„Michelin“ įvertinti restoranai: vieni pastebėti vos po kelių mėnesių, kiti jau taikosi į dvi žvaigždes

Renginys „Exclusive Celebration: Welcoming the Third Selection“ subūrė geriausius šalies šefus, restoranų savininkus, maisto kritikus bei užsienio svečius.
„Michelin“ žvaigždes pelnė 5 Lietuvos restoranai
Visame pasaulyje aukščiausio profesionalumo ženklu pripažįstamas „Michelin“ žvaigždes šiemet pelnė 5 Lietuvos restoranai, o iš viso į prestižinį gidą įtraukti 44 restoranai – 7 daugiau nei pernai.
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Lietuvos restoranus vertinę „Michelin“ ekspertai žvaigždes šiais metais skyrė „Deep Roots“, „Red Brick“, „Demo“, „Džiaugsmas“ ir „Nineteen18“ restoranams.
Tik prieš porą mėnesių duris atvėrusio restorano „Deep Roots“ įkūrėjas Andrius Kubilius naujienų portalui Lrytas prisipažino, kad šiais metais pelnyti „Michelin“ žvaigždę buvo ypač netikėta staigmena.
„Bandėm vengti šiais metais prognozių, nes atsidarėm tik prieš du mėnesius. Todėl buvo labai sudėtinga kažką prognizuoti. Sakėm, šiuos metus praleiskime tyliai ramiai ir tada pažiūrėkime, ką atneš kiti metai. Panašu, kad tie metai atėjo greičiau nei mes planavome, – juokėsi „Michelin Guide“ atrastas A. Kubilius. – Mes atsiprašom.“
„Michelin“ žvaigždę sėkmingai išlaikė ir restoranas „Nineteen18“. Šie metai restoranui buvo kupini permainų. Restoraną palikusio virtuvės šefo Andriaus Kubiliaus vairą perėmė Vita Bartininkaitė, pernai į sceną kopusi atsiimti žvaigždės su restorano „Pas mus“ komanda.
Pasak jos, su kiekvienu „Michelin“ įvertinimu susidomėjimas restoranais tik kyla, žvaigžutės ir įvertinimai atkreipia klientų dėmesį.
Pernai metais „Michelin“ Žaliąją žvaigždę pelnęs restoranas „Red Brick“ šiais metais buvo apdovanotas „Michelin“ žvaigžde. Virtuvės šefas džiaugėsi, kad šiais metais užsitikrino tikrąją žvaigždę ir sėkmingai kopia į viršų.
„Po pernai metų įvertinimo padaugėjo atvykstančių lankytojų. Vilniuje gal nesijaučia, bet mes įsikūrę Radiškyje (Ukmergės raj.), todėl labai džiaugiamės, kad žmonės domisi ir mus atranda“, – naujienų portalui Lrytas pasakojo Ignas Damanskas, tąvakar pelnęs ir Jaunojo šefo apdovanojimą.
„Michelin“ žvaigžde jau trečius metus įvertintas Vilniuje įsikūręs „Demo“, kurio virtuvės šefas ir savininkas Tadas Eidukevičius, džiaugėsi savo nuosekliu darbu.
„Manau, kad šiais metais pavyko labai kilstelėti kokybę ir tikimės, kad šie metai bus dar įdomesni“, – Lrytas sakė T. Eidukevičius. Šefas prisipažino, kad kitąmet su restoranu sieks dviejų „Michelin“ žvaigdžių statuso. – Viena nebe naujiena, reikia eiti toliau.“
Paskelbti specialieji „Michelin“ įvertinimai
Už geriausią kainos ir kokybės santykį skiriamas „Bib Gourmand“ apdovanojimas atiteko „Pievos“, „Augustin“, „B‘ARN Bistro“, „El Gato Negro“, „14Horses“, „Gaspar‘s“, „Le Travi“ ir „Nüman“ restoranams.
Visą „Michelin“ Lietuvoje rekomenduojamų vietų sąrašą sudaro 31 restoranas, iš kurių 8 naujai įtraukti į sąrašą: „Buff On“, „Elēno“, „Monist“, „OMAKASE by Vaidas Užgerys“, „Palanga“, „Saint-Malo“, „SIJA“, „Skóg“, „Alba Bistro“, „Amandus“, „Apvalaus Stalo Klubas“, „Arrivée“, „Da Antonio“, „DIA“, „Elven“, „Ertlio Namas“, „Fabrikėlis“, „Farmer & The Ocean“, „HeJi“, „Justa Pasta“, „Kristoforas“, „Momo Grill“, „monai“, „Monte Pacis“, „MOTÍF“, „PACAI Restaurant“, „Protėviai“, „Somm“, „Stebuklai“, „Stikliai“ ir „Uoksas“.
Taip pat buvo paskelbti ir specialieji „Michelin“ įvertinimai. Jaunojo šefo apdovanojimas skirtas Ignui Damanskui iš restorano „Red Brick“, geriausiu someljė pripažintas Ignatij Semionov iš „Saint-Malo“, apdovanojimu už aptarnavimą įvertintas Paulius Žekonis iš „Nüman“, o metų atidarymo apdovanojimą ekspertai skyrė Rokui Vasiliauskui ir restoranui „SIJA“.
„Michelin“ inspektoriai vertina anonimiškai
Visame pasaulyje žinomą restoranų gidą 1900 m. sukūrė padangų bendrovė „Michelin“, siekdama paskatinti keliones automobiliais. Nuo to laiko gido rengėjai lieka ištikimi savo misijai: atrasti kulinarinių kelionių paskirties vietas, nukreipti keliautojus ir gurmanus į geriausius restoranus, skleisti žinią apie skirtingų šalių virtuves ir skatinti žmones keliauti.
„Michelin“ gidas vertina atrinktus restoranus naudodamas išsamią įvertinimų sistemą. Žinomiausias jų – „Michelin“ žvaigždutės, skiriamos ypatingus skonio potyrius užtikrinantiems restoranams. Kaip yra sakiusi „Michelin“ komunikacijos vadovė Elizabeth Boucher-Anselin, „Michelin“ inspektoriai yra tarptautinė vyrų ir moterų komanda, kurios vienintelis darbas – anonimiškai važiuoti ir įvertinti restoranus. Anonimiškumas būtinas, nes tai svarbu, kad jie gautų tokį patį aptarnavimą, kaip eiliniai klientai. Todėl jie net apmoka sąskaitas ir apsimeta paprastais svečiais.
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