Gryname ore viskas gardžiau: naudingi pasiūlymai ir patarimai artėjant piknikui ar grilio vakarėliui

„Kamado Bono“: grilinkite kaip tikri profesionalai!
Vasara neatsiejama nuo vakarų terasoje, savaitgalių sodyboje ir spontaniškų iškylų gamtoje. Dažnam lietuviui ji siejasi ir su grilinimu, nes skanius patiekalus neabejotinai mėgsta visi. Apie kamado kepsnines, kurios mūsų šalyje jau tapo savotišku kultu, plačiau pasakoti, turbūt neverta. Daugelis jau žino, kas yra įžiebtos aistros maistui kaltininkai, kas sukūrė grilistų judėjimą aplink save ir išpopuliarino BBQ kultūrą mūsų šalyje.
„Kamado Bono“ vardas Lietuvoje yra vertinamas už profesionalumą, ilgametę patirtį, žinias, sukauptas pasauliniuose čempionatuose, ir tikėjimą, kad geriausi grilio produktai gimsta tuomet, kai juos kuria žmonės, gyvenantys grilio ritmu kasdien. Visa tai tapo pagrindu didžiausiai šių metų naujienai – naujos kartos kamado kepsninėms.
„Kamado Bono EVO“ – tai grilių serija, net šešerius metus kurta lietuvių grilistų drauge su produkto dizaineriais ir inžinieriais iš užsienio. Taip gimė patentuotos cilindrinės formos kepsninė, užtikrinanti tolygesnį karščio pasiskirstymą ir puikų maisto apskrudimą. Tačiau EVO išsiskiria ne vien unikalia forma.
Tvirta vyrių sistema ir itin lengvai pakeliamas dangtis, patobulintas oro reguliavimas, naujovė rinkoje – „GrillMax“ trijų aukštų kepimo sistema, profesionalų apgalvota ir įvertinta ergonomika, dėmesys kiekvienai detalei leis grilinimo procesą paversti lengvu ir suprantamu kiekvienam. Prie EVO jūs ne dirbsite, o ilsėsitės.
Šios kepsninės sukurtos žmonėms, vertinantiems išskirtinumą, ieškantiems patikimo įrankio, ypatingo patogumo ir solidumo pojūčio. „Kamado Bono EVO“ modelių ieškokite www.KamadoBono.lt ir visoje Lietuvoje! Grilink kaip tai daro profesionalai!
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„Texas Club“ – viskas, ko gali prireikti grilio sezonui
Vasaros skoniai tuo ir žavi, kad kiekvienas mūsų turime savas tradicijas – vieniems tai kepsniai iš kamado kepsninės, kitiems – klasikinis šašlykas, šildantis po saule prie ežero. Kad ir ką nuspręsite kepti, primename, jog geram rezultatui svarbūs ir tinkami įrankiai, nes su jais viskas kur kas paprasčiau.
„Texas Club“ – grilio pasaulyje itin mėgstamas prekės ženklas, kurio asortimente pirmiausia rasite kokybišką medžio anglį. Ją profesionalai jau seniai vežasi į tarptautinius BBQ čempionatus, ji įsikūrusi restoranų vasaros terasose bei grilio entuziastų namuose visoje Lietuvoje. Šalia anglies „Texas Club‘“ produktų sąraše ir įvairiausi grilio įrankiai, nuo žnyplių iki mentelių, iešmai šašlykams, kelių dydžių ketaus indai, kazanai, rūkymo priedai skirtingiems skoniams ir patiekalams, grilio valymo priemonės ir kiti kepimui lauke skirti reikmenys.
