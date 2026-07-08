Laivo virėjas Laurynas grįžta į krantą: Palangoje keps traškios vištienos sumuštinius

Palangoje Laurynas kvies į maisto kioskelį „Siela ir sūris“, kurį kuria kartu su seniausiu savo draugu Edvinu Stuopeliu. Šis projektas Lauryną įkvepia, sugrąžina džiaugsmą ir pakrauna jėgų pasibaigus vasarai ir vėl sugrįžti į darbą atviroje jūroje.
Nuo platformų iki ledlaužių
Karjerą jūroje Laurynas pradėjo nuo naftos platformos. Vėliau dirbo keltuose, ledlaužiuose, įvairios kitos paskirties laivuose, kur yra tekę maitinti net 900 žmonių per dieną. Gamindamas jis išplaukiojo Baltijos ir Šiaurės jūras, pasiekė Kanadą, Juodkalniją, dirbo prie Sent Džono, visai netoli Grenlandijos.
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„Kiekviename laive – įgula vis kitokia, žmonių, kuriuos reikia pamaitinti, gali būti nuo 60 iki 1000. Visada stengiuosi prisitaikyti prie to, kokių kultūrų ir tautybių žmonėms gaminu. Šiuo metu jau pusę metų esu laive, skirtame aptarnauti vėjo jėgaines, esančias jūroje. Einu naktinio virėjo pareigas, esu atsakingas už pusryčius, salotas, sriubas, užkandžius ir desertus. Dirbu kartu su lietuviais, lenkais ir prancūzais, todėl stengiuosi atsižvelgti būtent į šių šalių mitybos įpročius“, – sako L. Janutis.
Pasak Lauryno, svarbiausia yra maisto rotacija.
„Laisvės kurti turiu daug. Patiekalus planuoju iš anksto, dažniausiai dar prieš reisą paruošiu meniu visam laikotarpiui jūroje, jį suderinu su laivo šefu. Labai svarbu tiekti kuo įvairesnį maistą, vengti monotonijos, todėl prieš kiekvieną išvykimą keliu sau tikslą nustebinti žmones ir kasdien paruošti vis kažką naujo. Gaminu įvairių šalių ir virtuvių maistą“, – pasakoja Laurynas.
Virtuvė, kurioje nėra savaitgalių
Lauryno kasdienybė jūroje visai kitokia nei bet kurio restorano virėjo krante.
„Dažniausiai mano kontraktai trunka po keturias savaites: keturias praleidžiu jūroje, tuomet keturias – namuose. Per metus išplaukęs į jūrą būnu daugiau nei pusę metų. Sunkiausia šiame darbe, žinoma, namų ilgesys ir tai, kad dirbti tenka be laisvadienių. Įprasti prie tokios rutinos padeda tik griežta disciplina“, – teigia kokas.
Pasak jo, jūroje, kitaip nei krante, visos dienos yra tokios pat, o dirbti reikia ekstremaliomis sąlygomis – pasibaigus kažkuriam produktui negali tiesiog nueiti ir jo nusipirkti.
„Laive išnyksta laikas. Nesupranti, pirmadienis, penktadienis, ar šeštadienis. Kylu anksti, dirbu ilgai, tiksliu laiku turiu įvykdyti tikslų meniu numatytam žmonių skaičiui. Visi turi būti sotūs, laimingi ir jaustis gerai. Nuo mano darbo priklauso, ar įgula maitinsis pilnavertiškai, ar jie jausis energingi ir galės tinkamai atlikti savo darbus. Ir taip yra kiekvieną dieną, be išimties“, – darbo laivo virtuvėje užkulisius atskleidžia Laurynas.
Traškios vištienos sumuštiniai Palangoje
Dirbdamas laivo virtuvėje Laurynas labiausiai pasiilgsta ne tik namų, draugų, bet ir savo maistu džiuginti žmones, kurie valgo mėgaudamiesi, o ne pagal grafiką skuba sugrįžti į darbą.
„Su draugu jau antrą vasarą maitinsime visus atostogaujančius, turistaujančius Palangoje, mylinčius šį miestą ar dar tik jį atrandančius. Su Edvinu esame pažįstami maždaug dvidešimt penkis metus – jis seniausias mano bičiulis. Būtent iš ilgesio, atsirandančio jūroje ir stiprios, patikrintos mūsų su Edvinu draugystės ir atsirado „Siela ir sūris“, – atvirauja Laurynas.
TOP Lauryno ir Edvino kūrinys – ypatingasis traškios vištienos sumuštinis. Jis yra ir Lauryno mėgstamiausias ir tas, dėl kurio pas vaikinus nuolat sugrįžta žmonės.
„Receptus testuojame ilgai, tol, kol abu esame patenkinti rezultatu. Šiemet ruošiame daugiau užkandžių, tikimės labai geros, šiltos vasaros, daug naujų veidų ir pažinčių. Stengsiuosi priversti nusišypsoti kiekvieną užsuksiantį į Palangą. Tam taip pat pravers patirtis jūroje – ten maitinu sunkų fizinį darbą dirbančius žmones, esančius toli nuo namų. Būtent maistas jiems būna vienintelis dienos malonumas. Tiek pat laimės stengsiuosi suteikti ir vasaros sostinės svečiams“, – kviečia Laurynas.
Lauryno ir Edvino maisto kioskelį „Siela ir sūris“ galima rasti Palangoje, Vytauto g. 84, „Naglis“ maisto erdvėje. Iš Vytauto gatvės laipteliais leiskitės žemyn ir takeliu palei upelį eikite iki pat „Rąžė“ kiemelio galo – ten įsikūrusi „Naglis“ maisto erdvė.
„Siela ir sūris“ visą vasarą dirbs kasdien, nuo 16 iki 00 val.
Naktibaldos alkani neliks – atsižvelgiant į klientų srautus darbo laikas gali prasitęsti.
Naujas istorinių Palangos vietų gyvenimas
„Rąžė“ ir „Naglis“ – Palangos klasika tapusios vietos su gilia istorija. Iškilusios maždaug septintajame dešimtmetyje, jos buvo vienos populiariausių pasimatymų ir susitikimų vietų.
Naujam gyvenimui prikeltos legendinės erdvės „Rąžė“ ir „Naglis“ sezono metu svečių laukia kasdien: rytą čia galima pradėti gardžia kava, pavalgyti vienoje iš keturių maisto zonos vietų, sekmadieniais vyksta blusturgiai ir vintažo turgūs, vietos kūrėjų mugės. Atvykstantys gali tikėtis muzikos, stand-up comedy renginių, kino vakarų, populiarių pokalbių formato ir tattoo pop-up įvykių, o vakarais – elektroninės muzikos.
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