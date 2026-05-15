D. Filmanavičiūtės namuose maistas turi ypatingą reikšmę: „Patinka gaminti, lepinti, suteikti malonumą“

Pasak D. Filmanavičiūtės, viena svarbiausių vertybių, kurią ji atsinešė iš savo vaikystės, yra šeimos tradicijos. Nepaisant darbų, kelionių ar įtempto gyvenimo ritmo, didžiosios metų šventės jų šeimoje visada reiškia viena – grįžimą pas tėvus prie bendro stalo. Ji sako, kad būtent šie ritualai sukuria saugumo jausmą ir leidžia šeimai išlikti artimai net tada, kai visi gyvena labai skirtingais tempais.
„Jų nesu praleidusi niekur kitur, tik tėvų namuose. Man atrodo, kad tai yra aukso vertės dalykas. Labai tikiuosi, kad mes sugebėsime ir savo sūnų užauginti su tuo jausmu, kad tam tikros šventės reiškia buvimą namuose, o ne išvykas ar keliones“, – sako ji.
Dovilė pripažįsta, kad laikui bėgant vis labiau vertina ne pačias šventes, o emocijas ir atmosferą, kurią jos sukuria. Jai itin svarbus jausmas, kai grįžusi į tėvų namus ji vis dar gali pasijusti vaiku – tuo žmogumi, kurio kažkas laukia, pažįsta ir žino, kas jam teikia daugiausia džiaugsmo.
D. Filmanavičiūtė: „Aš nepasiduosiu taip greitai jo manipuliacijoms“
„Aš vis dar, nors man jau keturiasdešimt, visada paprašau baltos mišrainės ir kepto karpio. Man atrodo neįtikėtinai gražu, kad mama vis dar prisimena, ką labiausiai mėgstu. Labai norėčiau ir pati kažkada būti tokia mama, kuri visada laukia savo vaiko su jo mylimiausiais patiekalais“, – šypsosi ji.
Mūsų meilės kalba yra maistas
Kalbėdama apie savo šeimą, Dovilė ne kartą pabrėžia, kad maistas jų namuose turi ypatingą reikšmę. Pasak jos, bendri valgiai nėra tik kasdienė rutina – tai laikas, kai sustojama, bendraujama ir rūpinamasi vieni kitais.
„Mes visi trys dažniausiai valgome skirtingus patiekalus. Aš tiesiog paklausiu, kas ko nori, ir tada gaminu. Vienam kotletai, kitam burgeriai ar takai, o sau jau pasidarau kokį tartarą ar sevičę. Ir man dėl to nei skauda galvos, nei širdies, nes valgome drauge“, – juokiasi ji.
Susiję straipsniai
Anot jos, maisto gaminimas šeimai jai niekada nebuvo pareiga ar rutina. Atvirkščiai – tai būdas parodyti meilę ir rūpestį artimiausiems žmonėms. Ji sako, kad net po intensyvių darbų ar skubios dienos jai gera grįžti į virtuvę ir gaminti tai, kas pradžiugins šeimą.
„Mūsų šeimos meilės kalba tikrai yra maistas. Man labai patinka rūpintis visais, gaminti, lepinti, o paskui ir sau suteikti malonumą. Man atrodo, kad per maistą galima parodyti labai daug meilės“, – sako Dovilė.
Ji priduria, kad būtent prie didelio stalo dažniausiai gimsta svarbiausi pokalbiai, juokas ir ryšys tarp artimųjų. Todėl viena svarbiausių vertybių, kurią norėtų perduoti sūnui, yra svetingumas ir gebėjimas dalintis.
Didysis apsipirkimas su 7 metų sūnumi
Nors socialiniuose tinkluose gyvenimas kartais gali atrodyti labai estetiškas, pati Dovilė atvirai sako, kad jų šeimos kasdienybėje netrūksta skubėjimo, chaoso ir spontaniškumo. Ypač intensyvūs jų šeimoje būna penktadieniai – tada tenka derinti vaiko treniruotes, darbus ir savaitgalio planus.
„Kristijonas lanko plaukimo treniruotes, todėl turime labai daug logistinių sprendimų – važinėjimų pirmyn ir atgal. Dažniausiai tą dieną dar ir važiuojame apsipirkti į didelę parduotuvę prieš savaitgalį“, – pasakoja ji.
Pasak jos, kasdienybę gerokai palengvina technologiniai sprendimai ir galimybė apsipirkti greitai bei patogiai. Dovilė juokiasi, kad šiuo metu viena mėgstamiausių šeimos veiklų parduotuvėje – „Skenuok ir apsipirk“ funkcija, kurią jau patikėjo ir sūnui.
„Dabar jau Kristijonas skenuoja visas prekes. Pasodinu jį į vežimą, duodu telefoną, su kuriuo galima skenuoti prekes per „Rimi“ programėlę ir jis atlieka visą svarbiausią darbą. O aš tik kortele perbraukiu išeidama. Žiauriai greitai ir smagiai apsiperkam“, – sako ji.
Protingas planavimas leidžia daugiau sau leisti
Kalbėdama apie šeimos finansus, Dovilė sako neturinti stebuklingos formulės, tačiau yra įsitikinusi, kad didžiausią skirtumą daro planavimas. Ji sako, kad nemaža dalis žmonių pinigus išleidžia ne todėl, kad jų neužtenka, o todėl, kad apsiperka impulsyviai ir neturi aiškių prioritetų.
„Viso ko karalius ir karalienė yra planavimas. Kai neplanuoji, tada prisiperki nereikalingų daiktų ar per daug maisto, kurį tenka galiausiai išmesti. Vėliau atrodo, kad niekam neužtenka pinigų. O kai apsiperki protingai, tada lieka ir kelionėms ir kitoms svajonėms“, – sako ji.
„Jeigu susidėlioji buitį protingai ir atsakingai, tada tikrai resursų lieka viskam. Mes gal ir chaotiški, bet svarbiausia, kad visi esame sveiki, laimingi, turime pas ką nuvažiuoti ir kas atvažiuoja pas mus. Galiausiai tai ir yra svarbiausia“, – sako D. Filmanavičiūtė.