Šį sezoną pasirodė ir itin laukta naujiena – kokybiškos šašlykinės, pagamintos iš 3 mm plieno. Storesnės sienelės efektyviau kaupia bei paskirsto šilumą, yra atsparesnės temperatūrų svyravimams ir užtikrina ilgesnį tarnavimo laiką. Trys modeliai pritaikyti skirtingiems kepimo įpročiams: dvi skirtingo dydžio klasikinės šašlykinės mėgstantiems kūrenti malkomis ir viena su dangčiu, termometru bei oro sklendėmis tiems, kurie nori daugiau temperatūros kontrolės ir universalesnių kepimo galimybių.
Daugiau apie „Texas Club“ produktus sužinosite www.Texasclub.eu, rasite specializuotuose grilio salonuose Vilniuje (Verkių g. 29J, „Ogmios miestas“) ir Kaune (Raudondvario pl. 131) bei partnerių „Senukai“, „Ermitažas“, „Technorama‘‘ parduotuvėse. Išmėginkite patikimus grilio įrankius!
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„Aštuonkojis“: kai žuvis bei jūros gėrybės tampa pagrindiniais vasaros vakarėlių herojais
Vasara – metas, kai daugiau laiko praleidžiame lauke. Draugų susitikimai persikelia į terasas, kiemus, sodybas ar prie ežero, o vakarai dažnai neapsieina be įkaitusių grotelių ir gero maisto. Nors lietuvių grilio tradicijose vis dar karaliauja mėsa, pastaraisiais metais vis daugiau žmonių atranda kitokią lauko virtuvę – lengvesnę, sveikesnę ir kupiną įdomesnių alternatyvų. Štai kodėl žuvis bei jūros gėrybės neretai tampa pagrindiniais vasaros vakarėlių herojais, stebinančiais ne tik išskirtiniu skoniu, bet ir paprastu paruošimu.
Būtent tokią vasarišką gastronomijos kryptį jau ne vienerius metus puoselėja Vilniuje įsikūrusi žuvies ir jūros gėrybių parduotuvė AŠTUONKOJIS. Šeimos verslas, kuriam svarbiausia kokybė, patikimumas ir pagarba produktui, padeda klientams atrasti ne tik išskirtinę žuvį bei jūros gėrybes, bet ir naujus skonius, kuriuos anksčiau dažnas buvo ragavęs tik restorane.
Vienas įdomiausių pasirinkimų griliui – visas aštuonkojis. Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad aštuonkojo paruošimas reikalauja daug patirties, kartą pabandę greičiausiai nustebsite, kaip viskas paprasta. Tinkamai paruoštas aštuonkojis būna minkštas, sultingas, o ant grotelių įgauna subtilų dūmo aromatą. Svarbiausia prieš kepimą jį apvirti, apšlakstyti alyvuogių aliejumi bei citrinos sultimis ir trumpai kepti ant gerai įkaitinto paviršiaus.
Jei norisi pradėti nuo mažesnio kiekio, verta rinktis virtus aštuonkojo čiuptuvus: kepa greičiau nei visas aštuonkojis, todėl puikiai tinka spontaniškam vakarėliui prie grilio. Ne mažiau dėmesio verti ir mažieji tinkliniai aštuonkojai. Nedideli ir švelnaus skonio, jie idealiai tinka iešmeliams ar originaliems užkandžiams.
Midijos ant grilio – dar vienas vasaros favoritas. Daugelis nustemba sužinoję, kad jas galima ruošti tiesiog ant grotelių. Vieni kepa jas su geldelėmis, kol šios atsiveria, kiti renkasi lukštentas, deda jas į folijos laivelius su baltuoju vynu, česnaku ir žolelėmis.
O koks gi vasaros grilis be krevečių? Jos itin mėgstamos dėl savo universalumo – tinka tiek greitai šeimos vakarienei, tiek didesniam draugų susibūrimui. Vienos populiariausių – krevetės tailandietiškai, kurioms paruošti tereikia alyvuogių aliejaus, kelių skiltelių česnako, šiek tiek sojos ir saldaus čili padažo, medaus, žiupsnelio rūkytos paprikos ir ciberžolės.
