Iš Indijos į Palangą atsikrausčiusio S. Gaba „focaccia“ sumuštiniuose telpa visas pasaulis

Šiandien Gaba – kaip pats šmaikštauja, lietuviams pavarde jį vadinti lengviau – Vilnių ir Kauną jau vadina savo namais, o Palanga – naujausias nuotykis į kurį iškeitė sudėtingą technologijų inžinieriaus specialybę. Čia pagal mamos receptus Sanket gamina maistą, kurio atvykus į Lietuvą šaukėsi jo širdis.
Kauno technologijų universitete Sanket įgijo Mechatronikos bakalaurą, ISM universitete – Inovacijų ir technologijų vadybos magistro laipsnį. Dirbo keliose didelėse įmonėse ir svarbiuose projektuose, kūrė įrenginius, jų inovacijas, projektavo tvarias baterijas. Tačiau maisto gamyba, atsikrausčius į Lietuvą, įgijo ypatingą svarbą.
„Vos atvykus be galo ilgėjausi namų ir šeimos – mūsų ryšys labai stiprus. Pradėjau galvoti, kaip padėti sau jaustis geriau. Supratau – man tikrai labai trūksta mamos maisto. Kasdien jai skambindavau vaizdo skambučiu ir prašydavau, kad paaiškintų, kaip pasigaminti patiekalus, kuriuos ji ruošdavo namuose. Prisimenu, pirmiausia gaminau „Methi Matar Malai“ – kremišką, sodrų, šviežia grietinėle turtingą Šiaurės Indijos karį – vėliau sekė kiti indiški patiekalai. Visi jie prasidėdavo nuo skambučio mamai, nes iki atvykstant į Lietuvą, gaminti nemokėjau iš vis“, – pasakoja S. Gaba.
Susiję straipsniai
Maistas tapo būdu sujungti žmones
Pasak Sanket, noras stipriai patobulėti studijuojant buvo didžiausia motyvacija, o skambučiai ir maisto gamyba nuotoliu su mama padėjo pritapti naujoje šalyje.
„Pirmas įspūdis apie Lietuvą buvo: „oho, kaip čia ramu!“. Pajaučiau, kad ir aš tampu kur kas ramesnis, nors esu ekstravertas. Uždarumas sustiprėjo žiemą. Kai šalta, daugelis lietuvių izoliuojasi, laiką leidžia namie, mažiau bendrauja. Nusprendžiau tai pakeisti“, – prisimena Sanket.
Vaikinas pradėjo namie gaminti maistą, į vakarienes kviesti kitus studentus ir tiesiog kauniečius.
„Man labai patinka bendrauti, pažindintis, sujungti žmones, o maistas yra geriausias būdas tai padaryti. Paragauji, gali pasidalinti pojūčiais, išgirsti, kaip skonį pajautė kitas, toliau ragauti ir kalbėtis apie viską. Žmonės pradėjo vienas kitam pasakoti apie mano maistą. Kartais į vakarienes mano namuose susirinkdavo 150 žmonių – aš ir pats sunkiai suprantu, kaip tai buvo įmanoma, bet tie vakarai buvo ypatingi“, – sako S. Gaba.
Sanket tiki – esame tai, ką valgome: kai valgymo procesas malonus, maistas kokybiškas, o kompanija draugiška, mintys tampa kur kas šviesesnės.
Vietoje komercijos – maistas iš širdies
Pasibaigus studijoms, Lietuvoje Sanket liko dėl žmonių ir draugysčių, kurios čia užsimezgė.
„Po 11 metų Lietuvą vadinu antrais savo namais. Suprantu kalbą, jaučiu kultūrinius dalykus – kas žmones prajuokina, o kas gali užgauti. Lietuvoje ne tik gyvenu, aš čia užaugau ir mačiau, kaip per tą laiką augo pati Lietuva. Tai, kad augau kartu su šalimi ir galiu tai liudyti, priimu kaip didelę vertybę“, – sako čia likti nusprendęs S. Gaba.
Gyvendamas Kaune ir Vilniuje, Sanket sulaukė daug pasiūlymų atidaryti savo restoraną, gal net jį išvystyti į tinklą. Šių pasiūlymų jis atsisakė iškart.
„Kiekvienas patiekalas, turi būti gaminamas iš širdies, iš sielos. Kiekvienas patiekalas, kurį atiduodu žmogui, turi ateiti tiesiai iš mano rankų. Jei atidaryčiau restoraną, viso to neliktų. Maistą turėtų gaminti kiti, o aš atlikčiau vadybinę rolę. Man tai netinka. Komercijos nenoriu, renkuosi širdį“, – atvirauja Gaba.
Iki šiol S. Gaba gamino tik savaitgaliais arba specialiomis progomis, buvo kviečiamas į renginius, kuriuose pamaitindavo 400 ir daugiau svečių – maisto gamybą jis derino su sudėtinga technologijų inžinieriaus profesija.
Ši vasara – pirmasis sezonas, kurį Gaba nusprendė dedikuoti tik maisto gamybai ir atidarė mažytį maisto kioskelį „Naglis“ maisto erdvėje, Palangoje. Šis svajonės išpildymas sutampa ir su pirmaisiais paties Sanket metais Palangoje.
