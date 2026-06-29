Jauni žmonės keičia gėrimų rinkos taisykles

„MV GROUP Distribution LT“ užsakymu tyrimų bendrovės „Norstat“ atlikta reprezentatyvi šalies gyventojų apklausa parodė, kad beveik trečdalis jaunų žmonių dažnai arba labai dažnai renkasi nealkoholines tokių gėrimų kaip alus, sidras ar vynas alternatyvas. Tuo metu vyriausių respondentų grupėje taip elgiasi tik maždaug kas dešimtas apklaustasis.
Tik 14 proc. 21–29 amžiaus respondentų nurodė niekada nesvarstantys nealkoholinių gėrimų kaip alternatyvos laisvalaikiui ar atsigaivinimui. Tarp 60–74 metų amžiaus gyventojų tokių buvo net 35 proc. – jie teigė šiltuoju metų laiku niekada nesirenkantys nealkoholinių gėrimų.
Kaip teigia „MV GROUP Distribution LT“ rinkodaros direktorė Baltijos šalims ir Lenkijai Aurinta Savickaitė, šie rezultatai rodo aiškią kartų takoskyrą.
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„Jaunajai kartai nealkoholiniai gėrimai jau tapo įprastu pasirinkimu, o vyresni vartotojai juos vis dar dažniau vertina kaip išimtį ar alternatyvą ypatingomis progomis. Apklausoje atsispindi ir pasaulinės tendencijos. Matome ne tiesiog besikeičiančius kategorijų skaičius, bet lūžį mąstyme. Pasirinkimas gyventi aktyviau, daugiau dėmesio skirti sveikatai, mitybai, taigi ir gėrimų vartojimo įpročiams, lemia, kad jauniems žmonėms nealkoholiniai gėrimai nebėra vien alternatyva, bet įprastas ir gana dažnas pasirinkimas. Tikėtina, kad ši tendencija ateityje dar stiprės – būtent ši karta netrukus taps pagrindine ekonomine jėga, o jos pasirinkimai formuos vartojimo tendencijas“, – sako A. Savickaitė.
Apie 20 proc. 40–50 metų amžiaus vartotojų nealkoholinius gėrimus kaip pagrindinę alternatyvą renkasi rečiau, tačiau tai ženklas, kad ši kategorija jau yra jų akiratyje. Net du trečdaliai respondentų teigė nealkoholinius gėrimus besirenkantys bent kartais.
Moterys labiau linkusios eksperimentuoti
Visose amžiaus grupėse populiariausiu išlieka nealkoholinis alus. Maždaug trečdalis respondentų jį įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą. Vis dėlto jauniausia vartotojų grupė (21–29 m.) patvirtina savo eksperimentuojančios kartos reputaciją gana dažnai rinkdamasi nealkoholinius kokteilius ir sidrą – juos atitinkamai rinkosi 26 ir 17 proc. respondentų.
Apklausa taip pat atskleidė ryškius lyčių skirtumus. Tarp vyrų nealkoholinis alus neturėjo konkurentų – jį kaip pirmąjį pasirinkimą įvardijo beveik pusė apklaustųjų. Tuo metu tarp moterų jo populiarumas gerokai mažesnis – jį rinkosi maždaug kas ketvirta respondentė.
„Vyrų pasirinkimą grįsčiau susiformavusiomis tradicijomis ir ištikimybe alaus skoniui. Moterys dažniau smalsauja ir nevengia išbandyti skirtingų kategorijų gėrimų. Iš duomenų matome, kad moterims nealkoholinis alus įdomus bene tiek pat, kiek ir nealkoholiniai kokteiliai. Abu variantus rinkosi maždaug kas ketvirta apklaustoji. Lyčių skirtumai dar labiau išryškėja kitose kategorijose. Nealkoholinį sidrą ir vyną moterys rinkosi maždaug dukart dažniau nei vyrai, o nealkoholinį putojantį vyną – net keturis kartus dažniau“, – komentuoja A. Savickaitė.
Ieškantys plataus lietuviškų nealkoholinių gėrimų pasirinkimo laukiami „Gubernija.Alaus kronikos“ parduotuvėse Vilniuje ir Šiauliuose. Parduotuvių asortimente vartotojų jau pamėgti nealkoholiniai kokteiliai „MIX“, nealkoholinis sidras „Tinginio pantis“, „Gubernija Extra nealkoholinis“ alus, putojantis vynas „ALITA Classic“ ar iš lietuviškų vaisių Anykščiuose gaminamas nealkoholinis vynas „VORUTA“.
