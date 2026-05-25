„Klaipėdos maistas“ pristato grilio sezono naujieną – IMI IR GRILINI produktų liniją

Naujoje linijoje – šašlykai, kiaulienos kepsniai, šonkauliai ir marinuota paukštiena. Visi gaminiai specialiai pritaikyti kepimui ant grilio, tačiau gali būti ruošiami ir namuose, orkaitėje.
„Grilio sezonas Lietuvoje kasmet tampa vis svarbesne maisto kultūros dalimi – vartotojai ieško ne tik skonio, bet ir patikimos kokybės bei patogumo. Žengdami į grilio produktų kategoriją, norime pasiūlyti sprendimus, kurie atlieptų skirtingus poreikius: nuo tradicinio šašlyko iki modernesnių marinuotų kepsnių ar lengvesnių paukštienos pasirinkimų. „IMI IR GRILINI linija mums yra svarbus žingsnis plečiant „Klaipėdos maisto“ asortimentą griliui paruoštų mėsos produktų kategorijoje“, – sako Tomas Kačėnas, „Maag Lietuva“ įmonės vadovas.
Šašlykai – tiems, kurie žino, koks turi būti tikras šašlykas
Vienas pagrindinių linijos akcentų – šašlykai. Jie gaminami iš kruopščiai atrinktų, rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių. Tai reiškia, kad pakuotėje nėra atsitiktinių atplaišų ar nevienodai kepančių gabalų – mėsa paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai. Asortimente – skirtingi pasirinkimai įvairiems skoniams: nuo klasikinio sprandinės šašlyko iki šoninės šašlyko su žolelėmis ar sprandinės šašlyko kefyro marinate.
Kiaulienos kepsniai – kai grilis turi pavykti be pastangų
Net 4 kiaulienos kepsniai skirti tiems, kurie nori greito ir patikimo grilio sprendimo be papildomo pasiruošimo. Skirtingi marinatai ir žaliavos leidžia lengvai išsirinkti mėgstamą skonį, o produktai tinka tiek savaitgalio griliui, tiek vakarienei namuose.
Šonkauliai – saldžiai pikantiškam grilio vakarui
Šonkaulių mėgėjams linijoje pristatomi du skirtingi pasirinkimai. Kepdami jie apsitraukia lengvai karamelizuota plutele, išlaiko sultingumą ir puikiai tinka dalinimuisi su šeima ar draugais.
Lengvesnė alternatyva – marinuota vištiena
Norintiems lengvesnės alternatyvos siūlomi marinuoti vištienos gaminiai. Jie tinka kasdieniams pietums ar vakarienei, kai norisi lengvesnio, bet išraiškingo skonio patiekalo.
„Kurdami IMI IR GRILINI liniją daug dėmesio skyrėme ne tik skoniams, bet ir pačiam vartotojo patyrimui. Norėjome, kad produktai būtų aiškūs, patogūs ir visada pasiteisinantys – nesvarbu, ar žmogus kepa ant grilio sode, iškyloje, ar renkasi orkaitę namuose. Šašlykams naudojame rankomis pjaustytus vienodo dydžio mėsos gabalėlius, kad jie keptų tolygiai ir atrodytų taip, kaip turi atrodyti kokybiškas šašlykas. O platesnis kepsnių, šonkaulių ir marinuotos vištienos asortimentas leidžia kiekvienam susikurti savo grilio meniu pagal skonį ir progą“, – teigia marketingo ir produktų vadovė Indrė Pelėdaitė.
Viena linija – daugybė grilio progų
IMI IR GRILINI – tai grilio linija, sukurta skirtingoms progoms ir skirtingiems skoniams. Ji leidžia vartotojui rinktis pagal nuotaiką, kompaniją ar norimą patiekalo tipą: klasikinį šašlyką, sultingą kiaulienos kepsnį, aromatingus šonkaulius ar lengvesnę vištienos alternatyvą.
Svarbiausia, kad visi produktai sukurti taip, jog grilis pavyktų tobulai. Kokybiška žaliava, apgalvoti marinatai, skirtingi skoniai ir patogus paruošimas leidžia mėgautis geru rezultatu be papildomo rūpesčio.