Tiems, kurie griliui mieliau renkasi žuvį, verta išbandyti doradą. Viduržemio jūros regione ši žuvis vertinama dėl švelnaus skonio, sultingos mėsos ir nedidelio kiekio kaulų. Dorada puikiai tinka kepti visa – pakanka kelių paprastų ingredientų: alyvuogių aliejaus, citrinos, česnako ir mėgstamų žolelių.
Ieškantiems kiek rafinuotesnių skonių verta išbandyti šukutes. Dėl savo švelnios tekstūros ir subtilaus skonio jos laikomos vienu vertingiausių jūros delikatesų. Tai elegantiškas pasirinkimas tiems, kas norėtų iškylai gamtoje suteikti šiek tiek prabangos.
Visų šių jūros gėrybių, kruopščiai atrinktos žuvies bei kitų gurmaniškų produktų galima rasti AŠTUONKOJIS parduotuvėje Vilniuje bei internetinėje parduotuvėje www.astuonkojis.lt. Čia rasite ne tik griliui tinkančių gėrybių, bet ir alyvuogių aliejų, gurmaniškų pagardų, sūrių, kavos, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų bei kitų produktų, kurie praturtins jūsų vasaros stalą.
Galbūt šią vasarą verta bent vieną tradicinį grilio vakarą iškeisti į jūros gėrybių puotą? Kartais užtenka vos kelių kokybiškų ingredientų, kad įprastas vakaras terasoje ar iškyla gamtoje virstų nauja skania, naudinga ir madinga tradicija!
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„BUGA's“ padažai: ne tik puiki vaišių detalė, bet ir dovanų idėja
„BUGA‘s“ padažai – tai išskirtinis, sparčiai augantis lietuviškas produktas, vertinamas ne tik Lietuvoje, taip pat sėkmingai parduodamas ir užsienio rinkose.
Tai gurmaniški padažai, gaminami pagal originalius receptus – nuo egzotiškų, pikantiškų iki švelnesnių, saldžių skonių. „BUGA‘s“ asortimentas skirtas tiems, kurie vertina natūralumą, kokybę ir išraiškingą skonį.
Gaminami tik natūralūs, aukštos kokybės produktai, be jokių dirbtinių priedų, be glitimo, GMO ar laktozės. Visi „BUGA‘s“ padažai gaminami iš kruopščiai atrinktų aukščiausios kokybės vengriškų paprikų, o įmonė yra sertifikuota tarptautiniu BRC standartu, užtikrinančiu aukščiausią maisto saugos lygį.
Ieškote įdomios, netikėtos ir skanios dovanos einant į svečius? O gal norite nustebinti savo artimuosius išraiškingais skoniais ant vasaros stalo? „BUGA’S“ padažai – tai ne tik puiki vaišių detalė, bet ir dovanų idėja, kuri tikrai neliks nepastebėta.
Gausiame skonių pasirinkime kiekvienas atranda savo mėgstamą: nuo uogų padažų iki egzotinių pagardų ar grilio patiekalams skirtų padažų bei glazūrų. Su „BUGA’s“ galite gardinti sriubas, glazūruoti BBQ kepsnius, marinuoti mėsą, patiekti prie sūrių, žuvies ar salotų.
Vaisiniai, prieskoniniai, saldžiarūgščiai, aštrūs ir švelnesnių... Kiekvienas atranda savo skonį ne tik mėgiamam patiekalui pagardinti, bet ir įgyvendinti savo beribes kulinarines fantazijas.
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ALIFE – vasarą reikia energijos ilgam ir ilgam
Gryname ore viskas skaniau – ypač tada, kai diena prasideda nuo kelionės, tęsiasi prie grilio, o baigiasi ilgais pokalbiais su draugais. Tačiau vasariškos iškylos, savaitgalio kelionės, festivaliai ar vakarai gamtoje dažnai pareikalauja ir daugiau energijos. Tokiais momentais verta pasirūpinti ne tik užkandžiais, ledukais ir mėgstamais patiekalais, bet ir gėrimu, kuris padėtų išlaikyti dienos ritmą.
