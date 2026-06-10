Iš Australijos sugrįžusi Ema Palangoje tieks pirmą tokią Lietuvoje kavą ir arbatą

Palangoje įvyko pirmoji artimesnė Emos pažintis su kava – baigusi mokyklą, kelerias vasaras dirbo padavėja, administratore, barista. Per šį laiką taip pamilo miestą, jo gamtą ir žmones, kad būtent čia vasarą vaišins Lietuvoje dar niekur neragauta vietnamietiška kava, japoniška hōjicha arbata ir australiškais sumuštinukais.
Australijoje kava yra reiškinys
Pasak Emos, kava Australijoje nėra tik kava, o gauti baristos darbą yra sudėtinga.
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„Ten kavos kultūra labai aukšto lygio, tai prilygsta menui. Kad leistų tiekti kavą, prireikė intensyvių dviejų mėnesių mokymų. Kiekvienas kavos puodelis ruošiamas laikantis griežtos disciplinos, kaskart jis turi pavykti lygiai toks pat, tiesiog tobulas“, – sako E. Sparnauskytė.
Pradėjus mokytis kavos teorijos, praktikos, technikos, mergina suprato ne tik kokią įtaką žmogaus nuotaikai turi geras ar prastas kavos puodelis, bet ir kaip Australijoje skiriasi kavos gėrimo procesas – jis visai kitoks nei įprasta mūsų šalyje.
„Kai Australijoje žmogus ateina išgerti kavos, jis nori bendrauti, susipažinti. Žmonės yra lojalūs savo kavos vietai, jie žino baristos vardą, istoriją, iš kur tu esi. Kaskart atėję nuoširdžiai domisi, kokių naujienų turi, kaip tau sekasi. Atsigerti kavos žmonės ateina tarsi į pasimatymą su draugu. Daugelis klientų iš tikrųjų tapo draugais, su kuriais leisdavau laisvalaikį“, – pasakoja Ema.
Iš pradžių Emą tai šokiravo, buvo sunku laisvai kalbėti su kiekvienu atėjusiu svečiu. Tačiau ilgainiui tapo vertinga patirtimi – praplėtė ribas, suteikė daugiau drąsos, ekstravertiškumo.
„Būtent tokia kultūra noriu užkrėsti Palangoje. Norėčiau, kad kiekvienas, kuris ateis į svečius savo rytą pradėti su mano kava, neskubėtų, mėgautųsi, papasakotų, kas jis, ką veikia Palangoje, pliurptų apie bet ką. Jei ne žinių pilna darbo ir šilta bendravimo su klientais patirtis Australijoje, tikrai nebūčiau taip išlaisvėjusi ir išdrįsusi turėti savo kavinukės“, – atvirauja mergina.
Pirmoji tokia kava ir arbata Lietuvoje
Ema dažnai pasvajodavo, kad būtų smagu turėti savo kavos vietą, tačiau dabar tai nutiko spontaniškai ir bus pirmoji nuosava merginos veikla.
„Mano Palangos „Kavinukas“, kaip ir daugelis geriausių dalykų gyvenime – nutiko neplanuotai. Tai bus mažytė, jauki, palangietiška vietelė labai gražiame, istoriniame kiemelyje“, – džiaugiasi Ema.
Turtinga Emos kelionių patirtis bus jaučiama ir kavos kioskelio meniu – jis taps pirmąja vieta Lietuvoje, kur bus galima paragauti išskirtinių skonių.
„Pirmoji vaišinsiu japoniška hōjicha arbata. Tai skrudinti matcha lapeliai. Jie skrudinami tol, kol išnyksta kofeinas ir palengvėja arbatos skonis. Jis tampa švelnus, riešutinis ir labai įdomus. Taip pat bus galima paragauti vietnamietiškos salted coffee. Tai juoda, stipri, saldi kava, su sūriu kremu kavos viršuje. Vietname labai populiarios įvairiausios kavos su kremais, ši man paliko didžiausią įspūdį, nes turi labai daug skonio. Kavinė, kurioje dirbau Australijoje, taip pat gamino ir lengvus užkandžius. Būtent iš ten parsivežu keletą ypatingų receptų, pagal kuriuos gaminsiu sumuštinius“, – apetitą žadina Ema.
Australijoje Ema dirbo naujai atsidarančioje kavinėje, todėl matė visą verslo kūrimo procesą. Su kavinės savininku mergina šiltus ryšius išlaiko ir dabar: jis džiaugiasi, palaiko ir nemažai konsultavo kavinukės atidarymo, receptų klausimais.
Šalia išskirtinių ir Lietuvoje dar neragautų skonių, bus galima vaišintis ir klasikiniais.
„Žinoma turėsiu ir visas standartines, pieniškas kavas. Tačiau pagal visas kavos ruošimo taisykles, kurių išmokau užsienyje, virsiu rūšinę, filtrinę kavą iš įvairių regionų. Noriu suteikti galimybę kiekvienam pagal tai, kokią kavą – karčią, rūgščią ar saldžią – mėgsta, atrasti, kaip, priklausomai nuo regiono, auginimo ir skrudinimo, ragaujant atsiskleidžia visai kitokios skonio natos. Nuo pomidorų, iki serbentų, nuo šokolado iki karamelės. Nekantrauju rengti degustacijas ir su visais pabendrauti“, – į svečius kviečia Ema Sparnauskytė.
Emos kavos kioskelis „Kavinukas“ įsikūręs Palangoje, Vytauto g. 84, „Rąžė“ kiemelyje.
Kavos kiemelis visą vasarą nuo pirmadienio iki penktadienio dirbs 7:30–16 val., o šeštadieniais ir sekmadieniais 8–16 val.
Naujas istorinių Palangos vietų gyvenimas
„Rąžė“ ir „Naglis“ – tai atstatytos ir naujam gyvenimui prikeltos istorinės Palangos vietos. Sezono metu „Rąžė“ ir „Naglis“ svečių laukia kasdien: rytą čia galima pradėti gardžia kava, pavalgyti vienoje iš keturių maisto zonos vietų, sekmadieniais vyks blusturgiai ir vintažo turgūs, vietos kūrėjų mugės. Atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up comedy renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato ir tattoo pop-up įvykių, o vakarais – elektroninės muzikos.
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