Iki Italijos – tik vienas kąsnis: „Čili Pizza“ kviečia laimėti 5 000 picų ir dvi keliones į Italiją

Bendras prizinis fondas siekia daugiau nei 57 tūkst. eurų ir „Čili Pizza“ klientus pasieks nuo gegužės 7 d. iki liepos 6 d,. Loterijoje galima dalyvauti naudojantis e-meniu.
Užsakymas, kuris virsta laimėjimu
Kiekvienas restorano svečias, užsiregistravęs e-meniu, iš karto tampa loterijos dalyviu, o taip pat iškarto sužino, ar laimėjo momentinius prizus. Momentiniai prizai bus tikrai gausūs – 5000 picų, daugiau nei 300 „Coca-Cola“ pledų ir atidarytuvų, „Done Cookin „produktų, „Švyturys“ rankšluosčių ir „Mashie“ uogų tyrės arbatų, o atsivėsinti, tikimės, karštą vasarą padės dar 3 „Coca-Cola“ gėrimų pilni šaldytuvai.
„Loterija „Ciao Italia!“ – tai ne tik būdas skatinti pavalgyti mūsų restoranuose, bet ir galimybė parodyti, kaip modernūs sprendimai gali keisti įprastą apsilankymo restorane patirtį. Dabar ją lydi ne tik maisto teikiamas malonumas, bet ir jaudinantis laukimo džiaugsmas,“ – sako „Čili Pizza“ restoranų tinklą valdančios bendrovės „LTK Food Group“ generalinė direktorė Goda Karosaitė.
Tyrimai rodo, kad vienas labiausiai klientus džiuginančių faktorių yra prizų momentiškumas. „Ciao Italia!“ šį lūkestį paverčia realybe – beveik visi prizai bus dalinami iš karto, vos užsisakius patiekalus, o pagrindinius prizus, keliones į Italiją, – kas mėnesį. Laimėta pica čia pat įgauna simbolinę prasmę: ji nėra tik maistas, bet ir netikėtas džiaugsmo impulsas, kvietimas sugrįžti, pasidalinti ir pakartoti patirtį.
Nuo picos iki romantiškos kelionės dviems į Italiją
Loterija „Ciao Italia!“ neapsiriboja vien momentiniais laimėjimais. Nelaimėjusieji momentinių dovanų automatiškai pretenduoja į didįjį prizą – dvi keliones dviems į saulėtąją Italiją, šalį, kurios tradicijos atsispindi „Čili Pizza“ restoranų meniu. Apie šį laimėjimą vartotojai sužinos vėliau: pirmasis kelionės laimėtojas paaiškės jau po pirmojo loterijos mėnesio, o antrasis – po antrojo.
„Tai pirmoji tokio masto loterija mūsų restoranuose. Dalyvaudami loterijoje, svečiai iškart gali laimėti prizus, iš kurių didžiausi – dvi kelionės dviems į Italiją. Norime savo svečiams suteikti galimybę aplankyti šalį, iš kurios nuolat semiamės įkvėpimo atnaujinant savo meniu. Tai mūsų dovana klientams, kurie yra kartu su mumis,“ – apie prizus pasakoja G. Karosaitė.
Augimas, kuris kuria patirtis
Kampanijos startas sutampa su aktyvia tinklo plėtra. 2026 metų balandį Vilniaus Pašilaičių rajone, Medeinos g. 8, atnaujintame prekybos centre duris atvėrė naujas restoranas, dar labiau sustiprindamas prekės ženklo pozicijas. O jau birželį Vilniečius pakvies atnaujintas „Čili Pizza“ restoranas prekybos centre „Nordika“.
Vakarienė, kuri galėjo būti tiesiog vakarienė, įgauna papildomą dimensiją. Vos vienu spragtelėjimu įprasta rutina virsta žaidimu. O kartais šis žaidimas gali nuvesti kur kas toliau nei tikėtasi – galbūt net iki Italijos.
„LTK Food Group“ valdomas „Čili Pizza“ restoranų tinklas veikia jau 28 metus, jam šiuo metu priklauso 48 restoranai – 29 Lietuvoje ir 19 Latvijoje.
„Ciao Italia!“ taisykles rasite čia: https://loterija.cili.lt/