Įvertins ir didžiausi gurmanai: į „Lidl“ parduotuves atkeliauja pasaulinio lygio kepsniai

„Angus“ veislės jautiena yra viena labiausiai vertinamų mėsos rūšių pasaulyje. Dėl unikalios genetikos ir specialių auginimo ypatumų ši mėsa yra gerokai minkštesnė už įprastą jautieną, todėl idealiai tinka kepsniams, mėsainiams ar grilio patiekalams. Jos raumenyse gausu smulkių riebalų gyslelių, kurios kepant tirpsta ir suteikia mėsai išskirtinio sultingumo bei sodraus skonio.
„Gurmanams nebereikia gaišti laiko ieškant išskirtinės mėsos specializuotose parduotuvėse – „Lidl“ pasaulinio lygio kokybę atveža beveik prie pat namų durų, ir dar už itin patrauklią kainą. Ši naujiena puikiai atspindi mūsų tikslą siūlyti klientams aukščiausios klasės produktus už geriausią kainos ir kokybės santykį rinkoje. Glaudus bendradarbiavimas su tarptautiniais tiekėjais leidžia pirkėjams mėgautis aukščiausio lygio skoniais už prieinamą kainą“, – sako „Lidl Lietuva“ Klientų tarnybos vadovas Linas Baltušis.
Jau nuo gegužės 14 dienos „Lidl“ parduotuvėse bus galima rasti net trijų skirtingų rūšių „Deluxe“ linijos „Angus“ jautienos kepsnių: išpjovos, nugarinės ir antrekoto. Svarbu atkreipti dėmesį, kad prekių kiekis ribotas, todėl norint paragauti šios išskirtinės mėsos – verta paskubėti.
Susiję straipsniai
Įvertinta „Michelin“ lygio šefų
Pasaulio kepsnių iššūkio („World Steak Challenge“) konkurso nugalėtojas – airiškas „Dawn Meats“ ir „Lidl“ „Angus“ veislės jautienos išpjovos kepsnys – išsiskyrė savo minkštumu ir švelnumu, o skonis priminė gurmanų itin vertinamą jautienos antrekotą. Dabar šiuo „Michelin“ šefų įvertintu kepsniu galės mėgautis ir „Lidl“ pirkėjai Lietuvoje.
Nuo 2015 metų organizuojamas Pasaulio kepsnių iššūkis yra prestižiškiausias pasaulyje konkursas, kuriame varžosi kepsnių gamintojai iš viso pasaulio. 2025 metais konkurso vertinimo komisiją sudarė daugiau nei 60 tarptautinių ekspertų, tarp kurių buvo „Michelin“ žvaigždutėmis apdovanoti šefai, mėsos specialistai, maisto technologai ir Airijos maisto kokybės priežiūros institucijos atstovai.
Dviejų etapų aklajame vertinimo procese kepsniai pirmiausia vertinti pagal išvaizdą, marmuringumą ir spalvos intensyvumą, kai jie yra neiškepti, o po to – pagal minkštumą, sultingumą, skonį, aromatą ir tekstūrą, kai jie yra iškepti.
Kokybė, jaučiama kiekviename kąsnyje: nuo užauginimo – iki brandinimo meistrystės
Pasaulyje pripažintas „Dawn Meats“ jautienos išpjovos kepsnys – idealių gamtinių sąlygų ir aukščiausio lygio meistriškumo rezultatas. Airijoje gyvulių ganymo sezonas ilgiausias Šiaurės pusrutulyje: galvijai lauke praleidžia net iki 300 dienų per metus.
Žole, dobilais ir kraujažolėmis paremta mityba „Angus“ veislės jautienai suteikia ne tik būdingą spalvą, išskirtinį marmuringumą ir kompleksišką skonį, bet ir lemia didesnį omega-3 riebalų rūgščių, vitamino E bei beta karotino kiekį nei grūdais šeriamų galvijų mėsoje. Maksimalų mėsos minkštumą bei skonio intensyvumą užtikrina 32 dienas trunkantis kontroliuojamas brandinimas.
Vieni žinomiausių Airijos mėsos gamintojų „Dawn Meats“ ypatingą dėmesį skiria gyvūnų gerovei. Jų ganyklinė sistema remiasi tarptautiniu mastu pripažintu „Penkių laisvių“ principu, užtikrinančiu aukštą gyvūnų gyvenimo kokybę. Dėl šių tvarumo pastangų 2024 ir 2025 metais įmonei suteiktas aukščiausias Airijos tvarumo apdovanojimas – „Origin Green Gold“.
Su „Lidl“ šis gamintojas bendradarbiauja jau nuo 2014 metų. Ši partnerystė atspindi „Lidl“ siekį užtikrinti aukščiausios kokybės prekių prieinamumą visoje Europoje, palaikant glaudžius ryšius su geriausiais šalių tiekėjais. Tai, kas Airijoje vertinama kaip pasaulinio lygio produktas, specialių pasiūlymų metu dabar pasiekiama 20-yje šalių, įskaitant ir Lietuvą.
„Nors parduotuvėse siūlome kokybiškų produktų iš viso pasaulio, itin didelį dėmesį skiriame vietinei produkcijai – šiuo metu net per 70 proc. šviežios mėsos įsigyjame iš Lietuvos tiekėjų. Visgi, geriausi pasaulyje kepsniai iš Airijos yra tikslingas asortimento papildymas, kurį neabejotinai įvertins gurmaniškų skonių už prieinamą kainą ieškantys pirkėjai“, – teigia L. Baltušis.
Geriausių pasaulyje pripažintų „Angus“ jautienos kepsnių galite nuo gegužės 14 dienos visose „Lidl“ parduotuvėse.
Šalyje veikia 86 „Lidl“ parduotuvės 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.