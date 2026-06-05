Paskelbtas naujausias „Michelin“ sąrašas: žvaigždes šiemet pelnė 5 Lietuvos restoranai

Lietuvos restoranus vertinę „Michelin“ ekspertai žvaigždes šiais metais skyrė „Deep Roots“, „Red Brick“, „Demo“, „Džiaugsmas“ ir „Nineteen18“ restoranams.
Už geriausią kainos ir kokybės santykį skiriamas „Bib Gourmand“ apdovanojimas atiteko „Pievos“, „Augustin“, „B‘ARN Bistro“, „El Gato Negro“, „14Horses“, „Gaspar‘s“, „Le Travi“ ir „Nüman“ restoranams.
Visą „Michelin“ Lietuvoje rekomenduojamų vietų sąrašą sudaro 31 restoranas, iš kurių 8 naujai įtraukti į sąrašą: „Buff On“, „Elēno“, „Monist“, „OMAKASE by Vaidas Užgerys“, „Palanga“, „Saint-Malo“, „SIJA“, „Skóg“, „Alba Bistro“, „Amandus“, „Apvalaus Stalo Klubas“, „Arrivée“, „Da Antonio“, „DIA“, „Elven“, „Ertlio Namas“, „Fabrikėlis“, „Farmer & The Ocean“, „HeJi“, „Justa Pasta“, „Kristoforas“, „Momo Grill“, „monai“, „Monte Pacis“, „MOTÍF“, „PACAI Restaurant“, „Protėviai“, „Somm“, „Stebuklai“, „Stikliai“ ir „Uoksas“.
„Geriausias“ Vilniuje: nuo „Michelin“ gido įvertintų patirčių iki kūrybinių iššūkių
Taip pat šiandien buvo paskelbti ir specialieji „Michelin“ įvertinimai. Jaunojo šefo apdovanojimas skirtas Ignui Damanskui iš restorano „Red Brick“, geriausiu someljė pripažintas Ignatij Semionov iš „Saint-Malo“, apdovanojimu už aptarnavimą įvertintas Paulius Žekonis iš „Nüman“, o metų atidarymo apdovanojimą ekspertai skyrė Rokui Vasiliauskui ir restoranui „SIJA“.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ministras Edvinas Grikšas pažymi, kad valstybės investicijos į turizmo ir svetingumo sektoriaus reprezentaciją atsiperka su kaupu – tampame matomi kaip moderni, drąsi ir gurmanus iš viso pasaulio traukianti šalis.
„Lietuvos gastronomijos kultūra jau kurį laiką išgyvena tikrą proveržį, o trečiasis „Michelin“ gido leidimas yra dar vienas tvirtas įrodymas, kad mūsų šefų talentas bei meistriškumas atitinka aukščiausius pasaulinius standartus.
Noriu padėkoti visiems į „Michelin“ gidą patekusiems restoranams, kadangi jie ne tik kuria unikalias patirtis savo svečiams, bet ir prisideda prie gastronominio turizmo augimo ir stiprina valstybės ekonominį potencialą“, – sako E. Grikšas.
Susiję straipsniai
Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ vadovė Olga Gončarova pabrėžia, kad trečiasis „MICHELIN Guide Lithuania“ leidimas vainikuoja itin aktyvų ir sėkmingą Lietuvos gastronomijos etapą.
„Šie metai Lietuvos gastronomijai yra išskirtiniai. Neseniai mūsų šalies kulinarinį potencialą aukštai įvertino įtakingo Europos žurnalo „Falstaff“ ekspertai, o mūsų šefų komanda pirmą kartą istorijoje prestižiniame „Bocuse d’Or“ konkurse dalyvavo tarp elitinių tarp pasaulio kulinarijos elito. Taip pat neseniai praūžęs „Baltic Gastro Summit“ dar kartą įrodė, kad Lietuva tampa svarbia diskusijų apie ateities restoranus ir visą svetingumo sektorių platforma. Na, o trečiasis „Michelin“ gidas – tai nuoseklaus visos bendruomenės darbo viršūnė“, – teigia O. Gončarova.
Ji atkreipia dėmesį, kad tyrimai rodo, jog net šeši iš dešimties keliautojų yra linkę pratęsti savo viešnagę šalyje, jei joje yra „Michelin“ įvertintų vietų, todėl šiandien gauti įvertinimai yra galingas įrankis, leidžiantis garsiai ir užtikrintai pasakoti pasauliui apie unikalų Lietuvos skonį bei kuriamą svetingumo kultūrą.
Šių metų „MICHELIN Guide Lithuania“ pristatymą vainikuos iškilmingas vakaras naujoje Vilniaus geležinkelio stoties „Saulės salėje“. Renginys „Exclusive Celebration: Welcoming the Third Selection“ suburs geriausius šalies šefus, restoranų savininkus, maisto kritikus bei užsienio svečius.
Visą „MICHELIN Guide Lithuania 2026“ restoranų sąrašą ir išsamias inspektorių apžvalgas bus galima rasti oficialioje „MICHELIN Guide“ svetainėje bei programėlėje.