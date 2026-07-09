Lietuviškas alus įvertintas tarptautiniuose „Superior Taste Award 2026“ apdovanojimuose

Pasak gamybos vadovo Tomo Stonkaus, toks rezultatas svarbus ne tik konkrečiam gaminiui, bet ir platesniam Lietuvos aludarystės kontekstui.
„Lietuviška aludarystė turi gilias tradicijas, tačiau šiandien jai keliami ir aukšti kokybės bei skonio reikalavimai. Tarptautinis pripažinimas rodo, kad vietos gamintojai gali būti matomi pasauliniame kontekste, kuriame produktai vertinami pagal aiškius kriterijus, o ne pagal prekių ženklo žinomumą“, – sako T. Stonkus.
„Superior Taste Award“ yra tarptautinis skonio kokybės apdovanojimas, suteikiamas maisto ir gėrimų produktams, surinkusiems reikiamą profesionalių skonio ekspertų balų skaičių. „Vilkmergės Premium Baro“ bendras rezultatas siekė 86 proc. Dvi žvaigždės skiriamos produktams, surinkusiems nuo 80 iki 90 proc. balų.
Susiję straipsniai
„Tokiuose konkursuose žiūrima į bendrą įspūdį – nuo išvaizdos iki aromato, skonio ir galutinio pojūčio. Todėl dvi žvaigždės nėra vieno kriterijaus rezultatas. Tai rodo, kad nuoseklus dėmesys receptūrai, kokybei ir skoniui gali būti įvertintas ir tarptautiniame kontekste“, – pažymi T. Stonkus.
Produktams vertinti – aklasis testas
„International Taste Institute“ taikoma metodologija remiasi akluoju testavimu – vertintojai nežino produkto prekių ženklo, gamintojo ar kitos informacijos, galinčios daryti įtaką jų sprendimui. Jiems žinoma tik kategorija.
Komisiją sudaro daugiau kaip 200 profesionalių skonio ekspertų iš įvairių šalių. Tai virtuvės šefai ir someljė, atrenkami pagal degustavimo patirtį, dalyvavimą profesiniuose konkursuose ar pripažinimą gastronomijos institucijose. Pats procesas taip pat standartizuotas – mėginiai pateikiami vienodomis sąlygomis, laikantis gamintojo nurodymų dėl paruošimo ir serviravimo.
„Aklasis testas leidžia atsitraukti nuo prekių ženklo istorijos, pakuotės ar reklaminių teiginių. Ekspertai sprendžia pagal tai, ką fiksuoja degustacijos metu, todėl rezultatas remiasi aiškiais kriterijais, o ne produkto žinomumu“, – teigia T. Stonkus.
Ekspertai įvertino ne tik skonį, bet ir jo dermę
Tarptautinio skonio instituto ekspertai, vertindami „Vilkmergės Premium Baro“ skonį, analizavo ir tai, kaip jo aromatas bei skonio niuansai atsiskleidžia šalia skirtingo pobūdžio patiekalų.
Ekspertų aprašymuose minimi kepti kalmarai su citrina, daržovių tempura, lazanija, kepta vištiena su citrina, rūkyta lašiša, taip pat falafelis su avokadu, keptu kiaušiniu, kukurūzais ir salotomis – patiekalai, šalia kurių skonio specialistai pastebėjo įdomių aromatinių sąskambių.
„Tai nėra vartojimo rekomendacijos – veikiau gastronominis kontekstas, parodantis, kaip ekspertai vertina skonio visumą. Jie žiūri ne tik į patį gaminį, bet ir į tai, kaip jo aromatas, tekstūra ar galutinis pojūtis atsiskleidžia šalia skirtingo skonio maisto. Tokia analizė rodo, kad aludarystė tarptautinėje gastronomijoje vertinama kaip skonio kultūros dalis“, – pastebi T. Stonkus.