Vos per metus – dviženklis augimas
Kintančius vartotojų pasirinkimus jaučia ir prekybininkai. Specializuotų gėrimų parduotuvių tinklo „Bottlery“ duomenimis, per pirmuosius keturis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, nealkoholinių gėrimų pardavimai apyvartos požiūriu išaugo net 60 proc.
Kai kurių kategorijų augimas buvo dar spartesnis. Nealkoholinių ramiųjų vynų pardavimai padidėjo 65 proc., o putojančių vynų – net 85 proc. Šių metų populiariausi – putojantis nealkoholinis vynas „Codorniu“ ir „HOLA Barcelona“.
„Nealkoholinių gėrimų kategorijos spartus augimas be abejonės leidžia daryti prielaidą, jog būtent jauni žmonės keičia ir bendrą gėrimų pardavimų dinamiką. Būdami dėmesingi savo gyvenimo būdui, pasirinkimams jaunuoliai ne tiesiog domisi naujovėmis, bet grįžta ir pakartotinai sąmoningai renkasi šiuos gėrimus“, – sako „MV GROUP Distribution LT“ mažmeninės ir elektroninės prekybos vadovė Kristina Žižova.
Pasak prekybininkų atstovės, apklausos rezultatai sutampa su pardavimų tendencijomis. Jei prieš kelerius metus nealkoholinis alus buvo beveik vienintelis ryškesnis šios kategorijos pasirinkimas, šiandien pirkėjai vis dažniau renkasi ir nealkoholinius vynus bei kokteilius. Tai aiškiai atsispindi ir sparčiai augančiuose šių kategorijų pardavimuose – vien baltojo nealkoholinio vyno pardavimai per metus išaugo dvigubai.
„MV GROUP Distribution LT“ asortimentą papildė ir „JP. Chenet“, „LaCheteau“ ir „La Baume“ nealkoholiniais gėrimais. Šių gėrimų gamintojai „Les Grands Chais de France“ jau dabar didina investicijas į nealkoholinių gėrimų gamybą, stebėdami rinkoje vis augančią nealkoholinių gėrimų dalį. „Finsbury“ ir kiti stipriųjų gėrimų gamintojai taip pat skiria dėmesį nealkoholiniams gėrimams ir pasiūlė kokteiliams skirtas gėrimų versijas.
Pildo gėrimų asortimentą
Stengiantis patenkinti augantį poreikį ir vartotojų smalsumą, „MV GROUP Distribution LT“ šiemet išplėtė savo nealkoholinių gėrimų asortimentą, kurį galima įsigyti ir „Bottlery“ tinkle.
Lietuvos vartotojams pristatyta žinomų ir įvertintų Vokietijos gamintojų „Jorg Geiger“ ir „Klonne null“ produkcija, kuri apima plačią putojančių ir ramaus vyno kolekciją. Tarp populiariausių ramaus vyno alternatyvų išlieka gerai žinomi prekės ženklai „La Baume“ ir „Doppio Passo“, o ieškantiems naujų skonių siūlomi ir nealkoholiniai stiprieji gėrimai – tekila, džinas bei romas iš Belgijos gamintojo „Niets Co“.
Putojančių arbatų kategorija taip pat turi ištikimų gerbėjų ratą. Jau ne vienus metus asortimente esančios „Bottlery by Acala“ putojančios arbatos, įkvėptos vyno ir populiarių kokteilių skonių, šiuo metu yra populiariausias ir perkamiausias putojančių arbatų prekės ženklas tinkle.
Ypač sparčiai augant nealkoholinio putojančio vyno kategorijai, rinkai pristatoma vis daugiau naujų formatų ir skonių. Patogus naujasis „Codorníu Zero“ formatas 250 ml skardinėse – gaivus, vaisiškas ir lengvai pritaikomas vasaros renginiams bei šventėms.
Daugiau nei 470 metų istoriją skaičiuojanti Ispanijos vyninė „Codorníu“ šį nealkoholinį putojantį vyną gamina iš tradicinių „cava“ vynuogių veislių, o alkoholis pašalinamas taikant žemos temperatūros vakuuminės distiliacijos technologiją, leidžiančią išsaugoti natūralų skonį ir aromatus. Visa „cava“ produkcija gaminama iš 100 % ekologiškų vynuogių, skiriant dėmesio tvarumui.