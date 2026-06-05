„Paupio turgaus“ penkmetį pasitinkant: beveik 7 mln. lankytojų ir įspūdingas festivalis

Lyginant pirmuosius veiklos metus su 2025 m., metinė operatorių apyvarta augo daugiau nei 1,1 mln. eurų. Ūgtelėjo ir lankytojų srautai: jei per 2022 m. turguje apsilankė 1,23 mln. žmonių, tai 2025 m. šis skaičius išaugo iki 1,37 mln.
„Šis penkmetis tapo tikru verslo modelio atsparumo testu – veiklą pradėjome pandemijos suvaržymų fone, vėliau teko naviguoti per įvairias ekonomines turbulencijas: karo Ukrainoje poveikį, dviženklę infliaciją, mokestinius pakeitimus ar pastaruoju metu vykstančią degalų kainų krizę.
Tai, kad net ir tokio neapibrėžtumo sąlygomis sugebėjome auginti apyvartą ir lankytojų srautus, rodo, jog mūsų verslo strategija orientuotis į lanksčius sprendimus ir bendruomenės telkimą pasiteisino“, – teigia „Darnu Group“ restoranų veiklos ir plėtros vadovė Anželika Šiško.
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Receptas – universalumas ir greita reakcija
Anot turgaus atstovės, esminė priežastis, lėmusi augimą, buvo greita ir drąsi reakcija į lankytojų poreikius, kuri kartu natūraliai išsigrynino veiklos modelį visiškai atsisakant prekybos taškų, vietoje kurių buvo suformuota didesnė restoranų pasiūla bei papildomos erdvės augantiems svečių srautams, privačių renginių poreikiui.
Kalbėdama apie restoranus, ji teigia, jog itin siauro koncepto, pavyzdžiui, vienu ar keliais produktais paremtos maitinimo vietos ilgalaikėje perspektyvoje dėmesio nesulaukė, todėl visuomet buvo orientuojamasi į universalius ir lankytojų pamėgtus skonius – Italijos, Ispanijos, Meksikos, Sakartvelo, Azijos, Lietuvos virtuves.
„Einant metams pokyčių buvo įvairių, tačiau restoranų rotacija išliko palyginti nedidelė – iki vieno, dviejų per metus. Populiariausių virtuvių bazę visuomet išlaikėme, tačiau, norėdami atnešti naujovių, pasilikdavome erdvės eksperimentams arba mūsų pačių maitinimo verslų plėtrai. Pastarieji keli pavyzdžiai – nauji meksikiečių ir italų restoranai „Padrė duos pipirų“ bei „Mamma Rossa“, sėkmingai papildę čia veikiančios mūsų „Lipskio alinės“, centrinio baro ir lietuviškos virtuvės restorano „Burna House“ gretas“, – sako turgaus vadovė.
Renginių svarba ir penkmečio kulminacija – „Paupys fest“
Jos teigimu, „Paupio turgus“ nuo pat atidarymo 2021–aisiais siekė būti ne tik maisto erdve, bet ir bendruomenės susibūrimo vieta. Per šiuos metus čia vyko įvairaus formato renginiai: nemokamų muzikinių vakarų ciklas „Paupio ritmai turguje“, LRT OPUS festivalis, maisto degustacijos, kino vakarai, augintinių renginiai, žinomų atlikėjų koncertai ir kiti.
„Čia vykstantys renginiai tapo neatsiejama mūsų DNR dalimi – jų per metus čia suorganizuojame mažiausiai 20. Renginiai suteikia ne tik didelį impulsą erdvės gyvybingumui, bet ir buria lojalių lankytojų ratą. Būtent su juo šiemet norime atšvęsti ir paminėti mūsų jubiliejų organizuojamame dviejų dienų festivalyje „Paupys fest“, tapsiančiu ryškiausia ne tik šių, bet ir viso penkmečio veiklos kulminacija“, – sako ji.
Įspūdingas renginys vyks birželio 20–21 dienomis Paupio rajone – į jį visi šalies gyventojai kviečiami nemokamai. Išskirtinėje programoje – net kelių Lietuvoje itin populiarių atlikėjų pasirodymai, šokiai, vaišės, ekskursijos bei kitos pramogos ir patirtys tiek mažiems, tiek dideliems.
Detali programa bus detaliau pristatyta artėjant renginiui.
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