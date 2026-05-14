„Man labiausiai patinka tai, kad lietuviški šaltibarščiai yra netikėti, o jų nauda sveikatai, tikiu, – išties įspūdinga. Kadangi esu iš meninės aplinkos, vertinu dalykus, kurie turi stiprų identitetą ir charakterį.
Šaltibarščiai nesistengia būti panašūs į kažką kitą. Jie iš karto išsiskiria. Spalva ryški, skonis gaivus – tai tikras įkvėpimas kūrybai“, – sako dar kaip Mr. Energy Na Casa žinomas pašnekovas.
Keliaudamas po Europą ir Rytų Europos šalis jis yra ragavęs įvairių šaltų sriubų variantų, tačiau lietuviška versija, pasak Vito, yra unikali.
„Kai kur daugiau dėmesio skiriama paprastumui, kitur rūgštumui ar tekstūrai, tačiau Lietuva šią sriubą pavertė kažkuo išskirtiniu ir įsimintinu.
Vien jos vizualinis identitetas daro ją ypatingą. Tikriausiai todėl lietuviai šiam patiekalui sukūrė net festivalį“, – pastebi atlikėjas, atstovaujamas „Malakauskas Event Producer Production“.
Apie tai, jog angliškai būtų įdomu sudainuoti apie šaltibarščius, idėja jam kilo lankantis sostinėje esančioje „Selfstation“ studijoje, kurios įkūrėja, stilistė ir menininkė Jurgita Malakauskaitė pavaišino rožine kava.
Ji neįprastu gėrimu nuo gegužės 18 d. iki pat Šaltibarščių festivalio pabaigos lepins visus studijos svečius ir drąsiausiems dovanos rožinį plaukų dažymą.
„Jurgita mane labai sužavėjo savo kūrybiškumu ir tuo, kiek daug dėmesio ji skiria detalėms. Atrodo, kad ji ne tiesiog ruošiasi festivaliui, o kuria visą nuotaiką ir patirtį žmonėms. Labai retai matau tokį išradingumą“, – sako Vitor Tavares Mendes.
Pasak išskirtinio atlikėjo, ypatingą įspūdį jam paliko įvaizdžio pokyčių erdvės kiemelyje kuriama rožinė instaliacija – vieta, skirta fotografijoms.
Vitorą nustebino ir tai, kad studijos lankytojai festivaliui gali ruoštis iš anksto – pasikeisti įvaizdį, išbandyti rožinius akcentus ar net ryškią plaukų spalvą.
„Man atrodo labai smagu, kai festivalis prasideda dar prieš žmogui nueinant į renginį“, – šypsosi portugalas.
J. Malakauskaitė festivalio nuotaiką nusprendė perteikti ne tik vizualiais sprendimais, bet ir autoriniu šaltibarščių receptu, kurį pavadino „Selfstation Pink Soup“.
Pasak jos, klasikinį lietuvišką patiekalą norėjosi paversti kiek modernesniu, kremiškesniu, su netikėtu skonio akcentu.
Sriubai reikės:
- 500 ml rūgpienio
- 150–200 g minkšto tepamo feta tipo sūrio
- 3–4 marinuotų burokėlių
- 1 ilgo agurko
- Saujos krapų
- 2–3 svogūnų laiškų
- Truputį čiobrelio
- 1–2 a. š. citrinos sulčių
- Žiupsnio rudojo cukraus
- Druskos • Juodųjų pipirų
Patiekimui:
- 2–4 virtų kiaušinių
- Mažų bulvyčių
- Alyvuogių aliejaus arba sviesto
- Druskos ir pipirų
Šaltibarščių gaminimas:
Burokėlius sutarkuokite arba smulkiai supjaustykite. Agurką supjaustykite mažais kubeliais, susmulkinkite krapus ir svogūnų laiškus.
Minkštą feta tipo sūrį išmaišykite su rugpieniu, kol masė taps vientisa ir kremiška. Sudėkite burokėlius, agurkus bei žalumynus.
Sriubą pagardinkite citrinos sultimis, ruduoju cukrumi, druska ir pipirais. Įberkite truputį čiobrelio – būtent jis suteikia subtilų ir netikėtą skonio akcentą.
Paruoštus šaltibarščius palaikykite šaltai bent valandą.
Traškioms bulvytėms bulves išvirkite su lupena beveik minkštai. Lengvai paspauskite arba perpjaukite pusiau ir apkepkite keptuvėje su sviestu arba alyvuogių aliejumi iki auksinės, traškios plutelės. Pabaigoje pagardinkite druska ir pipirais.
Patiekdami į dubenį pilkite šaltibarščius, šalia dėkite pusiau pjautą virtą kiaušinį, traškias bulvytes, papildomų krapų ir kelis lašus alyvuogių aliejaus.
Recepto akcentas – feta tipo sūrio kremiškumas ir subtilus čiobrelio aromatas.