Druskininkai kviečia į skaniausią vasaros savaitgalį: apie 20 restoranų suvienys jėgas pirmajame „Keptos duonos festivalyje“

Tai bus ne tradicinė miesto šventė su viena scena ar viena prekybos vieta. Festivalio idėja – visus Druskininkus paversti viena didele gastronomijos erdve, kurioje kiekviena stotelė pasiūlys vis kitą skonį, vis kitą istoriją ir vis kitą šefo interpretaciją.
Festivalyje dalyvaus apie 20 restoranų, barų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų, kurios specialiai šiam renginiui kurs unikalius festivalio patiekalus. Lankytojai galės keliauti nuo vienos vietos prie kitos, ragauti specialiai festivaliui sukurtus užkandžius ir balsuoti už labiausiai patikusius.
„Visada tikėjau, kad geriausias būdas pažinti miestą – ne tik aplankyti jo lankytinas vietas, bet ir paragauti jo skonių. Druskininkai yra vieta, į kurią žmonės atvyksta pailsėti, o geras poilsis neatsiejamas nuo kokybiško maisto ir gerų patirčių. Todėl norėjosi sukurti ne dar vieną renginį, o dar vieną priežastį atvykti į Druskininkus. Didžiausia šio festivalio idėja – suvienyti miesto restoranus, kavines ir barus į vieną gastronominį maršrutą, kuriame kiekviena stotelė pasakoja savo istoriją ir kviečia atrasti naujus skonius.
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Druskininkai kviečia į pirmąjį Lietuvoje „Keptos duonos festivalį“ – savaitgalį, kuriame geras poilsis susitinka su išskirtiniais skoniais
Tikiu, kad šiandien žmonės keliauja ne tik dėl lankytinų vietų – jie ieško emocijų, autentiškų patirčių ir prisiminimų. Norime, kad „Keptos duonos festivalis“ taptų būtent tokia patirtimi, kuri kasmet suburtų žmones Druskininkuose ir taptų nauja miesto vasaros tradicija“, – sako festivalio organizatorius Elmaras Urmanavičius.
Geriausias vasaros savaitgalis – Druskininkuose
Lietuviška vasara kasmet primena, kad planuoti poilsį vien pagal orų prognozę – sudėtinga. Vieną dieną lepina saulė, kitą tenka ieškoti veiklų po stogu.
Būtent todėl Druskininkai jau daugelį metų išlieka vienu populiariausių pasirinkimų savaitgalio kelionėms. Čia net ir pasikeitus orams niekada nepritrūksta ką veikti.
Norintys atsipalaiduoti gali mėgautis SPA procedūromis, mineralinio vandens ir pirčių malonumais, apsilankyti vandens parke, pasivaikščioti Nemuno pakrante ar miesto parkuose. Aktyvesni renkasi dviračių maršrutus, lynų kelią, nuotykių parkus, muziejus, kultūros renginius ar pasivaikščiojimus miško takais.
O kai ateina metas pietums ar vakarienei, Druskininkai atskleidžia dar vieną savo stiprybę – išskirtinę gastronomiją.
Miestas, kuriame verta keliauti nuo restorano prie restorano
Pastaraisiais metais Druskininkų restoranai tapo neatsiejama kurorto patirties dalimi. Čia dera aukšta maisto kokybė, kūrybiški virtuvės šefai ir svetingumas.
„Keptos duonos festivalio“ metu šią gastronominę įvairovę bus galima patirti vieno savaitgalio metu.
Festivalyje dalyvaus apie 20 restoranų, barų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų, kurios specialiai šiam renginiui kurs unikalius festivalio patiekalus.
Lankytojai galės pasiimti festivalio žemėlapį arba naudotis jo skaitmenine versija ir keliauti nuo vienos vietos prie kitos, ragauti specialiai festivaliui sukurtus užkandžius bei atrasti dar nepažintas miesto vietas.
Tai bus tikras gastronominis maršrutas po visus Druskininkus.
Daugiau nei kepta duona
Nors festivalio pavadinimas sufleruoja vieną populiariausių lietuviškų užkandžių, renginio organizatoriai pabrėžia – tai tik pradžia.
Festivalio metu restoranai varžysis keturiose nominacijose:
- „Auksinė pluta“
- „Mėsos meistrai“
- „Ne žuvis, o auksas“
- „Šefo iššūkis: Moderni dekonstrukcija“
Lankytojų lauks ne tik klasikinė kepta duona, bet ir įvairūs mėsos užkandžiai, jūros gėrybių patiekalai, netikėtos vegetariškos interpretacijos bei kūrybiški šefo eksperimentai.
Geriausią išrinks patys žmonės
Festivalio svečiai galės nuskenuoti QR kodą ir atiduoti savo balsą už labiausiai patikusį restoraną bei jo sukurtą patiekalą.
Nugalėtojus lems ne komisija, o lankytojai. Todėl kiekvienas paragautas užkandis gali tapti nugalėtoju.
Vasaros savaitgalis, kurį verta suplanuoti jau dabar
„Keptos duonos festivalis“ – tai daugiau nei gastronominis renginys. Tai savaitgalis, kuriame dera kokybiškas poilsis, puikus maistas, aktyvios pramogos ir jauki kurorto atmosfera.
Vieną dieną galima mėgautis SPA procedūromis, pasivaikščioti Nemuno pakrante ar miesto centre, aplankyti muziejus, išbandyti lynų kelią ar vandens parką, o vakare leistis į gastronominę kelionę po Druskininkų restoranus.
Net jei vasaros orai nuspręstų nustebinti lietumi, Druskininkuose visada bus ką veikti. O festivalis taps dar viena priežastimi užsukti į jaukius restoranus ir atrasti naujus skonius.
Liepos 17–19 dienomis Druskininkai kviečia į savaitgalį, kuriame susitiks skoniai, poilsis ir vasaros nuotykiai.
Apie 20 restoranų, barų ir kavinių. Dešimtys specialiai festivaliui sukurtų patiekalų. Vienas kurortas. Vienas savaitgalis. Daugybė priežasčių atvykti.
Druskininkai šią vasarą kviečia ne tik pailsėti – jie kviečia paragauti miesto.
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