ALIFE – natūralus energinis gėrimas su vaisių sultimis, sukurtas aktyvioms vasaros akimirkoms. Tai pasirinkimas – kuomet norisi ne tik atsigaivinti, bet ir turėti papildomą energijos impulsą kelionei, iškylai, grilio vakarėliui ar ilgesnei dienai gryname ore. ALIFE sudėtyje yra natūralaus kofeino iš guaranos ekstrakto, ginkmedžio ir žaliosios arbatos ekstraktų su L-teaninu, o skirtingi skoniai turi skirtingas funkcijas.
ALIFE FOCUS su pasiflorų ir ananasų sultimis – kai reikia išlikti susikaupus. Jis tinka ilgesnei kelionei automobiliu, pasiruošimui išvykai, aktyviam savaitgaliui ar dienai, kai planų daugiau nei įprastai. Natūrali sudėtis su natūraliu kofeinu iš guaranos ekstrakto, ginkmedžio ekstraktu ir žaliosios arbatos ekstraktu su L-teaninu skirta dėmesiui, koncentracijai ir stabilesniam energijos lygiui dienos eigoje.
ALIFE BOOST su mango ir apelsinų sultimis – kai diena reikalauja dar daugiau energijos. Tai pasirinkimas ilgesniems grilio vakarams, festivaliams, šventėms gamtoje, kelionėms prie jūros ar savaitgaliams, kurie prasideda anksti, o baigiasi tik sutemus. Didesnis natūralaus kofeino kiekis iš guaranos ekstrakto, ginkmedžio ekstraktas ir žaliosios arbatos ekstraktas su L-teaninu sukurti ilgesniam poveikiui, kai norisi išlaikyti tempą.
Patogi 0,33 l skardinė lengvai telpa į šaltkrepšį, kuprinę ar automobilio puodelio laikiklį, todėl ALIFE paprasta pasiimti kartu su kitais iškylos gėrimais. Prie grilio patiekalų, vasariškų užkandžių ar tiesiog tarp aktyvių dienos planų – tai gėrimas tiems, kurie nori ne tik gaivos, bet ir daugiau energijos vasaros nuotykiams.
ALIFE FOCUS ir ALIFE BOOST – pasirink energiją pagal savo dienos planą.
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IMI IR GRILINI – nauja grilio produktų linija, ieškantiems kokybės ir patogaus paruošimo
Įsibėgėjus grilio sezonui, „Klaipėdos maistas“ žengia į naują kategoriją ir rinkai pristato plačią grilio produktų liniją IMI IR GRILINI. Ji sukurta tiems, kurie ieško kokybiškų, patogiai paruošiamų ir skirtingoms progoms tinkančių produktų. Naujoje linijoje – šašlykai, kiaulienos kepsniai, šonkauliai ir marinuota paukštiena. Visi gaminiai specialiai pritaikyti kepimui ant grilio, tačiau gali būti ruošiami ir namuose, orkaitėje.
Šašlykai – tiems, kurie žino, koks turi būti tikras šašlykas. Vienas pagrindinių linijos akcentų – šašlykai. Jie gaminami iš kruopščiai atrinktų, rankomis pjaustytų vienodo dydžio mėsos gabalėlių. Tai reiškia, kad pakuotėje nėra atsitiktinių atplaišų ar nevienodai kepančių gabalų – mėsa paruošta taip, kad tolygiai keptų ant iešmo ir grilis pavyktų tobulai. Asortimente – skirtingi pasirinkimai įvairiems skoniams: nuo klasikinio sprandinės šašlyko iki šoninės šašlyko su žolelėmis ar sprandinės šašlyko kefyro marinate.
