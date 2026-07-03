Aludaris atskleidė, kaip gimsta nauji receptai: šis amatas seniai peržengė tradicines ribas

Artėjant Tarptautinei aludarių dienai, „Volfas Engelman“ praveria aludarystės užkulisių duris ir kviečia pažvelgti į procesus, kurie dažniausiai lieka nematomi vartotojams. Kaip ir kasmet, bendrovė šiai šventei ruošia riboto leidimo produktų liniją, kurios ruošimas pareikalauja mėnesių nematomo kruopštaus kūrybinio ir technologinio darbo.
Receptą tenka keisti ir dešimtis kartų
Pasak įmonės aludario G. Valančiaus, kiekvieno naujo riboto leidimo produkto idėjos realizavimas prasideda nuo tikslių skaičiavimų – nustatomas pageidaujamas stiprumas, kartumas, rūgštingumas, salyklo ir apynių santykis bei kiti parametrai.
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Iki tol aludariai semiasi idėjų naujiems produktams – lankosi tarptautinių kraftinių gėrimų festivaliuose, konferencijose, seka pasaulines tendencijas, tenka net praleisti nemažai laiko skaitant profesinę literatūrą.
„Naujų produktų kūrimas prasideda nuo bendrų kūrybinių diskusijų. Jose dalyvauja ne tik aludariai, bet ir rinkodaros bei prekybos specialistai, kurie padeda įvertinti vartotojų lūkesčius. Didžioji dalis naujų produktų pirmiausia gimsta mažojoje eksperimentinėje darykloje. Tik įsitikinus recepto sėkme ir technologiniu pritaikomumu, jis perkeliamas į didesnės apimties gamybą“, – pasakoja aludaris.
Anot jo, nuo pirmosios idėjos iki galutinio produkto gali praeiti pusmetis. Tiek laiko reikia žaliavų tiekimui, technologiniams bandymams, degustacijoms ir receptūros korekcijoms. Visgi, pasitaiko, kad kai kurių produktų kūrimas užtrunka net ir kelerius metus.
„Būna, kad receptą keičiame dešimt ar net daugiau kartų, kol pagaliau paragaujame ir suprantame – štai, dabar jau pataikėme ten, kur norėjome. Vienas mūsų populiariausių receptų gimė tik po dvylikos skirtingų bandymų“, – atvirauja G. Valančius.
Vienas svarbiausių etapų kuriant naują receptą yra degustacijos. Pirmiausia produktą vertina patys aludariai, o vėliau prie stalo sėda platesnė degustatorių grupė. Būtent jų vertinimai dažniausiai tampa lemiamu rodikliu, ar gėrimas jau pasirengęs pasiekti vartotojus.
Tarp įdomiausių sukurtų receptų aludaris išskiria kraftinius gėrimus su aitriosiomis paprikomis, zefyrais, klevų sirupu ar net itališkais ledais gelato.
„Kartais idėjos skamba taip neįprastai, kad net patys suabejojame rezultatu, tačiau būtent tokie eksperimentai dažniausiai ir atveda prie didžiausių atradimų. Kai žmonės tai paragauja, supranta, kad šiuolaikinė aludarystė seniai peržengė tradicinių receptų ribas“, – priduria G. Valančius.
Galės išbandyti unikalius skonius
Kasmetinė „Aludarių diena by Volfas Engelman Nealkoholinis“ bendrovei yra viena svarbiausių progų pristatyti naujienas ir tiesiogiai pabendrauti su vartotojais. Šventės metu lankytojai gali ne tik susipažinti su naujais produktais, bet ir išgirsti jų atsiradimo istorijas iš žmonių, kurie dalyvavo kuriant receptus.
Nors kasmet netrūksta drąsių ir netikėtų sprendimų, kuriant naujus produktus didžiausias dėmesys skiriamas skoniui ir kokybei, tikina „Volfas Engelman“ Aludarystės centro koordinatorė Audronė Saulėnienė. Bendrovė siekia pasiūlyti vartotojams įdomius, tačiau subalansuotus skonių derinius, kurie išsiskirtų ne vien savo originalumu.
„Mūsų tikslas nėra šokiruoti vartotojus neįprastais ingredientais ar eksperimentais vien dėl dėmesio. Pirmiausia norime sukurti skanų gėrimą, kurį vartotojai įvertintų ir kuriuo galėtume didžiuotis. Tikime, kad ilgalaikę sėkmę lemia ne vien originali idėja, bet ir produkto kokybė bei jo gebėjimas išlikti aktualiam ilgą laiką“, – sako A. Saulėnienė.
Riboto leidimo kraftinių gėrimų kūrimas suteikia daugiau laisvės eksperimentuoti, tačiau ir čia galioja tam tikros taisyklės. Pasak jos, kiekvienais metais kuriant specialią kolekciją siekiama išlaikyti balansą tarp lengvų gėrimų ir drąsesnių eksperimentų.
Šių metų kolekcija pasiūlys kelionę per skonių kontrastingumą. Mėgstantys lengvumą ir gaivumą galės išbandyti kraftinių gėrimų su citrusinių vaisių natomis, o ieškantys ryškesnių pojūčių – kartesnį, stipriai apyniuotą skonį. Šios vasaros išskirtinumas – desertų gerbėjus pamaloninsianti netikėta itališkų ledų gelato skonio naujiena.
2018-aisiais pradėta puoselėti Aludarių dienos šventė į „Volfas Engelman“ bravoro prieigas Kaune, Kaunakiemio g. 2, sugrįžta liepos 17 d. Nemokamame renginyje lankytojų lauks išskirtinė programa: scenoje pasirodys tokie atlikėjai kaip „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, Saulius Prūsaitis bei vakarėlį užkursiantis DJ Jovani.
Be gausybės gyvos muzikos ir vasariškos atmosferos, svečiai turės unikalią galimybę dalyvauti ekskursijose po gamyklą (būtina išankstinė registracija), degustuoti specialiai šiai progai skirtus riboto leidimo gėrimus bei pasinerti į bendruomenišką šventės šurmulį pačioje miesto širdyje.
aludarisVolfas EngelmanSaulius Prūsaitis
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