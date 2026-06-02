Matcha, sūri karamelė ar alyvuogių aliejus ant ledų? Receptų kūrėja atskleidė, kokių desertų šiandien norime iš tiesų

Receptų ir vizualinio turinio kūrėja Simona Lubauskaitė sako, kad desertų tendencijos šiandien juda labai aiškia kryptimi – žmonės nori ne tiesiog kažko gardaus, o emocijos, įspūdžio ir skonio, kurio dar nėra patyrę.
„Su visu pasauliu išgyvenome Dubajaus šokolado trendą ir atrodė, kad pistacijos buvo tiesiog visur – desertuose, šokolade, leduose. Bet tai, kas užgriūva tokia didele banga, labai greitai atsibosta, nes gali persivalgyti ne tik tiesiogine šio žodžio prasme, bet ir akimis, vaizdais ir garsais. Visai kitaip yra su alyvuogių aliejaus ir ledų ar šokoladinio muso trendu – jis atėjo po truputį, natūraliau, ir kartu su juo stiprėja umami desertų kryptis, kai juose atsiranda tahini, miso ar net brandinti sūriai“, – sako ji.
Pasak pašnekovės, toks pokytis natūralus. Kai desertas nebėra retenybė ar mažas savaitgalio ritualas, vartotojai tampa reiklesni ir pradeda ieškoti ne tik pažįstamų, bet ir naujų skonių.
„Gyvename pertekliaus laikais, kai desertas beveik visada ranka pasiekiamas. Todėl žmogus natūraliai pradeda ieškoti kažko dar įdomesnio, įspūdingesnio, visiškai neragauto. Bet tuo pačiu matau ir labai stiprų nostalgiškų skonių sugrįžimą – kartais norime ne tik skonio, bet ir emocijos, pažįstamo jausmo“, – pastebi S. Lubauskaitė.
Kai skonis tampa patirtimi
Būtent šią kryptį atspindi desertų gamintojų sprendimai. Naujojoje „Pieno žvaigždžių“ ledų linijoje „PASAKA GELATO“ greta klasikinių skonių atsirado ir modernesni deriniai, atliepiantys šiandienines desertų tendencijas – pavyzdžiui, japoniškos žaliosios arbatos matcha gelato su braškių įdaru ar karamelinis gelato su sūrios karamelės įdaru ir migdolais.
Pasak receptų kūrėjos, viena ryškiausių pastarųjų metų tendencijų – skoniai, kurie turi atliepia tam tikrą gyvenimo būdą ar emocinį kontekstą. Matcha tam yra bene geriausias pavyzdys.
„Matcha tapo savotišku wellness (aktyvaus ir sąmoningo gyvenimo) simboliu. Iš pradžių ji buvo siejama tik su gėrimu ir tam tikru gyvenimo būdu, o vėliau labai natūraliai persikėlė ir į desertus. Kai skonis turi istoriją, emociją ar tam tikrą identitetą, jis įsitvirtina daug stipriau“, – sako ji.
Tačiau geri desertai, anot jos, nebūtinai turi būti sudėtingi. Dažnai įdomiausi deriniai gimsta tada, kai pasirenkami kokybiški ingredientai ir leidžiama sau paeksperimentuoti.
„Su desertais, kaip ir su kitais patiekalais, kartais nereikia labai daug galvoti. Jeigu ingredientai kokybiški, net ir labai paprastas desertas gali būti nuostabus. Ypač jei kalbame apie nekeptus desertus, kuriuose ingredientų skonis atsiskleidžia ypač ryškiai“, – sako S. Lubauskaitė.
Penkios idėjos, kurias verta išbandyti namuose
Jos teigimu, gelato yra itin dėkingas pasirinkimas namų desertams, nes gali būti ne tik valgomas vienas, bet ir tapti pagrindu labai skirtingoms skonio patirtims. Vasarą, kai norisi gaivumo, receptų kūrėja pirmiausia siūlytų rinktis matcha skonio gelato ir derinti jį su šviežiomis braškėmis bei pasiflorų minkštimu. Toks derinys, pasak jos, atrodo įspūdingai, bet nereikalauja sudėtingo pasiruošimo.
„Jeigu norisi įdomesnio rezultato, pasiflorą galima lengvai pabarstyti cukrumi ir šiek tiek karamelizuoti – gausis labai vasariškas, gaivus desertas“, – siūlo ji.
Ieškantiems drąsesnių skonių, S. Lubauskaitė rekomenduoja vanilinį gelato derinti su karamelizuotomis kriaušėmis ir gorgonzolos sūriu. Tai derinys, kuris žaidžia saldumo, sūrumo ir lengvo aitrumo kontrastais, todėl labiausiai tiks tiems, kurie mėgsta netradicinius desertus ir nebijo paragauti ko nors naujo.
„Toks derinys nebūtinai patiks visiems, bet nustebins tikrai. Kartais verta leisti sau išbandyti ir tai, kas iš pirmo žvilgsnio skamba neįprastai“, – sako pašnekovė.
Trečiasis derinys, anot jos, skirtas tiems atvejams, kai norisi greito, bet efektingo deserto. Šokoladinį gelato galima patiekti su kokybišku alyvuogių aliejumi ir Maldon druska – vos keli ingredientai, tačiau rezultatas primena desertą iš modernios kavinės. Saldumas čia susijungia su lengvu sūrumu, o aliejus suteikia papildomo sodrumo.
Kavos mėgėjams receptų kūrėja siūlo paprastą, bet beveik visada pasiteisinantį sprendimą – affogato. Šiam desertui reikėtų pasirinkti karamelinį gelato su sūrios karamelės įdaru ir migdolais, o ant viršaus užpilti espresso puodelį. Taip gelato tampa ne tik desertu, bet ir kavos ritualo dalimi.
Nostalgiškesniems vasaros vakarams S. Lubauskaitė rinktųsi uogų skonius. Vasaros uogų skonio gelato ji siūlo patiekti su plakta grietinėle, morengo gabalėliais, šviežiomis sezoninėmis uogomis ir mėtos lapeliais. Tai gerai pažįstamas derinys, kuris ne tiek stebina, kiek primena vasaros desertus, kurių kartais labiausiai ir norisi.
„Kartais nereikia nieko labai sudėtingo – tiesiog gero pažįstamo skonio, kuris suteikia malonumą“, – šypsosi receptų kūrėja. Būtent tokią patirtį, pasak gamintojų, siekta sukurti ir naujoje „PASAKA GELATO“ linijoje, kuri žymi naują etapą „Pieno žvaigždžių“ desertų asortimente. Produktas buvo kuriamas ne vienerius metus – ieškota ne tik naujų skonių, bet ir tikro gelato pojūčio, kuris prasideda nuo tekstūros ir baigiasi su paskutiniu kąsniu.
Naujojoje „PASAKA GELATO“ linijoje pristatomi šeši skoniai – nuo klasikinių vanilinių ir šokoladinių iki sodresnių ar netikėtesnių derinių: vaniliniai, šokoladiniai, vaniliniai su aviečių įdaru ir jogurtiniu glaistu su aviečių gabaliukais, karameliniai su sūrios karamelės įdaru ir pieninio šokolado skonio glaistu su migdolais, japoniškos žaliosios arbatos matcha su braškių įdaru bei vasaros uogų skonio gelato su raudonųjų serbentų ir spanguolių įdaru.