Kiaulienos kepsniai – kai grilis turi pavykti be pastangų. Net 4 kiaulienos kepsniai skirti tiems, kurie nori greito ir patikimo grilio sprendimo be papildomo pasiruošimo. Skirtingi marinatai ir žaliavos leidžia lengvai išsirinkti mėgstamą skonį, o produktai tinka tiek savaitgalio griliui, tiek vakarienei namuose.
Šonkauliai – saldžiai pikantiškam grilio vakarui. Šonkaulių mėgėjams linijoje pristatomi du skirtingi pasirinkimai. Kepdami jie apsitraukia lengvai karamelizuota plutele, išlaiko sultingumą ir puikiai tinka dalinimuisi su šeima ar draugais.
Lengvesnė alternatyva – marinuota vištiena. Norintiems lengvesnės alternatyvos siūlomi marinuoti vištienos gaminiai. Jie tinka kasdieniams pietums ar vakarienei, kai norisi lengvesnio, bet išraiškingo skonio patiekalo.
Viena linija – daugybė grilio progų. IMI IR GRILINI – tai grilio linija, sukurta skirtingoms progoms ir skirtingiems skoniams. Ji leidžia vartotojui rinktis pagal nuotaiką, kompaniją ar norimą patiekalo tipą: klasikinį šašlyką, sultingą kiaulienos kepsnį, aromatingus šonkaulius ar lengvesnę vištienos alternatyvą. Svarbiausia, kad visi produktai sukurti taip, jog grilis pavyktų tobulai. Kokybiška žaliava, apgalvoti marinatai, skirtingi skoniai ir patogus paruošimas leidžia mėgautis geru rezultatu be papildomo rūpesčio.
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Smetoniška duonos gira – tradicinis skonis, sukurtas šių dienų vasarai
Kai norisi atsigaivinti natūraliu ir pažįstamu skoniu, verta rinktis tai, kas ne vien malšina troškulį, bet ir primena jaukiausias akimirkas. Naujoji „Smetoniška“ duonos gira – tai natūraliai gaivinantis gėrimas, kuriame dera lengvas salstelėjimas ir švelni duonos rūgštelė, kurianti autentišką, daugelio pamėgtą skonį.
Ši gira pagaminta naudojant šviežios duonos trupinius, todėl jos skonis išsiskiria natūralumu ir sodrumu. Kiekvienas gurkšnis primena vasaros popietes, šeimos susibūrimus ir tradicijas, kurios išlieka aktualios nepriklausomai nuo laiko. Tai gėrimas, jungiantis kartas – nuo vaikystės prisiminimų iki šiandienos akimirkų prie pietų ar vakarienės stalo.
„Smetoniška“ duonos gira puikiai dera prie įvairių patiekalų – nuo ant grilio keptos mėsos ir daržovių iki tradicinių lietuviškų valgių. Ji tinka tiek kasdieniams pietums, tiek savaitgalio iškyloms ar vasaros šventėms, kai norisi tikro, pažįstamo skonio.
Autentiška, tradicinė ir sava – „Smetoniška“ duonos gira kviečia atrasti laiko patikrintą skonį iš naujo ir mėgautis natūraliu atsigaivinimu kiekvieną vasaros dieną.
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BBQ šefas jūsų šventei – visoje Lietuvoje!
Tai, kas prieš kelis metus prasidėjo kaip draugų susibūrimas, išaugo į mylimą verslą... „Mes ne tik kepame mėsą. Kuriame atmosferą, kurioje troškintų šonkauliukų ir firminio BBQ kepsnio aromatas suburia žmones. Nuo jaukių vakarėlių iki didelių švenčių – jūsų šventei siūlome aukščiausios kokybės kepsnius ant grotelių“, – teigia BBQ DEAL‘S įkūrėjai.
