tikrą Stambulo dvasią, pamatyti, kur vakarieniauja vietiniai – tai ši slapta vieta, kurią tiesiog privalai žinoti ir išbandyti. Atvira grilio zona, dūmų kvapas, gyva atmosfera. Tai vieta, kur susirenka ne tik skanaus ir kokybiško maisto fanai, bet ir norintys šiltai pabendrauti.
„Perran“ išsiskiria tuo, kad remiasi Rytų ir Mažosios Azijos kulinariniu paveldu, tačiau jį pateikia moderniai ir rafinuotai. Meniu centre – kruopščiai atrinkta mėsa, kepama ant žarijų iki tobulo minkštumo, bei išraiškingi regioniniai patiekalai, tokie kaip kebabas ar svieste kepta jautiena su specialiais prieskoniais. Kiekvienas kąsnis čia kalba apie kokybę – nuo produkto kilmės iki tikslaus kepimo laiko.
Ne mažiau svarbi ir užkandžių kultūra: meze čia nėra tik priedas, o pilnavertė gastronominė patirtis. Netikėti ingredientų deriniai – burokėliai, džiovinti vaisiai, riešutai ar jogurtiniai padažai – sukuria subtilius, daugiasluoksnius skonius, kurie puikiai papildo pagrindinius patiekalus.
Perran Ocakbaşı – tai įrodymas, kad net ir tradicinis kebabas gali būti aukštosios gastronomijos dalis. Jei nori patirti tikrą turkiškos virtuvės esmę, bet moderniai ir prabangiai – ši vieta yra vienas stipriausių pasirinkimų Stambule. Ir neabejotinai vertas „Michelin“ žvaigždutės.
Stambulas – miestas, kurį reikia „paragauti“
Po šios kelionės supratau vieną labai paprastą dalyką: Stambulas nėra tik didmiestis, kurį reikia pamatyti. Tai miestas, kurį reikia „paragauti“. Turintis apie 200 „Michelin“ rekomenduojamų restoranų. Mano aplankyti ir rekomenduojami – tik maža dalis, bet visi verti žvaigždučių.
Už šią patirtį ir rekomendacijas esu dėkinga Turkijos turizmo skatinimo ir plėtros agentūros („GoTürkiye“) Renginių direktorei Sinem Ozyalcin bei renginių vadovui Haluk Sarigul. Taip pat profesionaliam angliškai kalbančiam Kultūros ir turizmo ministerijos gidui Serkan Ozabaci.
Kodėl šios vietos tai, ką „privalai išbandyti“ Stambule?
Stambulas – miestas, kuriame gastronomija yra neatsiejama kultūros dalis. Nuo prabangių restoranų su vaizdu į Bosforą iki istorinių vietų, kuriose patiekiami šimtmečius menantys receptai – kiekvienas ras savo skonį.
„Planuojant kelionę verta skirti laiko ne tik lankytinoms vietoms, bet ir kulinariniams atradimams, nes būtent per maistą geriausiai atsiskleidžia šio miesto siela“, – sako profesionalus Kultūros ir turizmo ministerijos gidas Serkan Ozabaci.
TurkijaStambulasrestoranai
Rodyti daugiau žymių