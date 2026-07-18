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Turguje vogė vyšnias, tačiau tokios atomazgos nesitikėjo: istorijos pabaiga nustebino ne vieną (1)

2026 m. liepos 18 d. 10:50
Lrytas.lt
Vaisių vagystės derliaus sezono metu – tikras galvos skausmas prekybininkams.
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Lenkijos Rudos Šlionskos mieste vienas vyras nuo turgaus prekystalio išsinešė kelias dėžutes vyšnių ir kitų uogų. Jis buvo įsitikinęs, kad minioje pirkėjų liks nepastebėtas, tačiau nežinojo, jog jo veiksmus užfiksavo vaizdo stebėjimo kameros.
Kai pardavėja socialiniuose tinkluose paskelbė raginimą surasti „vagiantį senolį“, vyrui teko susidurti su savo poelgio pasekmėmis.
Šios istorijos pabaiga nustebino ne vieną.

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Anksčiau smulkių vagysčių aukomis tapę prekybininkai ar restoranų savininkai dažnai jausdavosi bejėgiai. Tačiau šiandien vis dažniau į pagalbą ateina socialiniai tinklai.
Paskelbus stebėjimo kamerų įrašus, nuotraukas ar įvykio aprašymus, informacija akimirksniu pasiekia tūkstančius žmonių.
Neretai internautai padeda atpažinti įtariamuosius, o vien žinojimas, kad istorija tapo vieša, paskatina nesąžiningus pirkėjus grąžinti prekes arba sumokėti už jas.
Kaip viskas nutiko?
Apie šią istoriją buvo paskelbta feisbuko grupėje.
Pirmajame įraše prekyvietės savininkė pranešė ieškanti vyresnio amžiaus vyro, kuris, kaip įtariama, pavogė mėlynių, vyšnių ir serbentų.
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Anot jos, vyras prie prekystalio buvo priėjęs du kartus ir galiausiai pasiėmė tris dėžutes vaisių.
Pardavėja paprašė visuomenės pagalbos nustatant jo tapatybę. Ji trumpai apibūdino vyro išvaizdą – „vyras su kepure ir languotais marškiniais“ – bei paragino grąžinti vaisius arba už juos sumokėti.
Prie įrašo ji taip pat pridėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašą.
Po kelių dienų senolis vėl pasirodė turguje.
Vėlesniame įraše prekybininkė pasakojo, kad vyras jau buvo pasiruošęs pasiimti vyšnias, kai prie jo priėjo budri pardavėja.
Ji informavo, kad visa teritorija stebima kameromis ir kad ankstesni jo veiksmai buvo užfiksuoti.
Juodieji serbentai. Daugiau nuotraukų (2)
Juodieji serbentai.
Iš pradžių vyras viską neigė, tačiau, anot įrašo autorės, akivaizdžiai sutriko sužinojęs, kad prekybininkai turi įrašus.
Netikėta istorijos pabaiga
Kitą dieną vyras vėl atėjo prie to paties prekystalio, tačiau šįkart tam, kad sumokėtų už anksčiau pasiimtus vaisius.
Jis savo elgesio neaiškino – tiesiog paprašė leisti atsiskaityti, rašė „Fakt“.
Prekybininkai priėmė pinigus ir nusprendė incidentą laikyti baigtu.
„Nemėgstu žmonėms pridaryti problemų, nes žinau, kiek tai kainuoja sveikatos. Tačiau manau, kad mūsų pokalbis jam tikrai atvėrė akis ir parodė, jog XXI amžiuje egzistuoja vaizdo stebėjimo kameros, o gudrauti neapsimoka“, – feisbuke parašė pardavėja.
vyšniosUogosVagystė
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