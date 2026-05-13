Iš Vakarų atėjusi tendencija vis stiprėja ir Lietuvoje: šių prekių pardavimai „Iki“ išaugo beveik trečdaliu – kur slypi priežastis?

Šiandienos pirkėjas vis rečiau renkasi vien pagal įprotį ar žinomą pavadinimą. Daug svarbiau tampa tai, ar prekė atitinka realų poreikį, ar jos kokybė patikima, o kaina – pagrįsta. Vakarų šalių pirkėjai jau daugelį metų į privačius prekių ženklus žiūri kaip į natūralią kasdienio krepšelio dalį – juos renkasi ne kaip „atsarginį variantą“, o todėl, kad tai yra racionalus sprendimas.
Pasak G. Kitovės, svarbiausia šiandien tampa ne garsus vardas ant pakuotės, o tai, ką pirkėjas gauna iš tiesų: kokybę už palankią kainą. Toks požiūris sparčiai įsitvirtina ir Lietuvoje.
„Norime būti arčiau savo pirkėjų ne tik fiziškai, bet ir kuo geriau atliepdami jų lūkesčius. Formuodami asortimentą siekiame, kad kiekvienas klientas galėtų rasti jam tinkamą pasirinkimą pagal savo poreikius. Todėl siūlome skirtingų kainų lygių prekes, o „Clever“ yra skirtas tiems, kurie vertina gerą kokybę ir nori sutaupyti.
Analizuodami pardavimų duomenis matome, kad vis daugiau pirkėjų pamėgsta šį privatų prekės ženklą – išbando, palygina ir įsitikina, kad mažesnė kaina nebūtinai reiškia prastesnį produktą. Dėl augančio populiarumo „Clever“ asortimentą nuolat tobuliname ir ieškome, kuo jį papildyti“, – sako G. Kitovė.
Vien šiemet – beveik 3 dešimtys „Clever“ naujienų
Pavadinimas „Clever“ reiškia „protingas“, ir tai taikliai atspindi šio prekės ženklo idėją. „Iki“ lentynose jis vienija daugiau nei 260 žemiausio kainų lygio prekių – nuo šviežio maisto ir bakalėjos iki šaldytų produktų, nealkoholinių gėrimų, gyvūnų prekių bei įvairių namams skirtų ne maisto gaminių. Tai prekės, iš kurių pirkėjas gali susikomplektuoti nemažą dalį pirkinių sąrašo ir už viską sumokėti mažiau.
„Kai kasdienio apsipirkimo krepšelyje atsiduria dešimtys smulkių pasirinkimų, net ir iš pirmo žvilgsnio nedideli skirtumai galiausiai aiškiai pasimato kvite. Tai gerai iliustruoja ir populiariausių „Clever“ prekių sąrašas. Tarp jų – šviežios daržovės, pieno produktai, batonas, natūralus mineralinis vanduo, kačių ėdalas. Tai rodo, kad pirkėjai su „Clever“ etikete renkasi ne atsitiktines ar retai perkamas prekes, o būtent tai, ko reikia kone kasdien. Vadinasi, kalbame ne apie vienkartinį sprendimą, o apie nuosekliai besikeičiantį apsipirkimo įprotį“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė G. Kitovė.
Prie augimo prisideda ir nuosekliai plečiamas asortimentas – pirkėjai po „Clever“ ženklu randa vis daugiau to, ko reikia įprastam apsipirkimui. Vien 2026 m. „Iki“ lentynas papildė 27 naujos „Clever“ prekės – nuo kiaulienos gaminių, vištienos filė, sviesto ir lašišos iki alyvuogių, sardinių bei kepimo reikmenų ir aliuminio folijos.
Pirkėjus grįžti prie „Clever“ skatina ne tik kaina, bet ir aukšta kokybė
Privačių prekių ženklų produktų sėkmę lemia ne tik kaina. Ne mažiau svarbūs ir nuosekliai vystomas asortimentas, gebėjimas atliepti realius kasdienius pirkėjų poreikius bei aukšti kokybės standartai, kuriais garsėja „Iki“ tinklas.
„Iki“ visai tinklo lentynose esančiai produkcijai kelia aukštus reikalavimus, o privatiems prekių ženklams jie ypač griežti, jų atitiktis reguliariai tikrinama. Tam „Iki“ turi nuodugnią ir sistemingą viso gamybos proceso kontrolę bei priežiūrą – nuo žaliavų tiekimo iki galutinio produkto. Be produktų kokybės kontrolės procedūrų, kiekvienoje parduotuvėje bent kartą per ketvirtį atliekami ir maisto saugos bei kokybės auditai.
„Iki“ stiprina pozicijas privačių prekių ženklų rinkoje
Pasak G. Kitovės, besikeičiantys pirkėjų įpročiai skatina vis daugiau dėmesio skirti privatiems prekių ženklams. Todėl tinklas į tai investuoja – ne tik plečia pigių geros kokybės ir pirkėjų jau pamėgtų linijų asortimentą, bet į Lietuvą atsiveža ir naujų prekių ženklų bei tobulina jau esamus.
Prieš daugiau nei metus „Iki“ atsirado „IKI Šefai“ – atnaujintas prekės ženklas, pakeitęs ankstesnį „Pagaminta IKI“. Šią prekių ženklo liniją sudaro išties didelis ir įvairus šviežiai paruoštų patiekalų pasirinkimas bei rankų darbo konditerija, o pardavimai nuosekliai auga.
Privatūs ženklai „Iki“ leidžia pasirūpinti ir gausiu, nebrangiu bei kokybišku grilinimui skirtų produktų pasirinkimu: pirkėjams paruošti tiek marinuoti „IKI Šefai“ gaminiai, tiek ir platus „Grill Party“ asortimentas.
Ieškantiems kokybiškų namų ir kūno priežiūros priemonių už puikią kainą „Iki“ pristatė naujus prekių ženklus „Bi Home“, „Bi Care“, „Bi Good“. Kavos gerbėjai netruko atrasti „Tira“ prekės ženklą, kuris patraukliomis kainomis siūlo unikalią kavos skonių paletę. Gurmanai itin pamėgę „Billa Premium“ liniją, siūlančią išskirtinę produkciją.
Užkandžiautojams skirtas riešutų prekės ženklas „Nice Bites“, randamas tik „Iki“ lentynose Lietuvoje. Šviežumą vertinančius pirkėjus džiugina „Bon Via“ bei „Bon Via Bio“ ženklu pažymėti saulėje sunokę vaisiai ir gardžios daržovės. Atliepiant šiuolaikinio pirkėjo poreikius, prekės ženklas „Vegavita“ siūlo platų 100 proc. augalinės kilmės produktų pasirinkimą.
Iš viso „Iki“ parduotuvėse šiuo metu siūloma virš 30 privačių prekių ženklų produktų: nuo pirkėjų pamiltų kasdienio vartojimo „Clever“, „IKI Šefai“, „Billa“ maisto produktų iki gyvūnų prekių „ZooRoyal“ ir buities reikmenų „Vivess“.