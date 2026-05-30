Vilniuje nusidriekė rožinis šaltibarščių festivalio paradas: skelbia, kiek dalyvavo žmonių

Parado metu prie Neries susirinkę Vilniaus gyventojai ir miesto svečiai mojavo nuo krantinės, tiltų, taip pat ėjo pakrante, o upe tuo metu plaukė rožine spalva pasipuošę laivai, baidarės ir irkluotojai.
„Kasmet svarstome, kaip dar nustebint „Vilnius Pink Soup Fest“ lankytojus, todėl šiemet surengėme rožinį paradą upe, kuris dar kartą parodė, kiek daug kūrybiškumo turi mūsų miestas.
Šiandien žiūrėdami į minias pakrantėse bei pasipuošusius laivus juokavome, kad šaltibarščiai jau dominuoja žemėje ir vandenyje – kas žino, gal ateis eilė ir orui“, – pranešime teigia Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Sostinę užtvindė rožinė banga: lietuviai nestinga išmonės demonstruodami meilę šaltibarščiams
Po parado „Vilnius Pink Soup Fest“ renginiai tęsėsi prie Baltojo tilto, kur nuo ryto rinkosi rožine spalva pasipuošę lankytojai. Čia veikė šaltibarščių čiuožykla, kurios aukštis, organizatorių teigimu, siekia keturių aukštų pastatą, taip pat žmonės fotografavosi su kostiumais pasipuošusiais festivalio dalyviais bei grožėjosi instaliacijomis.
Vakare susirinkusiųjų prie Baltojo tilto scenos laukia šaltibarštiškiausio kostiumo konkursas, kuriame šventės svečiai varžysis dėl ryškiausio rožinio įvaizdžio titulo. Vėliau renginiai persikels į Rotušės aikštę – čia 20 val. prasidės koncertas.
Šaltibarščių festivalis tęsis ir sekmadienį. Anot organizatorių, paskutinę festivalio dieną prie Baltojo tilto vyks ėjimo varžybos, taip pat lankytojai galės dalyvauti šaltibarščių valgymo varžybose, visą dieną veiks ir pagrindinė festivalio erdvė.
Trijų dienų festivalį sekmadienį vainikuos nemokamas koncertas prie Baltojo tilto.