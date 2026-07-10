Pirmosios Komunijos šventę restoranas prisimins ilgai: skaičiuoja nuostolius ir įspėja kitus

Interviu leidiniui „Fakt“ ji papasakojo, kaip buvo apgauta, ir perspėjo kitus verslininkus būti budrius.
Vis daugiau verslų skundžiasi klientais, kurie pasinaudoja paslaugomis, tačiau vengia už jas sumokėti. Apie ypač įžūlų sukčiavimo atvejį „Fakt“ papasakojo restorano „La Trattoria Marcello & Giulia“ savininkė Julia Novosad.
„Ši istorija galėtų tapti komedijos siužetu, jei nekalbėtume apie neapmokėtą milžinišką sąskaitą. Šių pinigų greičiausiai taip ir neatgausiu“, – apgailestauja moteris.
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Kaip buvo įvykdytas sukčiavimas? Viskas prasidėjo visai nekaltai. Vyras susisiekė su restoranu ir užsakė Pirmosios Komunijos šventę 23 žmonėms.
„Gegužės 10 dieną jis paskambino ir pasakė, kad jau pervedė avansą. Pakviečiau jį atvykti pasirašyti sutarties“, – pasakoja restorano savininkė.
Tuo metu restoranas buvo labai užimtas, todėl ji nepatikrino banko sąskaitos.
„Kai pagaliau patikrinau, jokio pavedimo neradau. Paskambinau jam, o jis tikino, kad pinigus tikrai išsiuntė ir paprašė dar kartą patikrinti“, – sakė Julija.
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Anot jos, vyras ne kartą kartojo, kad pinigai jau pakeliui.
„Vėl buvau užsiėmusi ir neturėjau laiko visko kruopščiai tikrinti. Vėliau, prieš pat šventę, jis pats paskambino. Pasakiau, kad sėdžiu prie kompiuterio ir vis dar nematau pavedimo.
Tuomet jis atsakė: „Žinote ką, tuoj atvažiuosiu ir sumokėsiu vietoje.“ Paklausiau, kas nutiko tam pavedimui, o jis pasakė: „Jei jį rasite, tiesiog grąžinkite man pinigus.“
Man net į galvą neatėjo mintis, kad kas nors galėtų sukčiauti dėl Pirmosios Komunijos šventės“, – sakė ji.
Šventė įvyko, tačiau pinigų restoranas taip ir negavo
Priėmimas vyko gegužės 23 dieną.
„Buvo maistas, gėrimai, aptarnavimas, malda, šeimyniška atmosfera. Trūko tik vienos smulkmenos – apmokėjimo“, – savo „Facebook“ įraše rašė restorano savininkė.
Ji papasakojo, kad šventės metu klientas priėjo prie baro ir pareiškė jau atlikęs visą mokėjimą.
„Jis visiems rodė telefoną ir tvirtino, kad pavedimas atliktas. Net parodė ekrano nuotrauką. Paprašiau atsiųsti ją SMS žinute arba el. paštu, kad galėčiau ją išsisaugoti ir pasirašyti sutartį. Jis tik kartojo: „Gerai, gerai“, tačiau taip nieko ir neatsiuntė“, – prisiminė restorano savininkė.
Iki pat šventės pabaigos ji vis primindavo apie mokėjimo patvirtinimą, tačiau dėl gausybės užsakymų ir darbo chaoso situacijos iki galo nesuvaldė.
„Dabar suprantu, kad turėjau pasakyti: „Neišeisite, kol nesumokėsite.“ Bet žmogus atrodė visiškai patikimas – juk tai buvo Pirmosios Komunijos šventė“, – stebėjosi ji.
Vėliau paaiškėjo dar daugiau įtartinų detalių
Klientas galiausiai pasirašė sutartį, tačiau vėliau paaiškėjo, kad joje buvo labai mažai identifikuojančių duomenų. Be to, banko pavedimo patvirtinime, kurį restorano savininkė vėliau gavo, nurodyta informacija nesutapo su sutartyje esančiais duomenimis, rašo „Fakt“.
Kai pinigai taip ir nepasiekė sąskaitos, vyras telefonu aiškino, kad galbūt įvyko banko klaida.
Norėdama išsiaiškinti situaciją, Julia net sumokėjo bankui už pavedimo patikrinimą.
„Tuomet galutinai supratau, kad buvau apgauta. Galiu tik skėsčioti rankomis. Susigrąžinti šiuos pinigus bus labai sunku“, – apgailestavo ji.
Policija nurodė kreiptis į teismą
Supratusi, kad tapo sukčiavimo auka, moteris kreipėsi į policiją.
„Turėjau ekrano nuotraukas, vaizdo įrašus – visus įrodymus. Tačiau policijoje man pasakė, kad tai civilinis ginčas“, – pyko ji.
Pasak savininkės, pareigūnai paaiškino, kad jei nebūtų buvę pasirašytos sutarties, jie galėtų pradėti tyrimą, tačiau dabar belieka kreiptis į teismą, o vėliau – į antstolį.
Nusivylusi moteris kreipėsi į advokatą.
Advokatas paaiškino, kad ieškinio parengimas kainuotų 350 zlotų (80 eurų), papildomai reikėtų sumokėti teismo mokestį, o vėliau dar tektų padengti antstolio išlaidas.
Situaciją apsunkina ir tai, kad restoranas neturi patikimų kliento duomenų.
„Nurodytu adresu jo neradome. Važiavome apie 180 kilometrų, ieškojome ir kitose vietovėse, tačiau nesėkmingai. Net jei laimėčiau bylą, nežinia, ar būtų įmanoma jį surasti“, – guodėsi moteris.
Advokatas: tai gali būti ne administracinis nusižengimas, o sukčiavimas
Leidinys „Fakt“ paprašė situaciją pakomentuoti teisininko Michało Plewińskio.
Jis paaiškino, kad jei žmogus restorane pavalgo ir sąmoningai išeina nesumokėjęs, tai laikoma administraciniu nusižengimu, už kurį paprastai skiriama bauda ir įpareigojama atlyginti žalą.
Tačiau nagrinėjamu atveju situacija kitokia.
„Čia turime pasirašytą sutartį, melagingus duomenis ir suklastotą banko pavedimo patvirtinimą. Mano nuomone, tai jau sukčiavimas. Už tokį nusikaltimą gali grėsti laisvės atėmimas nuo šešių mėnesių iki aštuonerių metų“, – teigė jis.
Policija neturėjo teisės tiesiog atsisakyti priimti pareiškimą
Advokato teigimu, policija negali žodžiu atsisakyti priimti pranešimą apie galimą nusikaltimą.
„Jeigu žmogus kreipiasi dėl įtariamos nusikalstamos veikos, pareigūnai negali tiesiog pasakyti: „Tai civilinis ginčas, eikite namo.“ Turi būti priimtas oficialus procesinis sprendimas – pradėti ikiteisminį tyrimą arba atsisakyti jį pradėti“, – teigė teisininkas. Jis pataria tokius pranešimus policijai siųsti registruotu paštu. – Popierinis dokumentas lieka dokumentu – jį privaloma oficialiai išnagrinėti. O jei žmogui policijos komisariate tik žodžiu pasakoma, kad tai civilinis ginčas, jis vėliau neturi jokio įrodymo, kad apskritai kreipėsi.“
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