BBQ DEAL’S komanda atvyksta į jūsų pasirinktą vietą su specialia BBQ priekaba. Profesionaliai aptarnauja visų tipų išvažiuojamuosius banketus bei furšetus:
- asmenines šventes jūsų namo kieme arba sodyboje;
- įmonių renginius bei vakarėlius biuro teritorijoje;
- vestuves, gimtadienius ir kitas svarbias progas.
Kodėl verta rinktis būtent BBQ DEAL’S?
- Šviežumas: maistas gaminamas vietoje, naudojant tik aukščiausios kokybės, šviežius ingredientus.
- Aukščiausia kokybė: remdamasi ilgamete patirtimi, komanda siūlo iki smulkmenų ištobulintą BBQ bei grilio patiekalų meniu.
- Įvairovė: užtikrinamas plataus spektro pasaulio virtuvių ir patiekalų pasirinkimas.
- Jokių rūpesčių: bus visiškai pasirūpinta visa reikalinga įranga.
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„Mėsos inžinerija“ – metas atrasti naujus skonius ir mėgautis akimirkomis prie grilio
Vasara – tai grilio sezonas, kai norisi daugiau laiko praleisti gryname ore su šeima ir draugais. O skaniausiems grilio vakarėliams svarbiausia – kokybiška ir šviežia mėsa.
„Mėsos inžinerija“ savo klientams siūlo platų kruopščiai atrinktos ir vietoje gaminamos produkcijos asortimentą. Čia rasite aukštos kokybės lietuviškos kiaulienos, mažų ūkių vištienos ir kalakutienos, kuri puikiai tinka tiek kasdieniams pietums, tiek vasaros iškyloms.
Ypatingo klientų dėmesio sulaukia marinuota produkcija – įvairūs šašlykai, marinuoti kepsniai ir griliui paruošti gaminiai, leidžiantys greitai ir be rūpesčių paruošti gardų maistą.
„Mėsos inžinerija“ didžiuojasi ir savo gamybos šviežiomis dešrelėmis – kiaulienos, veršienos bei jautienos. Jos gaminamos iš kokybiškos mėsos, kruopščiai derinant prieskonius ir receptūras, todėl jau tapo daugelio klientų mėgstamu pasirinkimu grilio vakarėliams.
Mėsos mėgėjams taip pat siūlomi sultingi jautienos burgerių paplotėliai bei aukštos kokybės jautienos steikai, kurie leis namuose sukurti tikro restorano vertą vakarienę.
„Mėsos inžinerija“ – tai vieta, kur kokybė, šviežumas ir meilė geram skoniui susitinka kiekviename gaminyje. Šią produkciją jau pamėgo daugybė klientų, o vasaros sezonas – puiki proga atrasti naujus skonius ir mėgautis nepamirštamomis akimirkomis prie grilio.
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„Sinners Burgers“: alkis liks toli už šventės ribų!
„Sinners Burgers“ – šioje veikloje sukasi jau bemaž dešimtmetį. Išvažiuojamieji banketai, privačios ir įmonių šventės... „Mes esame grill atstovai, savo maistą siejantys su ugnim ir dūmu, o visas gaminamas asortimentas priklauso nuo jūsų! Pavadinime atsispindi mūsų vizitinė kortelė – burgeriai, bet kepame viską, kas kepasi ant grilio, nuo burgerių iki jūros gėrybių“, – sako šio prekės ženklo įkūrėjai.
„Sinners Burgers“ komanda atvyksta į vietą su savo inventoriumi, savo maisto produktais ir viską gamina vietoje, šviežiai, skaniai ir daug! Kaip sako įmonės vadovas, per visa veiklos laikotarpį privačiuose kepimuose buvo praleista nemažai laiko. „Tendencijos stipriai nesikeičia, kas išliko nuo pirmų kepimų – mūsų pačių rūkyti šonkauliai, kuriuos rūkome 4–5 valandas.
