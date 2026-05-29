Vilnius davė startą rožiniam savaitgaliui: stotyje – vestuvės, mieste – masinė šaltibarščių pertrauka

Šių metų „Vilnius Pink Soup Fest“ startą miestas pasitiko ne tik su rožine sriuba, bet ir vestuvėmis, specialiu meniu, šventiniu peronu, muzika bei šimtais skirtingų iniciatyvų visoje sostinėje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vienu netikėčiausių festivalio akcentų penktadienį tapo vestuvės Vilniaus geležinkelių stotyje, kurios galimai įtvirtino ir meilę šaltibarščiams. Prie šventės nuotaikos prisiderinusi pora į ceremoniją atvyko rožiniu kabrioletu, stotyje jų laukė rožinis kilimas, dekoracijos ir specialiai „Pink Break“ paruoštas peronas. Po tuoktuvių ceremonijos jaunavedžiai fotografavosi stotyje ir kartu su kitais festivalio dalyviais pietums rinkosi šaltibarščius.
„Kaskart stebina, kaip greitai festivalio energiją perima visas miestas. Šiandien vieni pietavo su kolegomis, kiti ieškojo įdomiausių šaltibarščių versijų, dar kiti specialiai ruošė kostiumus ar planavo maršrutus po skirtingas festivalio vietas.
Smagu matyti, kad mūsų rožinė sriuba vis labiau tampa ne tik vieno savaitgalio simboliu, o pretekstu žmonėms susitikti ar net visiškai netikėtai paminėti svarbiausias gyvenimo progas. Tikime, kad šiandien prasidėjusi nuotaika Vilniuje tęsis visą vasarą“, – sako Vilniaus turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ komunikacijos vadovė Eglė Girdzijauskaitė.
Vidurdienį prie „Pink Break“ jungėsi daugiau nei 100 kavinių ir restoranų, ruošusių specialius festivalio pasiūlymus. Mieste buvo galima rasti ne vien klasikinių šaltibarščių su keptomis bulvėmis, tačiau ir litvakiškų receptų, geltonųjų šaltibarščių, agurkų gaspačo, rožinių desertų ar šaltibarščių įkvėptų kokteilių.
Masinės šaltibarščių pertraukos iniciatyvą palaikė skirtingos miesto bendruomenės bei biurai. Vilniaus geležinkelio stoties perone miestiečiai ir keliautojai buvo kviečiami pasimėgauti nemokamais šaltibarščiais, pasiklausyti muzikos bei pietauti neįprastoje stoties aplinkoje. Halės turgus bei Lukiškių kalėjimo kiemas taip pat lankytojus pasitiko su šaltibarščiais, muzika ir specialiai papuoštomis erdvėmis.
Prie „Pink Break“ aktyviai jungėsi miesto organizacijos, Vilniuje įsikūrę startuoliai ir jo vienaragiai. Viena masiškiausių pietų pertraukų vietų tapo „Cyber City“, kur buvo pakviesta prisijungti apie 4 tūkst. „Tesonet“ grupės organizacijų darbuotojų. Vienaragių stotelėje įsikūrė šaltibarščių fontano instaliacija, o ją papildė įvairios veiklos, dekoracijos ir rožiniai skanėstai. Tuo tarpu „Vinted“ festivalio savaitgalį sutiko organizuodama bendrus rožinius pietus darbuotojams ir kviesdama ieškoti šaltibarščių lobio.
Vakare Rotušės aikštėje – oficialus festivalio atidarymas
Vakare festivalio programa persikels į Rotušės aikštę, kur vyks oficialus „Vilnius Pink Soup Fest“ atidarymo koncertas. Festivalio sceną atidarys „Black Biceps“, pasirodysiantys kartu su 8 žmonių orkestru, jie pristatys ir savo naują dainą, skirtą rožinei šventei.
Po jų į sceną lips K2 komikai, publikai ruošiantys komišką šaltibarščių teismą, o vakaro programą užbaigs „Despotin Fam“, į festivalį atvykstantys su gyva grupe ir žadantys energingą koncertą bei, kaip patys sako, „tikrą skonių jūrą“.
Didžioji savaitgalio dalis šeštadienį bei sekmadienį vyks prie Baltojo tilto. Čia pirmą kartą bus surengtas rožinis laivų paradas Nerimi, lankytojų lauks kostiumų konkursas, šaltibarščių valgymo varžybos „IKI soties“, rožinė čiuožykla nuo tilto, koncertai, miesto aktyvacijos bei įvairios pramogos. Daugiau informacijos ir visa festivalio programa: https://www.govilnius.lt/saltibarsciu-festivalis