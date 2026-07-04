Druskininkai kviečia į pirmąjį Lietuvoje „Keptos duonos festivalį“ – savaitgalį, kuriame geras poilsis susitinka su išskirtiniais skoniais

Druskininkai jau daugelį metų yra vienas mylimiausių Lietuvos kurortų. Čia žmonės atvyksta ieškoti ramybės, gamtos, mineralinių vandenų, SPA malonumų ir kokybiško laiko su šeima ar draugais. Svarbu nepamiršti, kad geras poilsis neatsiejamas nuo gero ir kokybiško maisto.
Mieste veikia daugybė restoranų, kavinių ir barų, kuriuose dirbantys virtuvės šefai stebina kūrybiškais sprendimais, sezoniniais meniu ir išskirtiniais skoniais. Vis daugiau žmonių į kurortą atvyksta ne tik pailsėti, bet ir atrasti naujas gastronomines patirtis.
Būtent dėl šios tendencijos ir gimė idėja „Keptos duonos festivalis“ – renginys, kviečiantis pažinti Druskininkus per skonį.
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Visas miestas tampa viena didele gastronomijos erdve
„Keptos duonos festivalis“ nėra tradicinė miesto šventė su viena scena ar viena prekybos zona.
Festivalio metu visas miestas taps skanių patirčių maršrutu.
Dalyvaujantys restoranai, kavinės ir barai specialiai festivaliui paruoš unikalius užkandžius ir meniu, kuriuos lankytojai galės ragauti keliaudami nuo vienos vietos prie kitos.
Festivalio žemėlapyje bus pažymėtos visos stotelės, todėl kiekvienas galės susidaryti savo maršrutą ir atrasti tiek mėgstamas, tiek dar neaplankytas Druskininkų vietas.
Tai ne tik skonių kelionė, bet ir galimybė iš naujo pažinti kurortą – jo restoranus, gatves, terasas ir jaukią atmosferą.
Daugiau nei kepta duona
Nors festivalio simbolis – kepta duona, organizatoriai kviečia pažvelgti į šį lietuvišką užkandį plačiau.
Festivalio metu miesto šefai varžysis keturiose nominacijose:
- „Auksinė pluta“
- „Mėsos meistrai“
- „Ne žuvis, o auksas“
- „Šefo iššūkis: Moderni dekonstrukcija“
Lankytojų lauks ne tik klasikinė kepta duona, bet ir įvairūs mėsos užkandžiai, jūros gėrybių patiekalai, netikėtos vegetariškos interpretacijos bei kūrybiški šefo eksperimentai.
Festivalio tikslas – parodyti, kad net ir paprasčiausias lietuviškas užkandis gali tapti įkvėpimu originaliems gastronominiams atradimams.
Nugalėtojus išrinks patys lankytojai
Kiekvienoje festivalio vietoje lankytojai galės paragauti specialiųjų meniu ir nuskenavę QR kodą atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį patiekalą.
Festivalio pabaigoje bus paskelbti daugiausia lankytojų simpatijų pelnę restoranai ir jų sukurti užkandžiai.
Šiame festivalyje svarbiausiais vertintojais taps ne komisija, o patys svečiai.
Skonis, draugai ir vasariška kurorto atmosfera
Lietuviai turi vieną gastronomijos taisyklę, dėl kurios beveik niekas nesiginčija – geriausi pokalbiai gimsta prie gero užkandžių stalo.
Būtent tokią atmosferą siekia sukurti „Keptos duonos festivalis“. Čia nereikės skubėti nuo vieno renginio prie kito. Festivalis kvies mėgautis vasaros savaitgaliu, pasivaikščioti po miestą, atrasti naujus restoranus, susitikti su draugais ir ragauti skirtingų skonių.
Tai renginys, kuriame gastronomija tampa ne tik maistu, bet ir patirtimi.
Nauja vasaros tradicija Druskininkuose
Organizatoriai tikisi, kad „Keptos duonos festivalis“ taps nauja vasaros tradicija ir dar viena priežastimi apsilankyti Druskininkuose.
Tai savaitgalis, kuriame susijungs tai, kuo garsėja kurortas – kokybiškas poilsis, išskirtinė gastronomija, jauki miesto atmosfera ir svetingumas.
Kartais geriausi prisiminimai gimsta ne iš skubėjimo aplankyti kuo daugiau vietų, o iš paprastų akimirkų – gardaus maisto, ilgų pokalbių, gero gėrimo ir vasariško vakaro mieste.
Būtent tokią patirtį liepos 17–19 dienomis kviečia dovanoti Druskininkai.
Paragauk. Keliauk. Balsuok. Atrask Druskininkus iš naujo.
DruskininkaiFestivaliskepta duona
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