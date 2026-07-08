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Lietuvos BBQ ir grilio čempionatas „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda 2026“ sugrįžta į Druskininkus

2026 m. liepos 8 d. 11:07
Rugpjūčio 1 dieną Druskininkų aerodrome ketvirtą kartą vyks Lietuvos BBQ ir grilio čempionatas „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda 2026“, kuris ir šiemet vyks kartu su festivaliu „American Spirit 2026“.
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Į čempionatą rinksis komandos iš visos Lietuvos, kurios varžysis keturiose rungtyse – šašlyko, jautienos kepsnio, ungurio ir „Oak'A BBQ“ paslaptingos dėžės kategorijose. Dalyviai kovos dėl stipriausio Lietuvos BBQ meistro titulo.
Video iš praeitų metų čempionato: https://www.facebook.com/share/p/1B9J1tamv3/
Renginį ves charizmatiškasis Ignas Grinevičius kartu su čempionato organizatoriumi. Jie pristatys rungtis, komentuos varžybų eigą ir supažindins žiūrovus su BBQ pasauliu.
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Kaip ir kasmet, čempionato rėmėjai bei partneriai įsteigė gausų prizinį fondą. Pagrindinis prizas – generalinio rėmėjo įsteigta „Kamado Bono Grande“ kepsninė.
Norintys dalyvauti čempionate kviečiami registruotis iš anksto, nes dalyvių skaičius ribotas – numatyta tik 15 komandų vietų. Organizatoriai suteiks pagrindinius produktus, palapinę, stalą ir anglis. Dalyviams reikės pasirūpinti savo griliu, prieskoniais, marinatais ir kita reikalinga įranga. Komandų atvykimas numatytas liepos 31 dieną, o esant poreikiui bus galima nakvoti čempionato teritorijoje. Žiūrovai galės iš arti stebėti BBQ meistrų darbą, pajusti gyvos ugnies atmosferą ir stebėti, kaip gimsta varžybiniai grilio patiekalai.
 Lietuvos BBQ ir grilio čempionatas „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda 2026“ sugrįžta į Druskininkus. Daugiau nuotraukų (5)
 Lietuvos BBQ ir grilio čempionatas „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda 2026“ sugrįžta į Druskininkus.
Festivalis „American Spirit 2026“ prasidės jau liepos 30 dieną. Jo programoje – parodomieji skrydžiai, automobilių garso signalų mūšis, „Monster Truck“ pasivažinėjimai, lauko stalo futbolas, meškučių ir savaeigių fotelių paradas, „Meškučio 2026“ rinkimai, automobilių kruizas Druskininkų gatvėmis, burnout varžybos, sušalusių marškinėlių iššūkis, „Miss Pin-Up“ rinkimai, koncertai, diskotekos, pole dance šokėjų pasirodymai, didžėjai ir daugybė kitų pramogų.
Pilną festivalio programą galima rasti adresu: https://www.facebook.com/share/v/1KNYuWm93H/
Lietuvos BBQ ir grilio čempionato „Ugnis šneka, Dūmas šnibžda 2026“ dalyvių laukia rimti iššūkiai, puiki kompanija ir daug veiksmo kartu su „American Spirit“ bendruomene. O žiūrovams tai bus puiki proga iš arti pamatyti čempionatą ir pajusti, kodėl BBQ yra kur kas daugiau nei maistas – tai gyvenimo būdas.
Renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas, o užfiksuota medžiaga viešinama socialiniuose tinkluose. Registracija ir informacija: KKBBQuzrasai@gmail.com
Iki susitikimo prie ugnies! 
grilisčempionatasDruskininkai

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