Jie nuo stalo dingsta greičiausiai. Dažnai žmonės paįvairinimui renkasi steikus, jūros gėrybes. Vis mažiau nori to, ką žino geriausiai – šašlykų, kepsnių ir panašaus maisto. Tad žmonės pageidauja to, ką mažiau patys gamina namie, dėl to dažnai mus renkasi vietoj klasikinių „marmitinių patiekalų“, – pastebi „Sinners Burgers“ atstovai.
Įdomu, kas per tą dešimtmetį pasikeitė labiausiai? Ogi garnyrai: žmonės vis labiau renkasi įvairesnius, tarkim, žiedinius kopūstus su degintu sviestu, azijietiškus pomidoriukus su agurkėliais, bulvių piurė ir pan.
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„Mėsos Meistrai“ primena apie „Armėnišką“ ir pristato naujieną – „Gurmanišką“ šašlyką
Orams atšilus privačių namų kiemus, sodybas ir stovyklavietes užlieja nuostabus kepančios mėsos aromatas... Kiaulienos šašlykas – dažniausias ir populiariausias pasirinkimas, tačiau norint, kad jis būtų minkštas, kvapnus ir skanus reikia mokėti tinkamai pasirinkti mėsą, pasirinkti ir sumaišyti tinkamus prieskonius ir nepamiršti kelių kepimo taisyklių. „Mėsos Meistrai“ pirmus du darbus padarė už jus – paruošė vasarai kiaulienos sprandinės šašlykus: sausai marinuotą su prieskoninėmis žolelėmis „Armėnišką“ ir „Gurmanišką“.
Jums belieka tik išsikepti, o „Mėsos Meistrų“ profesionalai jums gali patarti, kaip tai padaryti. Visų pirma šašlyko kepimui reikia pasiruošti kaitrių žarijų. Negalima gaminti šašlykų naudojant pušies, eglės, kėnio, maumedžio medieną. Kepimui tinka uosio, alksnio, juodalksnio ir klevo mediena, o kad pagerinti šašlyko skonį galima pridėti vaismedžių: obelų, kriaušių, slyvų malkas, tačiau ypač malonų skonį šašlykams suteikia vyšnios medis.
Marinuotą mėsą suverkite ant aliejumi pateptų, šiek tiek pakaitintų iešmų. Verti reikėtų išilgai raumens skaidulų taip, kad gabaliukai vos liestųsi (didžiausi turi būti iešmų centre, o mažesni – šonuose). Tarp mėsos gabaliukų galima įverti papildomo skonio suteikiančių ir nuo išdžiūvimo apsaugančių daržovių – svogūno ar paprikų gabaliukų. Paruoštus iešmus sudėkite maždaug 15 cm atstumu nuo žarijų, tankiai, taip, kad ant iešmų suverti gabaliukai liestųsi tarpusavyje.
Kepimo pradžioje iešmus sukinėkite dažniau, kad mėsa tolygiai apskrustų iš visų pusių, susidarytų plutelė, viduje „užrakinanti“ mėsos sultis, kurios šašlykui suteikia minkštumą ir sultingumą. Kepimo metu mėsą pašlakstykite vandeniu su citrinų sultimis.
Tinkamai supjaustytas ir marinuotas šašlykas, esant gerai kaitrai iškepa pakankamai greitai – per 15–20 min. Norėdami patikrinti, ar mėsa tikrai iškepė, įpjaukite didžiausią gabaliuką – jeigu teka rausvos sultys, tai mėsa žalia, dar šiek tiek pakepkite, jeigu skystis bespalvis – šašlykas jau paruoštas. „Mėsos Meistrų“ komandai belieka palinkėti: skanaus!
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„Saujelė Gruzijos“ – kad patiekalas kaskart įgautų kitokį poskonį
Atraskite savo pamėgtus patiekalus iš naujo su prieskoniais „Saujelė Gruzijos“. Truputis fantazijos gaminant su gruziniškais prieskoniais ar jų deriniais, ir jūsų patiekalas kaskart įgaus kitokį poskonį.