„Noriu, kad maistas atostogautojams nebūtų tik maistas. Noriu, kad jis padėtų kurti ryšį, jungtų žmones ir taptų būdu bendrauti. Kai žmonės valgo mano patiekalus, siekiu, kad jie keliautų. Kiekvienas skonis ir kvapas kažką primena, kažkur nukelia – į vietas, miestus, šalis. Ir kai jie kada nors ten iš tikrųjų atsidurs – tikiu, prisimins mano maistą“, – teigia kioskelio „Dips & Dough“ šeimininkas.
Duoną sumuštiniams kepa pats
Žvilgtelėjus į Sanket meniu, dėmesys krenta į dar nematytus fokačija (focaccia) duonos sumuštinius ir plačią jų įvairovę.
„Maisto kelionės pradžioje, gaminau pačius įvairiausius, bet tik karius. Vėliau susidomėjau itališka virtuve – gaminau pastą, salotas. Tuo laikotarpiu, kai norėjau tik itališko maisto, užsimaniau suprasti, kaip yra daroma tešla ir kepama tikra itališka duona“, – prisimena šefas.
Fokačiją Sanket Gaba kepa jau tris metus ir savo kioskelyje „Naglis“ maisto erdvėje sumuštinius tiekia tik su ja.
„Ši duona tapo mano vizitine kortele, todėl pradėjau eksperimentuoti, ką įdomaus ir nepatirto su ja galima pagaminti. Kai kuriuos skonius inspiravo mama ir santykis su ja – tai didžiausias mano gyvenimo įkvėpimas, kiti atsirado iš stipraus ryšio su draugu libaniečiu. Ragaujant mano meniu galima nukeliauti ne tik į Indiją, Italiją, Libaną, bet ir atrasti kur kas daugiau pasaulio“, – sako S. Gaba.
Humuso sumuštinis nukelia į Artimuosius rytus, Caprese sumuštinyje telpa itališki skoniai. Sumuštinis su saldžiomis bulvėmis – užuomina į Centrinę ir Pietų Ameriką, mintimis persikelti į Japoniją galima ragaujant Miso sūrio sumuštinį ar Miso sriubą, į Iberijos pusiasalį – sumuštinį su čioriso dešra, o į Naująjį Delį – su tandoori vištiena.
Sanket Gaba taip pat gamina karį ir ruošia dar niekur nematytą, itin karštoms dienoms skirtą patiekalą.
„Šalta mango sriuba itin mėgstama Indijoje. Ji mums padeda atsigaivinti ir išgyventi velniškai karštas dienas. O smaližius kviečiu užsukti fokačijos deserto. Šis sumuštinis gimė žaidžiant su ingredientais, kai norėjau sukurti kažką saldaus, bet išskirtinio. Jame puikiai dera fokačija, Nutella ir sūrios karamelės skonis“, – intriguoja Sanket.
Visi prieskoniai – tik iš Indijos
Kiekvieną žiemą S. Gaba sugrįžta pas šeimą į Indiją. O atgal į Lietuvą kaskart parskrenda su pilnu lagaminu prieskonių.
„Savo kioskelyje „Naglis“ maisto erdvėje gaminu tik su prieskoniais, kuriuos parsivežu iš gimtinės. Dar nebuvo nė karto, kai oro uoste nebūčiau sustabdytas ir nesulaukčiau įtariai pakelto antakio. Prieskonius Indijoje visada renkame kartu su mama. Ji pataria, kas prie ko dera, kuriuos prieskonius tinka maišyti tarpusavyje, dalijasi savo paslaptimis ir receptais. Tai ji mane išmokė, kaip svarbu yra šviežios žolelės ir sveiki produktai“, – teigia vyras.
Sanket Gaba maisto kioskelį „Dips & Dough“ rasite Palangoje, Vytauto g. 84, „Naglis“ maisto erdvėje. Iš Vytauto gatvės laipteliais leiskitės žemyn ir takeliu palei upelį eikite iki pat „Rąžė“ kiemelio galo – ten įsikūrusi „Naglis“ maisto erdvė.
„Dips & Dough“ visą vasarą dirbs kasdien, nuo 16 iki 00 val.
Naktibaldos alkani neliks – atsižvelgiant į klientų srautus darbo laikas gali prasitęsti.
Naujas istorinių Palangos vietų gyvenimas
„Rąžė“ ir „Naglis“ – Palangos klasika tapusios vietos su gilia istorija. Iškilusios maždaug septintajame dešimtmetyje, jos buvo vienos populiariausių pasimatymų ir susitikimų vietų.
Naujam gyvenimui prikeltos legendinės erdvės „Rąžė“ ir „Naglis“ sezono metu svečių laukia kasdien: rytą čia galima pradėti gardžia kava, pavalgyti vienoje iš keturių maisto zonos vietų, sekmadieniais vyksta blusturgiai ir vintažo turgūs, vietos kūrėjų mugės. Atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up comedy renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato ir tattoo pop-up įvykių, o vakarais – elektroninės muzikos.