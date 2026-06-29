Nuo tofu iki augalinių dešrelių: kaip gaminami „Lidl“ augaliniai produktai?

„Vis daugiau žmonių šiandien sąmoningai domisi tuo, ką deda į savo lėkštę, todėl natūralu, kad kartu kyla ir klausimų apie augalinius mėsos pakaitalus. Ši produktų kategorija sparčiai plečiasi – nuo klasikinių tofu ar humuso iki įvairių augalinių mėsos alternatyvų, tokių kaip augalinis faršas, kepsniai ar dešrelės.
Tai leidžia lengvai įtraukti augalinius patiekalus į kasdienę mitybą ir atrasti naujus skonius ne tik veganams ar vegetarams, bet ir visiems, kurie nori paįvairinti savo racioną ar dažniau rinktis augalinės kilmės produktus“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė Monika Anilionė.
Nuo pupelės iki produkto
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Augalinių produktų įvairovė nuolat plečiasi, tačiau daugelis jų gaminami iš gerai pažįstamų ingredientų, tokių kaip soja, žirniai, pupelės ar kiti augaliniai baltymų šaltiniai, todėl jų gamybos procesas yra aiškus ir nesudėtingas.
Vienas geriausiai žinomų pavyzdžių – tofu. Tai ne naujovė, o daugiau nei 2 tūkst. metų Azijoje gaminamas produktas. Jo gamybos procesas primena sūrio: iš sojų pupelių išgaunamas pienas, kuris vėliau sutraukiamas naudojant mineralines druskas, pavyzdžiui, kalcio ar magnio, ir suformuojamas į bloką.
„Šiandien šalia tradicinių augalinių produktų matome ir modernesnius sprendimus – augalinius „kepsnius“, faršą ar dešreles, kurie savo išvaizda ir tekstūra primena mėsą, tačiau jų pagrindas išlieka paprastas ir aiškus: augaliniai baltymai, dažniausiai iš sojų, žirnių ar kviečių. Šiems baltymams specialių procesų metu, veikiant temperatūrai, slėgiui ir drėgmei, suteikiama pluoštinė struktūra, būdinga mėsai. Tai leidžia sukurti produktus, kurie ne tik atrodo panašiai, bet ir kepant ar troškinant kinta panašiai kaip įprasta mėsa, kartu išlaikydami augalinę kilmę ir maistingą sudėtį“, – teigia M. Anilionė.
Skonis prasideda virtuvėje
Augaliniai produktai pasižymi neutraliu skoniu, būtent ši savybė tampa jų privalumu. Pavyzdžiui, tofu lengvai sugeria marinatus, prieskonius ar padažus, todėl gali tapti tiek azijietiško patiekalo dalimi, tiek keptu traškiu užkandžiu ar net desertų ingredientu.
„Augalinių produktų universalumas yra viena didžiausių jų stiprybių – jie leidžia lengvai eksperimentuoti virtuvėje ir pritaikyti pažįstamus receptus. Pavyzdžiui, „Vemondo“ asortimente esantys produktai, nuo tofu iki augalinių mėsos alternatyvų, sukurti taip, kad būtų patogūs naudoti kasdien ir lengvai prisitaikytų prie skirtingų skonių bei gaminimo būdų“, – pažymi „Lidl Lietuva“ tvarumo vadovė.
Ji priduria, kad šių produktų tekstūra sukurta taip, kad gaminimo metu produktai išlaikytų sultingumą ir kartu gerai sugertų skonines medžiagas. Kepant jie gali įgauti traškią išorę, o troškinant – minkštą, mėsai būdingą tekstūrą, todėl galutinis rezultatas pirmiausia priklauso nuo pasirinkto paruošimo būdo.
Įprasta sudėtis
Pavyzdžiui, „Vemondo“ veganiško kepsnio ingredientų sąrašas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti ilgesnis, tačiau didžiąją šio produkto dalį sudaro vanduo ir augaliniai baltymai – kviečiai, žirniai bei pupos. Tai – pagrindiniai augaliniai baltymų šaltiniai, suteikiantys produktui sotumo bei mėsai artimą struktūrą. Aliejus naudojamas sultingumui ir tekstūrai išgauti, o krakmolas ir augalinė ląsteliena padeda suformuoti vientisą konsistenciją.
Spalvai ir skoniui pasitelkiami augaliniai ekstraktai, pavyzdžiui, burokėlių sulčių koncentratas ar salyklo ekstraktas – jie padeda sukurti natūralesnę, įprastai mėsai būdingą vaizdą kepant. Marinatas, sudarytas iš vandens, aliejaus, prieskonių ir acto, suteikia papildomo skonio bei aromato.
„Svarbiausia suprasti, kad kiekvienas ingredientas turi savo paskirtį – nuo tekstūros iki skonio išgavimo. „Vemondo“ produktų sudėtys sudaromos taip, kad jos būtų kuo aiškesnės vartotojui, o patys produktai lengvai pritaikomi kasdienėje mityboje. Tokiu būdu net ir sudėtingiau atrodantis sudedamųjų dalių sąrašas iš esmės susideda iš gerai pažįstamų komponentų, kurie kartu sukuria vartotojams įprastą skonį ir patirtį, tik augalinės kilmės pagrindu“, – tvirtina M. Anilionė.
Ji priduria, kad daugelis „Vemondo“ produktų yra papildomai žymimi kaip ekologiški, o tai reiškia, kad jų žaliavos užaugintos nenaudojant sintetinių pesticidų ar cheminių trąšų. Be to, šios linijos gaminiai yra sertifikuoti tarptautiniu „V-Label“ ženklu, garantuojančiu produkto veganiškumą ar vegetariškumą.
Platų augalinių produktų asortimentą galite įsigyti 86 „Lidl“ parduotuvės 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.