Grynas kalnų oras bei saulės gausa lemia ypatingą gruziniškų prieskonių aromatą. Tai 100 proc. natūralūs prieskoniai, išauginti su meile, Vakarų Sakartvelo, Rača regiono, kuris dar kitaip vadinamas Gruzijos Šveicarija, ūkiuose. Šis regionas, apsuptas Didžiojo Kaukazo kalnų, žymus savo turtinga augmenija ir įvairiais vaizdingais kraštovaizdžiais.
Prieskoniuose, kuriuos siūlo „Saujelė Gruzijos“ nėra druskos ar kitų skonio stipriklių. Asortimente rasite apie 50 rūšių prieskonių ir jų derinių, skirtų žuvies, mėsos, daržovių patiekalams gardinti, taip pat sriuboms bei salotoms ruošti.
Kviečiame užsukti į elektroninę parduotuvę www.saujelegruzijos.lt. Tiesa, gruziniškais prieskoniais prekiaujama ir įvairiose mugėse bei turgeliuose. Visas naujienas galite sekti ir „Facebook“ profilyje – „saujelegruzijos“.
Čia galima paskaityti ir šio prekės ženklo įkūrėjos Jolantos Liškauskienės nuoširdžias mintis: „Pradėjau prekiauti Sakartvelo prieskoniais prieš daug metų — pirmiausia smalsumo vedina, vėliau – vis labiau įsimylėdama autentišką skonį. Kiekviena žolelė užauginta su meile ir dideliu rūpesčiu gruzinų šeimos, kuri jas puoselėja iš kartos į kartą. Prieskoniuose nėra druskos ar „pigių priedų“, kurie užmuša tikrą skonį. Jeigu druskos reikia – ją įberiate jūs, tiek, kiek norite.
Aš esu paprasta moteris, turinti šeimą, atsakomybes, svajones ir kasdienį darbą. Ir labai didžiuojuosi tuo, kad galite mane matyti — ne tik kaip prekės ženklą, bet kaip žmogų, kuris myli tai, ką daro. Ačiū, kad renkatės Saujelė Gruzijos prieskonius. Ačiū, kad palaikote smulkų verslą. Ačiū, kad dalinatės savo atsiliepimais ir istorijomis. Jei norite — parašykite komentaruose: kaip atradote „Saujelę Gruzijos“ ir koks prieskonių mišinys labiausiai patiko? Tai man reiškia daugiau, nei manote.“
J. Liškauskienė sutiko pasidalinti ir keletu patarimų, kaip paruošti vasariškus patiekalus. Greiti kepsniai. Padalinate mėsą į kepsnius, įtrinate juos Svanetijos raudonąja druska (su ja niekada nepersūdysite, tad kiekį dedame ne kaip druską, o kaip prieskonį) ir taip užtenka pamarinuoti iki 10 min.
Šašlykų marinavimas. Yra labai daug būdų, vienas jų – padaliname mėsą vidutinio dydžio gabaliukais, užberiame Šašlyko prieskonių ir Chimi–chūri prieskonių (taip pat galima marinuoti ir tik su Svanetijos druska), supjaustome daug svogūno ir pagal skonį pagardiname druska. Mėsą reikia gerai pamaigyti, kad svogūnas išleistų savo sultis.
Marinuojame apie 2 val. (Taipogi Chimi–chūri prieskonius galima supilti į alyvuogių aliejų, palaikyti pora dienų: aliejus susilieja su prieskoniais – toks derinys puikiai tinka salotoms bei mėsos marinavimui).
Daržovių grilinimas. Šiuo atveju pagelbės Adygėjos druska. Gaivios salotos prie šašlyko – dedate įvairių žalių salotų, agurkų, pomidorų, barbariso uogų, alyvuogių aliejaus, druskos, pipirų. Nuostabios gaivios vasaros salotos!